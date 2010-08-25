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Teknoloji Gündemi Özel: Ozone marka oyun aksesuarları ve aksesuarların gerekliliği üzerine konuşuyoruz

8 yıl
48b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi Özel serisinin bu bölümünde Ozone marka oyun aksesuarlarını değerlendiriyor, oyun aksesuarlarının oyun deneyimine kattıkları üzerine tartışıyoruz.

Oyun aksesuarları üzerine odaklanmış yeni bir firma olan Ozone'un, Strato, Attack, Spark isimli kulaklık modelleri, Smog model isimli faresi ve bütün mouse padleri bu videomuzda görebilecekleriniz arasında yer alıyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DiciQ 8 yıl
video girişi içerigi sunumu yakınlığı oldukça beğendim diger videolardaki resmiyet kalkmış bu çok iyi olmuş başarılarınızın devamını dilerim
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theshiver 8 yıl
bu sefer güzel olmuş mesut beğendim baya. açılış'ta oldukça başarılı. öperim ikinizide :p
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Ehlika 8 yıl
Başta çalan sound sagopa kajmerin gölge haramilerindeki parçanın sonundaki scratch ile aynı:))
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MxFxOx 8 yıl
farklı markaları Türkiye'de görmek güzel bir çok güzel firma var bu konuda ama fiyatları yüksek ve aşağa yukarı hepsi aynı
Erdinç bey biraz daha fazla tecrubelerinden bahsetse en azından kendi kullandığı oyun faresi veya klavyesinin performansı nasıl. bende a4tech oyun klavyesi ve oyun faresi var klavyeden memmum değilim ama faresi iyi. klavye olarak tavsiye ettiğiniz bir ürün var mı ? fsb ve strateji oyunları oynarım klavye lazım makro tuşları bol
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Annalyze 8 yıl
ürünler hoşuma gitti.... ozone un ürünlerini nereden temin edebilirim... mause ped lazım a4tech in X7 mause pedini yada ozonun büyük sert mause pedini alacağım... gelen yorumlar a göre kararımı vereceğim...
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PETTIBONE 8 yıl
Kesinlikle DH'ın televizyon kanalı olmalı. Ayrıca beni konu dışından uzaklaştıran adminleri kınıyorum. Ve dünya barışı.
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thal1on 8 yıl
Gustavla dal adamlara sonra git M-com kur.Olmadı Mesut abi :D
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M1A2Abrams 8 yıl
videonun başındaki tanıtım gerçekten güzeldi :) videoya eklemek istediğim birşey yok gerçekten harikulade bir inceleme hepsini birarada görmek güzeldi güzel inceleme olmuş ikinizede teşekkürler..
ayrıca Mesut abi zotac gtx460 amp incelemeni şiddetle bekliyoruz :)
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Karn-ı bahar 8 yıl
ttnet hızımı düşürdüğü için 15 dkdır yüklenmesini bekliyorum videonun daha yarısı dolmadı

mesajım bulunsun fatura kesim tarihinden sonra izlerim
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Er.Ralp 8 yıl
bence bi kanalda iş teklifi alıcaksınız

DH TV
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1mpossible 8 yıl
Sendemi bürütüs
Gustav noob:D
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