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Turkcell'in dijital ihracat hamlesini Kaan Terzioğlu ile konuştuk

2 ay
4,9b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizin dijital hizmetlerin ihracı konusundaki çalışmalarına önemli bir katkı da Turkcell'den geldi. Şirketin birçok ülke ile başladığı servis ihracatı çalışmalarını Kaan Terzioğlu ile konuştuk.
Turkcell'in kendi ARGE Merkezi'nde Türk mühendislerce geliştirdiği BiP, Fizy, TV+, Okudo, Lifebox gibi uygulamamalar dünyanın dört bir yanına servis olarak Turkcell tarafından sunulmaya başlanacak.

MWC 2019 kapsamında resmen duyurulan anlaşmaya dair detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Konuya dair detayları Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ağzından da dinleme şansı bulduk.
 

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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Ya kardeş, bu şirketin reklamından bıkmadınız mı? Yakında bu adamın tuvalete gittiğini bile haber yapardınız.
Anlıyorum, paranın hakkını vermek istiyorsunuz da bu tür ısmarlama, reklam haberler tiksinti yaratıyor. Bilin.
Ya kardeş, bu şirketin reklamından bıkmadınız mı? Yakında bu adamın tuvalete gittiğini bile haber yapardınız.Anlıyorum, paranın hakkını vermek istiyorsunuz...
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DH Misafiri 2 ay
Bedava saç ektirmekten sonra işleri büyütmüşsünüz.
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ceo-tr 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu reklamdaki babacan selocan için bu abimizdenmi esinlenmişler acaba?
bir ben mi benzettim acaba?
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paradiso35 2 ay
Her malın bir alıcısı vardır, sabah akşam ayfon reklamı yapılsa sesiniz çıkmayacak
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TITAN 2 ay
REKLAMLARI İZLEDİNİZ
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zaferq 2 ay
Her hafta turkcell haberi sonra paralar yatmış deyince kızıyorsunuz
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 ay
mobile adam gibi net tarifesi getirsinler 50gb nete 350 tl istiyolar
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Jazzalyn 2 ay
TV+ ve Lifebox baya bi işe yarıyor, gerisi tırt.
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bugrayeyer 2 ay Jazzalyn
Hocam yapma gözünü seveyim ya. Şuan telefonumda 2 hat destekleyen bi tel değil ama bip sayesinde 2.hattimi kullanabiliyorum . Sms geliyo normal arama yapabiliyorum karşımdaki kişinin bip olmasına gerek bile yok. Yanı mükemmel bisey. Sadece bu yönüyle değil whatsapp dan bi cok yonuyle daha iyi. Ama tabi herkesde whatsap oldugu için bende whatsap kullanıyorum. Orası ayrı.
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krkmz1666 2 ay
forumada yöneticiler bile savunuyor bırak reklamını yapsınlar
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Ya kardeş, bu şirketin reklamından bıkmadınız mı? Yakında bu adamın tuvalete gittiğini bile haber yapardınız.
Anlıyorum, paranın hakkını vermek istiyorsunuz da bu tür ısmarlama, reklam haberler tiksinti yaratıyor. Bilin.
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mahmut716 2 ay DH Misafiri
eğer tuvalete gittiğinin haberini yapması için yeterli eft 'yi yaparsa, onu da haber yaparlar kardeş. hatta canlı yayın, bi de üstüne karşılaştırma testi...
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