Teknoloji Gündemi Özel: Ozone marka oyun aksesuarları ve aksesuarların gerekliliği üzerine konuşuyoruz

Teknoloji Gündemi Özel serisinin bu bölümünde Ozone marka oyun aksesuarlarını değerlendiriyor, oyun aksesuarlarının oyun deneyimine kattıkları üzerine tartışıyoruz.

Oyun aksesuarları üzerine odaklanmış yeni bir firma olan Ozone'un, Strato, Attack, Spark isimli kulaklık modelleri, Smog model isimli faresi ve bütün mouse padleri bu videomuzda görebilecekleriniz arasında yer alıyor.