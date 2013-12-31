Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz

Bugün resmi gazetede yer alan yönetmelikle birlikte Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından elektronik eşya satışlarına getirilen kredi kartına taksit sınırlandırmasının Şubat ayı ile birlikte başlayacağı açıklandı. Konuyu masaya yatırıyor ve sizlerle birlikte tartışıyoruz.

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