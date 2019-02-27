Turkcell’in uygulamaları 39 ülkede 9 operatörün müşterilerine sunuluyor

Kendini Dijital Operatör olarak tanımlayan Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde önemli işbirlikleri duyurdu. Fizy, BiP gibi Turkcell’in dijital uygulamaları, toplam 39 ülkede faaliyet gösteren 9 operatörün kullanımına sunacak.

39 Ülkede Faaliyet Gösteren Operatörlerin Müşterilerine Sunulacak

Turkcell, grup şirketi Lifecell ile Türkiye, Belarus, Ukrayna, KKTC, Moldova ve Almanya’daki müşterileri ile daha güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan 1440 stratejisinin yeni işbirlikleriyle birlikte toplam 9 operatör tarafından hayata geçirileceğini açıkladı. Lifecell’in dijital servisleri Türkiye’de Turkcell, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus’ta BeST, Ukrayna’da Lifecell, Almanya’da Lifecell Europe ve Moldova’da Moldcell’in ardından Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global ve 31 ülkede faaliyet gösteren Digicel ile birlikte 9 operatör tarafından toplam 39 ülkede kullanılmaya başlanacak.

Yakın zamanda imzalanan anlaşmalarla birlikte BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Okudo (Türkiye’deki adıyla Dergilik), Lifebox, Yaani, Upcall, GollerCepte, Akademi ve Kopilot gibi onlarca servis toplamda 9 operatör tarafından müşterilerine sunulacak.

“60 operatörle daha görüşüyoruz”

Barselona’da gerçekleşen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, dijital ihracat çalışmalarının çok daha geniş kapsamda devam edeceğini açıkladı. Terzioğlu, “2020’de sizlerle burada yeniden buluştuğumuzda, dijital servislerimizin çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla operatör tarafından müşterilerine sunulduğun haberlerini paylaşacağız. Şunu bugünden söyleyebilirim ki 60 operatörle daha görüşme halindeyiz” dedi. Turkcell, 2018 yılında dünyanın en hızlı büyüyen operatörü oldu.