Renault Megane E-Tech değişti: LFP batarya her şeyi değiştirdi

Renault, Megane E-Tech Electrikli modelini önemli yeniliklerle güncelledi. Yeni LFP batarya sayesinde maliyet düşerken menzil artıyor, DC hızlı şarj performansı iyileşiyor ve günlük kullanım daha verimli hale geliyor.
Bu videoda;
✅ Yeni LFP bataryanın avantajları
✅ Eski NMC bataryadan farkları
✅ Menzilde neler değişti?
✅ Şarj süresi ne kadar iyileşti?
✅ Türkiye fiyatı nasıl etkilenebilir?
gibi tüm detayları değerlendiriyoruz. Sizce yeni Megane E-Tech artık alınır mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.