Erişilebilir Fiyata 8000Hz Kablosuz Mouse | Throne Repel İnceleme

Throne Repel, özellikle oyunculara hitap eden yüksek performanslı bir kablosuz mouse olarak dikkat çekiyor. Ürünün 30.000 DPI’a kadar çıkabilen Pixart PAW 3950 sensörünü taşıyor. Alametifarikası olan 8.000 Hz polling rate desteği sayesinde gecikme en aza iniyor. Farenin 55 gramlık hafif yapısı kullanımda bir rahatlık sağlıyor.
Repel'in yüzeyinde kullanılan PTFE kaplama kayganlığı artırarak daha akıcı bir hareket imkânı tanıyor. Ayrıca yazılımın makro desteği sayesinde kullanıcılar tuşlara özel görevler atayabiliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda büyük avantaj sağlıyor. Bağlantı seçenekleri arasında 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth ve USB Type-C kablolu modlar yer alıyor.
00:00 - Giriş
00:18 - Tasarım
04:15 - Donanım
07:47 - Pil Ömrü
09:08 - Fiyat ve Değerlendirme
10:46 - Kapanış