Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Sony Xperia XZ2 Premium'dan Xiaomi Mi7'ye, 8GB RAM'li telefonlardan gündem üzerine bolca sohbete kadar sizler için yine zengin bir içerik hazırladık.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 Premium olmak üzere Xiaomi Mi7 için son gelişmeleri, ZTE'nin 8GB RAM'li oyuncu telefonu ve Amerika ile yaşadığı sıkıntılar, Moto G6 serisi ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.