Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bugün resmi gazetede yer alan yönetmelikle birlikte Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından elektronik eşya satışlarına getirilen kredi kartına taksit sınırlandırmasının Şubat ayı ile birlikte başlayacağı açıklandı. Konuyu masaya yatırıyor ve sizlerle birlikte tartışıyoruz.
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"Hmm size taksit yapamıyoruz ama aldığınız ürün kadar size kredi verelim (arada diğer kredileri kakalamaz ya da o taksiti almak zorunda olanlara kredi kartıda itelemezlerse...). 24 ayda ufak ufak ödersiniz. Hatta o kredi ödemenizide kredi kartınıza otomatik ödemeye verelim. Şuraya bir imza alalım ve size verdiğimiz bu taksitli krediyi kasada nakit ödersiniz..."
Al sana bankaların çözümü. Tıpkı araç satışındaki gibi. Ne fark etti? Belki gerçekten peşin parayla satışlarda ufak bir fiyat düşüşü olur. Ancak o kadar. Siz devlet olarak halkını mevzuatlarla, eğitmeden yönlendirmeye/kısıtlamaya/yasaklamaya çalışırsan, kapitalist sistem o 3 sayfalık yönetmeliğin etrafından dolaşır ve yine cebindeki parayı alır.