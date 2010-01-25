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Army of Two: The 40th Day İnceleme Videosu

9 yıl
135,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Elliot Salem ve Tyson Rios, bu sefer karmaşanın hakim olduğu Şangay sokaklarında.

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

İki kişilik ordu Army of Two, ikinci yapımıyla karşımızda. Yerle bir olan Şangay sokaklarında hayatta kalmak istiyorsak, omuz omuza verme zamanı.


www.bolumsonucanavari.com
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Surpass 8 yıl
PC için istiyoruz. Sizin oyun performansınızı bir de pc de görmek istiyoruz. :D
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afacan1000 9 yıl
neden bunun pc game olarak yok piyasada
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thermaltake+Armor 9 yıl
inceleme süper teşekkürler
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sergen95 9 yıl
Pc ye gelse iyi olur.İnceleme süper.
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kruezberq 9 yıl
ben oyunu bitirdim rehine kurtarma kısımları cok hosuma gitti ve online modları zevkli, herkese güzel gelmeyebilir tabi..
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar call of diyom baska bise demiyom valla
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PyroActive 9 yıl

DH Misafiri

arkadaslar call of diyom baska bise demiyom valla

ne alaka arkadaşım call of'la Army of 2 ?
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
şu oyunlar bi PC ye gelmedi ya
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talh4wk 9 yıl
inceleme için teşekkürler
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Leingrad 9 yıl
İnceleme Herzamanki Gibi Süper. Çok Teşekkür Ederiz...
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TELESCOPE 9 yıl
buda güzel olmuş elinize sağlık teşekkürler
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ertantasa 9 yıl
ps3 yada xbox değil pc oyun incelemesi istiyoruz :S
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hakandag 9 yıl
sadece bu oyunu oynerken makina donuyor .nedendir acep . dvd de mi dir sorun buyuk ihtimalle?
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Devoin 9 yıl
Cumartesi gecesi yapıcak bisi yoktu arkadasla dedik bari değişik bir oyun oynıyalım.. Basladık bu oyunu oynamaya,bir kac saatde 3uncu chapter'ıda bitirdik sanıyorsam 5 chapter var..

Oyun grafik acısından bence ps3 e yakısmıyor,oyle aham saham birseyler beklemeyin.Ara sahnelerdeki patlama sahneleri cok guzel,filmdeymissiniz havası veriyor,ancak patlamalarda Atari oyunu gibi ufak ufak karecikler gozukuyor ve acıkcası cok rahatsız edici :) Videoda grafikler cok kotu olmasada co op modda grafik cok bozuluyor + videodada soylendigi gibi cevreyle etkilesim 0.

Oyun tamamiyle co op uzerine kurulu,tek basıma elimi bile surmem bu oyuna..Yapay zeka ne kadar akıllı olsada 4 emirden baska yapabilcegniz hicbirsey yok..Olay zaten arkadasınıza '' gel vuruldum '' '' yukarda birisi var,sen onu al ben bunu alıyım '' tarzındaki yardımlaşma uzerine kurulmuş ve yanyana oynarken bu yardımlaşma daha zevkli oluyor :)

Yukarıdaki bar,takım arkadasınızın urettigi Agroyu ve sizin urettigniz agroyu gosteriyor,yeri geldimi tank gorevi ustlenip uzun sure agroyu uzerinizde tutmanız gerekebiliyor,o sırada arkadasınız sinsi sinsi gerekenleri rahatca yapabiliyor..

Gelelim silah modifikasyonlarına,oyun bu konuda bence cok başarılı,silahınızla istedigniz gibi oynıyabiliyorsunuz..Kendinize has araba yaparmış gibi kendi silahınızı yapabiliyorsunuz,örnek: AK47(keleş)'e 1.5x capında bir zum takabilir veya 30lu şarjör yerine 50li takabilirsiniz..Ayrıca silahlarında ozellikleri bulunuyor,mesela ak47 cok ilgi cekerken dusmanlar tarafından bir mp5 o kadar ilgi cekici olmuyor..Bunuda degistirmeniz mumkun,editor arkadasın silahımı altın yaptım tarz oldu olayı tamamiyle agro uretmeye yonelik yapılmış bir ozellik.. Siz gorunmek istemiyorsanız silahınızı yaprak renginde desenlerede boyıyabiliyorsunuz.Zaten oynarken yapılan silah modifikasyonlarının ne işe yaradıkları rahatlıkla farkedebilirsiniz..



Sonuc olarak,canınız sıkılıyorsa ve beraber birseyler yapmak istiyorsanız oynamanızda fayda var,oyun zaten cok zor degil..Boss fightlarıda bir kac denemeden sonra cözülüyor..Birde oyunda moralinizi yukseltmek icin yanınızdaki elemanla taş kagıt makas tarzı oyunlarda oynıyabiliyorsunuz :) Maksat moral artsın.. Birde unutmadan belirli sahnelerde oyunun gidisatı konusunda alıcagnız kararlarda olabiliyor,eğer karamsar bir karar almak istiyorsanız pesimist yonunuz ortaya cıkıyor veya optimistseniz diger secenegi secebiliyorsunuz.. Verdigniz karara gore bir ara sahne oluşuyor..

Örnek : Bir odada silah bulmuşken,guvenlik giriyor,durun diyor..Size o sırada 2 secenek sunuluyor,karar sizin.. O anki ruhsal durumunuz neyse ona gore karar verin ;)

Videoda hersey anlatılmış,güzel bir inceleme olmuş..Extradan bir kac şey eklemek istedim..

Herkese saygılar.


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Firenze 9 yıl

Oyun gerçekten gayet güzel.Puanlamalar da yerinde.Teşekkürler inceleme için
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CaSsErDoDo 9 yıl
videoda bir sorun var gereksiz yere donuyor bende 06.19 da dondu ama olsun bu kadarıda yeterli dediğiniz gibi hollwood un aksiyon dolu filmler gibi grafikler öyle ahım şahım değil ama bazı yerlerde gerçekten çok güzel
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bynekm 9 yıl
inceleme için teşekkürler
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deniz_sea 9 yıl
8:17 den sonrasına gitmiyor bilginize ama güzel oyuna benziyor inceleme için teşekkurler..
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