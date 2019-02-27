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Turkcell’in uygulamaları 39 ülkede 9 operatörün müşterilerine sunuluyor

Turkcell'in BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Okudo, Lifebox gibi uygulamaları 39 ülkede faaliyet gösteren 9 operatörün müşterilerinin kullanımına sunulacak. Turkcell, bu anlaşmayı MWC2019'da duyurdu.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kendini Dijital Operatör olarak tanımlayan Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde önemli işbirlikleri duyurdu. Fizy, BiP gibi Turkcell’in dijital uygulamaları, toplam 39 ülkede faaliyet gösteren 9 operatörün kullanımına sunacak.

39 Ülkede Faaliyet Gösteren Operatörlerin Müşterilerine Sunulacak

Turkcell, grup şirketi Lifecell ile Türkiye, Belarus, Ukrayna, KKTC, Moldova ve Almanya’daki müşterileri ile daha güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan 1440 stratejisinin yeni işbirlikleriyle birlikte toplam 9 operatör tarafından hayata geçirileceğini açıkladı. Lifecell’in dijital servisleri Türkiye’de Turkcell, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus’ta BeST, Ukrayna’da Lifecell, Almanya’da Lifecell Europe ve Moldova’da Moldcell’in ardından Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global ve 31 ülkede faaliyet gösteren Digicel ile birlikte 9 operatör tarafından toplam 39 ülkede kullanılmaya başlanacak.

Yakın zamanda imzalanan anlaşmalarla birlikte BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Okudo (Türkiye’deki adıyla Dergilik), Lifebox, Yaani, Upcall, GollerCepte, Akademi ve Kopilot gibi onlarca servis toplamda 9 operatör tarafından müşterilerine sunulacak.

“60 operatörle daha görüşüyoruz”

Barselona’da gerçekleşen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, dijital ihracat çalışmalarının çok daha geniş kapsamda devam edeceğini açıkladı. Terzioğlu, “2020’de sizlerle burada yeniden buluştuğumuzda, dijital servislerimizin çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla operatör tarafından müşterilerine sunulduğun haberlerini paylaşacağız. Şunu bugünden söyleyebilirim ki 60 operatörle daha görüşme halindeyiz” dedi. Turkcell, 2018 yılında dünyanın en hızlı büyüyen operatörü oldu.


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cank1981 2 ay en beğenilen
Haberin başıba bir "advertorial" yazsaydınız bari :D
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dere.beyi 2 ay
turkcell'in tek sevdiği millet biz değilmişiz ne güzel :))
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Sharparrow 2 ay
He yaw.. Turselin uygulamaları... Mesela bip çinde yazdırılmış bir uygulama... Çooook yerli ve milli
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scorpion20 2 ay
onlara satsın o zaman zorlamadan vazgeçsin isteyen kullanır
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DeepImpact. 2 ay
İyimiş
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Hayaletcasper 2 ay
Turkcell'in uygulamalarından insan nefret ediyor. Bembeyaz temaya sahip tüm uygulamaları. Koyu temaları yok.
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Turkcell çok ucuz bence biraz zam yapsın. Reis diyor varlık kuyruğu var diyor demekki herkes varlıklı ve bu paketler ucuz kuyruk yok.
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Askaparta 2 ay
Öyle ya da böyle Turkcellciyiz. Pahalı ama faydalı.
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Baelros 2 ay
Ensarcell bunu begendi.
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maaart 2 ay
Yine kolpa bir haber Karayipler ve Arnavutluk operatörlerini bilmiyorum ama diğer hepsi zaten turkcell in kendi yatırımı, kendi işlettikleri şebekeler, tam bir algı operasyonu olmus komik
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sis651 2 ay maaart
CG Corp Global ve Digicel'i de mi işletiyor?
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sis651 2 ay
Fiyat olarak yüksek fiyatlara çalıştıklarını bilmeyen yok. Ancak böyle dayatma uygulamalarla yurtdışına bile açılacaklarını hiç tahmin bile etmiyordum.
Hani uygulamalar kesinlikle kötü değiller ama sonuçta farklı uygulamaların alternatifileri ve alternatif olmalarından kaynaklı ciddi bir kullanımları yok ve olamaz kolay kolay. Yine de toplu taşımada Whatsapp yerine Bip'le yazışan birilerini görmek farklı oluyor. Kotadan götürmeden fotoğraf, video vs. şeyler paylaşabiliyorum diğer kullananlarla. 6 GB'lık Lifecell kullanıyorum ve verdiği ek uygulamalarla ve hediyelerle nasılsa, paket bitimine iki gün kala hala 5 GB'tan fazla hakkım var ve onu da tabii ki hız testleri ile falan bitireceğim sanırım.
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yafess_ 2 ay
adamlar bir atilim yapmislar. fiyat politikasina cok kizsam da umarim basarili olurlar.
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osmangeris 2 ay
Türkiyede kullanan yok bu uygulamaları, kullananda dayatmayla :D 39 ülke şimdi sevinçle bip gelsin diye gözlüyor
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