Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz

5 yıl
28b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bugün resmi gazetede yer alan yönetmelikle birlikte Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından elektronik eşya satışlarına getirilen kredi kartına taksit sınırlandırmasının Şubat ayı ile birlikte başlayacağı açıklandı. Konuyu masaya yatırıyor ve sizlerle birlikte tartışıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Evren 5 yıl en beğenilen
calısanlara hakkı gibi maas verılırse zaten kredı kartına ıhtıyac kalmayacaktır.
5 Yanıt Yanıtla +317
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Litityum 5 yıl
Vergiler azalsın, kabul.
2 Yanıt Yanıtla +168
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stronger06 5 yıl
O teknoloji mağazalarının kasalarında bir de banka çalışanı bulunacak:
"Hmm size taksit yapamıyoruz ama aldığınız ürün kadar size kredi verelim (arada diğer kredileri kakalamaz ya da o taksiti almak zorunda olanlara kredi kartıda itelemezlerse...). 24 ayda ufak ufak ödersiniz. Hatta o kredi ödemenizide kredi kartınıza otomatik ödemeye verelim. Şuraya bir imza alalım ve size verdiğimiz bu taksitli krediyi kasada nakit ödersiniz..."
Al sana bankaların çözümü. Tıpkı araç satışındaki gibi. Ne fark etti? Belki gerçekten peşin parayla satışlarda ufak bir fiyat düşüşü olur. Ancak o kadar. Siz devlet olarak halkını mevzuatlarla, eğitmeden yönlendirmeye/kısıtlamaya/yasaklamaya çalışırsan, kapitalist sistem o 3 sayfalık yönetmeliğin etrafından dolaşır ve yine cebindeki parayı alır.
O teknoloji mağazalarının kasalarında bir de banka çalışanı bulunacak:"Hmm size taksit yapamıyoruz ama aldığınız ürün kadar size kredi verelim (arada diğer...
Devamını Gör
Yanıtla +73
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7 Avatar Avatar Avatar
YETISEN 5 yıl
Çoğu mağazada çeşitli yollarla taksit yapiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~~hyperion 5 yıl
Aclik sinirinin 1400 TL oldugu bir ulkede insanlara 850 lira asgari ucret veriyorlar ondan sonra da kredi karti patladi taksit yok diyolar suc kimde acaba ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k2fg9 5 yıl
Bu kararı destekliyorum çünkü bu adamların en çok oy aldığı kesim asgari ücretliler. Taksit kalkınca bu insanlar aslında ne kadar fakir olduklarını anlayacaklar. Belki o zaman oy verirken biraz düşünürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sidik_lee 5 yıl
Ben etkili olacagini sanmiyorum. Kılifini telefon fiyatina satip taksitlendiriyor herkes. Sonuc ayni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
06ensar 5 yıl
Bu bir ekonomi darbesidir fakir zaruri ihtiyaçlarını ancak taksitle alması mümkünken onuda alamayıp tamamen fakirleşip Robinson Crusoe hayat tarzı benimsetilecek,peşin alışveriş dolayısıyla zengin dahada zenginleştirilecek,ortadirek diye bir sınıf kalmayacak,ezilenlerle,sevinenler arası 2 kutup oluşacak bir nevi kapitalizm ve kominizmin karması bir sistem ortaya çıkacak..sayın hükümet sen sen fakire,orta gelirliye bırak mal almayı karnını doyuracak bir maaşmı verdinde onlar peşin alışveriş yapabilsinler..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiSKE 5 yıl
Aldığım son duyuma göre
Kılıf 1500 TL taksitle, yanından telefon hediye..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djoz 5 yıl 06ensar
06ensar
Bu bir ekonomi darbesidir fakir zaruri ihtiyaçlarını ancak taksitle alması mümkünken onuda alamayıp tamamen fakirleşip Robinson Crusoe hayat tarzı benimsetilecek,peşin alışveriş dolayısıyla zengin dahada zenginleştirilecek,ortadirek diye bir sınıf kalmayacak,ezilenlerle,sevinenler arası 2 kutup oluşacak bir nevi kapitalizm ve kominizmin karması bir sistem ortaya çıkacak..sayın hükümet sen sen fakire,orta gelirliye bırak mal almayı karnını doyuracak bir maaşmı verdinde onlar peşin alışveriş yapabilsinler..

hükümet yanlısı değilim, öncelikle belirteyim..

Maaşı 800 lira olan da her şeyi taksitle alıyor, 1.800 lira olan da, 5.800 lira olan da..
Benim çocukluğum fakirlik içinde geçti, ama her şeyimizi peşin aldık, asla borca taksite girmedik..
İnsalnlar bir laf tutturmuş "kartsız da geçinilmiyor".. Kardeşim o kart yüzünden sürekli bankaya faiz ödüyorsun.. Normalde peşin parayla 6 ay sonra alacağın televizyona veya bilgisayara bugünden kavuşabilmek uğruna sürekli bankaları zengin ediyorsun.. Sonra fakirlik edebiyatı..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ademoz05 5 yıl
Vatan bilgisayar odeabanktan kredi vererek satmayı başlamış galiba ürünleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
taksiti kaldırmakla olmaz peşin almakta yassak olsun kardeşim mal gibi yaşayalım. hatta ellerinden geliyorsa zaman makinası falan yapsınlar şöyle 50 li yıllara falan götürsünler bu toplumu tam teknoloji yoksunu olalım gitsin
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kultablasi 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

taksiti kaldırmakla olmaz peşin almakta yassak olsun kardeşim mal gibi yaşayalım. hatta ellerinden geliyorsa zaman makinası falan yapsınlar şöyle 50 li yıllara falan götürsünler bu toplumu tam teknoloji yoksunu olalım gitsin

Yav hee hee teknoloji zengini olunca ne oluyorsun? Öyle bir yazmışsın ki, en son teknoloji ürünleri kullanarak sanki bilim adamı oluyorsun.
Herkes en son teknoloji ürünleri alarak bir yere gelseydi en önde gelen teknolojiler bizim ülkemizde üretilirdi, her gün yeni bir şey icat edilirdi. :D Böyle hazırcılıkla, teknoloji zengini olunca bir şey olunmuyor maalesef! Yoksullaştıran büyüme diye bir şey var, hiç duymadıysan en son teknoloji ürünü olan tabletinde bir araştır öğren bakalım neymiş. Bu ülkede olan bu. Bilmem kaç milyon çamaşır makinesi filan satın almayla zenginleşilmiyor, teknolojik filan hiç olunmuyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
taksiti kaldırmakla olmaz peşin almakta yassak olsun kardeşim mal gibi yaşayalım. hatta ellerinden geliyorsa zaman makinası falan yapsınlar şöyle 50 li yıllara falan götürsünler bu toplumu tam teknoloji yoksunu olalım gitsin

Yav he he tuketim cilgini seni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 5 yıl
büyük bir teknoloji marketine gidiyorsunuz. telefon parası kadar hediye kartı yada hediye çeki alıyorsunuz. o çeki de 10-12 ye böldürüyorsunuz. o çek tutarı kadar telefon alabiliyorsunuz. böylece taksitle telefon almış oluyorsunuz. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ystipi 5 yıl TurboBoosted
EvReN 7
büyük bir teknoloji marketine gidiyorsunuz. telefon parası kadar hediye kartı yada hediye çeki alıyorsunuz. o çeki de 10-12 ye böldürüyorsunuz. o çek tutarı kadar telefon alabiliyorsunuz. böylece taksitle telefon almış oluyorsunuz. :)

Devam ediyor mu bu uygulama
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
w_wallace 5 yıl
Dolarin asiri kiymetlenmsi gibi sebeplerden dis acik coi fazla,ithal mallar dolarla giriyor ülkeye,bu önlemle bu ürunlerde yapilan harcamalarin azaltilmasi ve halkin borcunu azaltmasi amac,cnk tüketim toplumu olarak asiri tükettik ve budurumu devam edebilcek durumda degiliz.

Cep telefonlarinin ilk hedef olmasida,tamamen ithal olmasi ve encok para harcanan mallarin basinda gelmesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 5 yıl
Bullshit
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
270 izlenme · 2 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
533 izlenme · 2 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,6b izlenme · 2 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim