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    Renault Megane E-Tech değişti: LFP batarya her şeyi değiştirdi

    Renault, Megane E-Tech Electrikli modelini güncelledi. Yeni LFP batarya sayesinde maliyet düşerken menzil artıyor, DC hızlı şarj performansı iyileşiyor ve günlük kullanım daha verimli hale geliyor.

    Renault, Megane E-Tech Electrikli modelini önemli yeniliklerle güncelledi. Yeni LFP batarya sayesinde maliyet düşerken menzil artıyor, DC hızlı şarj performansı iyileşiyor ve günlük kullanım daha verimli hale geliyor.

    Bu videoda;

    ✅ Yeni LFP bataryanın avantajları

    ✅ Eski NMC bataryadan farkları

    ✅ Menzilde neler değişti?

    ✅ Şarj süresi ne kadar iyileşti?

    ✅ Türkiye fiyatı nasıl etkilenebilir?

    gibi tüm detayları değerlendiriyoruz. Sizce yeni Megane E-Tech artık alınır mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.

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