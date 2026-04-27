OLED Dual-Mode 5K2K Oyun Monitörü | LG 45GX950A İnceleme

LG UltraGear 45GX950A-B, 45 inç ekran boyutuna sahip 5K2K (5120x2160) çözünürlüklü çift ekranı tek ekranda gösterebilen OLED oyun monitörüdür.

Ürün Linki: https://www.lg.com/tr/monitor/oyun-monitorleri/45gx950a-b/

Ekran formatı olarak 21:9 ultra geniş görüntü oranını benimseyen ürün standart ekranlara göre oyunlarda çok daha geniş bir görüş açısı sunabiliyor. Kavisli yapısı ve 0.03 ms GtG gibi düşük tepki süresiyle gecikmeyi neresinde yok hükmüne getiriyor.

Bu monitörün dikkat çekici özelliklerinden biri olan "Dual-Mode" teknolojisiyle kullanıcılar yüksek çözünürlük gerektiren oyunlar için 5K çözünürlükte 165Hz tazeleme hızını kullanabilirken, tazeleme hızına önem verdikleri oyunlarda hızın kritik olduğu rekabetçi anlarda tek bir tuşla çözünürlüğü WFHD olarak düşürüp 330Hz tazeleme hızına geçiş yapabilirler.

Port konusunda DisplayPort 2.1 desteği, 90W güç çıkışı verebilen USB-C bağlantısı bulunuyor. Dahili 10W’lık hoparlörleriyle donatılan bu model iyi bir ses deneyimi de sağlayabiliyor.

00:00 - Giriş

00:26 - Ekran Niteliği

02:34 - HDR Durumu

03:06 - Siyah Başarısı

03:38 - Renk Skalası

04:04 - Metin Okunaklığı

04:34 - Gecikme ve Hareket

04:59 - Görüntü Yırtılması

05:23 - Yansıma Önleyici

05:51 - MLA+ Teknolojisi

06:11 - Panel Koruma

06:28 - LG Switch Yazılımı

06:43 - Webos OSD

06:55 - Güç Tüketimi

07:13 - Vesa Desteği

07:18 - Ses Deneyimi

07:39 - Hareket Kabiliyetleri

07:50 - Ürün Portları

08:19 - RGB Aydınlatma

08:29 - Kutu İçeriği

08:39 - Dual Mode Mevzusu

09:01 - Çift Ekran Özelliği

09:23 - 21:9 Oyun Deneyimi

09:45 - Kapanış

