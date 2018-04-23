Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Sony Xperia XZ2 Premium'dan Xiaomi Mi7'ye, 8GB RAM'li telefonlardan gündem üzerine bolca sohbete kadar sizler için yine zengin bir içerik hazırladık.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 Premium olmak üzere Xiaomi Mi7 için son gelişmeleri, ZTE'nin 8GB RAM'li oyuncu telefonu ve Amerika ile yaşadığı sıkıntılar, Moto G6 serisi ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
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1- Bu fiyat bandında türkiyede satamaz
2- Sony telefonlar acayip ısınıyor yanıyor resmen ya çözmediler gitti şu sorunu.
3- Hala telefon kalın ve çerçeveli. Çerçeveye çok fazla takılan biri değilim hatta xperia z5 kullanıyorum şuan ama bu çerçeveler direk duvara asmalık
2- Isınma olayı XZ1 de tamamen çözüldü. 1080p 60fps 5-10 dk video çekemezdik önceden ısınıp kamera kapanıyordu, şimdi 30 dk 1080p 60fps video çekiyorum telefon hiç ısınmıyor.
3- İnce çerçevelere katılmıyorum. Bir telefona neredeyse 2 asgari ücret verip düştüğünde ekranı kırılacağına, Kalın çerçeveli telefon düştüğünde ekranın kırılmaması kullanıcı dostu telefondur.