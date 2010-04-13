Archos, iPod boyutunda tablet bilgisayar sunmaya hazırlanıyor

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Medya oynatıcılarıyla tanınan Fransız Archos, akıllı telefon hedefini henüz gerçekleştirebilmiş olmasa da firma, tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Archos tepe yöneticisi Henri Crohas son sunumunda, firmasının gelecek planları hakkında önemli ipuçları verdi.

Henri Crohas'ın sunumuna göre Archos, Android tabanlı 6 yeni tablet bilgisayar hazırlıyor. 3-inç ile 10-inç arasında farklı ekran boyutlarına sahip olacak tablet bilgisayarların modeline göre, 800MHz ile 1GHz arasında ARM Cortex tabanlı işlemci kullanacaklar.

Hazırlıkları süren yeni tabletlerin detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, en azından bir modelin 3D hızlandırma ve çoklu dokunmatik desteği sunması bekleniyor. iPod boyutunda tablet bilgisayar sunmaya hazırlanan Archos'un yeni modelleri yılın 2. yarısında lanse edilecek.