Teknoloji Gündemi Özel: Ozone marka oyun aksesuarları ve aksesuarların gerekliliği üzerine konuşuyoruz

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji Gündemi Özel serisinin bu bölümünde Ozone marka oyun aksesuarlarını değerlendiriyor, oyun aksesuarlarının oyun deneyimine kattıkları üzerine tartışıyoruz.
Oyun aksesuarları üzerine odaklanmış yeni bir firma olan Ozone'un, Strato, Attack, Spark isimli kulaklık modelleri, Smog model isimli faresi ve bütün mouse padleri bu videomuzda görebilecekleriniz arasında yer alıyor.
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Erdinç bey biraz daha fazla tecrubelerinden bahsetse en azından kendi kullandığı oyun faresi veya klavyesinin performansı nasıl. bende a4tech oyun klavyesi ve oyun faresi var klavyeden memmum değilim ama faresi iyi. klavye olarak tavsiye ettiğiniz bir ürün var mı ? fsb ve strateji oyunları oynarım klavye lazım makro tuşları bol
ayrıca Mesut abi zotac gtx460 amp incelemeni şiddetle bekliyoruz :)
mesajım bulunsun fatura kesim tarihinden sonra izlerim
DH TV
Gustav noob:D