Turkcell'in dijital ihracat hamlesini Kaan Terzioğlu ile konuştuk

Ülkemizin dijital hizmetlerin ihracı konusundaki çalışmalarına önemli bir katkı da Turkcell'den geldi. Şirketin birçok ülke ile başladığı servis ihracatı çalışmalarını Kaan Terzioğlu ile konuştuk.

Turkcell'in kendi ARGE Merkezi'nde Türk mühendislerce geliştirdiği BiP, Fizy, TV+, Okudo, Lifebox gibi uygulamamalar dünyanın dört bir yanına servis olarak Turkcell tarafından sunulmaya başlanacak.



MWC 2019 kapsamında resmen duyurulan anlaşmaya dair detayları sizlere Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ağzından da dinleme şansı bulduk. kendi ARGE Merkezi'nde Türk mühendislerce geliştirdiğigibi uygulamamalar dünyanın dört bir yanına servis olaraktarafından sunulmaya başlanacak.kapsamında resmen duyurulan anlaşmaya dair detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Konuya dair detayları'nun ağzından da dinleme şansı bulduk.