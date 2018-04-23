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Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite

1 yıl
10,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Sony Xperia XZ2 Premium'dan Xiaomi Mi7'ye, 8GB RAM'li telefonlardan gündem üzerine bolca sohbete kadar sizler için yine zengin bir içerik hazırladık.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 Premium olmak üzere Xiaomi Mi7 için son gelişmeleri, ZTE'nin 8GB RAM'li oyuncu telefonu ve Amerika ile yaşadığı sıkıntılar, Moto G6 serisi ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar. 

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selman1435 1 yıl en beğenilen
Sony i severim. Ancak bu telefonun satabilmesi için en azından türkiye için konuşuyorum.
1- Bu fiyat bandında türkiyede satamaz
2- Sony telefonlar acayip ısınıyor yanıyor resmen ya çözmediler gitti şu sorunu.
3- Hala telefon kalın ve çerçeveli. Çerçeveye çok fazla takılan biri değilim hatta xperia z5 kullanıyorum şuan ama bu çerçeveler direk duvara asmalık
Sony i severim. Ancak bu telefonun satabilmesi için en azından türkiye için konuşuyorum.1- Bu fiyat bandında türkiyede satamaz2- Sony telefonlar acayip...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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birkin 1 yıl selman1435
1- Fiyat pahalı olursa fazla alıcı olmaz.
2- Isınma olayı XZ1 de tamamen çözüldü. 1080p 60fps 5-10 dk video çekemezdik önceden ısınıp kamera kapanıyordu, şimdi 30 dk 1080p 60fps video çekiyorum telefon hiç ısınmıyor.
3- İnce çerçevelere katılmıyorum. Bir telefona neredeyse 2 asgari ücret verip düştüğünde ekranı kırılacağına, Kalın çerçeveli telefon düştüğünde ekranın kırılmaması kullanıcı dostu telefondur.
1- Fiyat pahalı olursa fazla alıcı olmaz.2- Isınma olayı XZ1 de tamamen çözüldü. 1080p 60fps 5-10 dk video çekemezdik önceden ısınıp kamera kapanıyordu, şim...
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DH Misafiri 1 ay
Cihaz ülkemizde yok ama maşallah yorumlar boy boy tüm fanlar buluşmuş
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CR7_35 1 yıl
Aylarca bekledik çıkan telefona bak 1.2 cm kalınlığında koca bi çöp 236 gram birde kusura bakma Sony tasarım grubunu değiştirmeden yenilik yapamazsın yapma bence.
Z5 P ve XZ P Sony'nin efsane telefonlarıdır o ekran gövde oranlarına rağmen ve elimde Z5 P Gold var iyi ki almışım.

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grafman09 1 yıl
Sony, yeni modelleri daha piyasada yok, Ne zaman türkiyede satışa çıkacak bilgisi olan varmı?
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Brnttg2 1 yıl
Umarım uygun fiyattan gelir. O zaman almayı düşünebilirim.
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ardabeyim 1 yıl
mesut reyiz gezdin gezdin geldin güzel yanmışsın :)
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silversmith 1 yıl
XZ2 premium, gemiyi batırır. Ağırlığı 236 gram.
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lvlono 1 yıl
Bu telefonların çoğu Çin'de üretilmiyor mu(iPhone dahil)? Patentmiş bilmemneymiş, kim Çin'e artistlik yapabilir ki? Çin Seddi'ne kilit vursalar, kapılarını kapatsalar, dünya durur yeminle.
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dostum kertenkele 1 yıl
note 5 kullanıyorum hiç bir eksiği yok varsın 900 küsür kare saniyelik video çekemesin 1080p den fazlasını kullanmıyorum zaten hdd yetmez o videoları saklamaya. Ben nete XII yi bekliyorum inşallah telefonum arıza yapmaz o zaman a kadar.
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JackWondo 1 yıl
Honor 10 un fiyatı P20 lite ile ayni değil mi ?
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JackWondo 1 yıl JackWondo

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Almanya Mediamarket P20 lite fiyatları, eğer Türkiye de P20 lite ile ayni fiyatlara gelmezse bizi kazıklama girişimi boşa çıkar.
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0MG90 1 yıl
Tasarım tartışılır ama bana göre XZ2 serisinin tek eksiği kulaklık girişi.
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