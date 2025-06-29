Erişilebilir Fiyata 8000Hz Kablosuz Mouse | Throne Repel İnceleme

Throne Repel, özellikle oyunculara hitap eden yüksek performanslı bir kablosuz mouse olarak dikkat çekiyor.

Throne Repel, özellikle oyunculara hitap eden yüksek performanslı bir kablosuz mouse olarak dikkat çekiyor. Ürünün 30.000 DPI’a kadar çıkabilen Pixart PAW 3950 sensörünü taşıyor. Alametifarikası olan 8.000 Hz polling rate desteği sayesinde gecikme en aza iniyor. Farenin 55 gramlık hafif yapısı kullanımda bir rahatlık sağlıyor.

Repel'in yüzeyinde kullanılan PTFE kaplama kayganlığı artırarak daha akıcı bir hareket imkânı tanıyor. Ayrıca yazılımın makro desteği sayesinde kullanıcılar tuşlara özel görevler atayabiliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda büyük avantaj sağlıyor. Bağlantı seçenekleri arasında 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth ve USB Type-C kablolu modlar yer alıyor.

00:00 - Giriş

00:18 - Tasarım

04:15 - Donanım

07:47 - Pil Ömrü

09:08 - Fiyat ve Değerlendirme

10:46 - Kapanış