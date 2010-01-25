Army of Two: The 40th Day İnceleme Videosu

Haber Editörü
Elliot Salem ve Tyson Rios, bu sefer karmaşanın hakim olduğu Şangay sokaklarında.
Platform: Playstation 3 ve Xbox 360
İki kişilik ordu Army of Two, ikinci yapımıyla karşımızda. Yerle bir olan Şangay sokaklarında hayatta kalmak istiyorsak, omuz omuza verme zamanı.
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ne alaka arkadaşım call of'la Army of 2 ?
Oyun grafik acısından bence ps3 e yakısmıyor,oyle aham saham birseyler beklemeyin.Ara sahnelerdeki patlama sahneleri cok guzel,filmdeymissiniz havası veriyor,ancak patlamalarda Atari oyunu gibi ufak ufak karecikler gozukuyor ve acıkcası cok rahatsız edici :) Videoda grafikler cok kotu olmasada co op modda grafik cok bozuluyor + videodada soylendigi gibi cevreyle etkilesim 0.
Oyun tamamiyle co op uzerine kurulu,tek basıma elimi bile surmem bu oyuna..Yapay zeka ne kadar akıllı olsada 4 emirden baska yapabilcegniz hicbirsey yok..Olay zaten arkadasınıza '' gel vuruldum '' '' yukarda birisi var,sen onu al ben bunu alıyım '' tarzındaki yardımlaşma uzerine kurulmuş ve yanyana oynarken bu yardımlaşma daha zevkli oluyor :)
Yukarıdaki bar,takım arkadasınızın urettigi Agroyu ve sizin urettigniz agroyu gosteriyor,yeri geldimi tank gorevi ustlenip uzun sure agroyu uzerinizde tutmanız gerekebiliyor,o sırada arkadasınız sinsi sinsi gerekenleri rahatca yapabiliyor..
Gelelim silah modifikasyonlarına,oyun bu konuda bence cok başarılı,silahınızla istedigniz gibi oynıyabiliyorsunuz..Kendinize has araba yaparmış gibi kendi silahınızı yapabiliyorsunuz,örnek: AK47(keleş)'e 1.5x capında bir zum takabilir veya 30lu şarjör yerine 50li takabilirsiniz..Ayrıca silahlarında ozellikleri bulunuyor,mesela ak47 cok ilgi cekerken dusmanlar tarafından bir mp5 o kadar ilgi cekici olmuyor..Bunuda degistirmeniz mumkun,editor arkadasın silahımı altın yaptım tarz oldu olayı tamamiyle agro uretmeye yonelik yapılmış bir ozellik.. Siz gorunmek istemiyorsanız silahınızı yaprak renginde desenlerede boyıyabiliyorsunuz.Zaten oynarken yapılan silah modifikasyonlarının ne işe yaradıkları rahatlıkla farkedebilirsiniz..
Sonuc olarak,canınız sıkılıyorsa ve beraber birseyler yapmak istiyorsanız oynamanızda fayda var,oyun zaten cok zor degil..Boss fightlarıda bir kac denemeden sonra cözülüyor..Birde oyunda moralinizi yukseltmek icin yanınızdaki elemanla taş kagıt makas tarzı oyunlarda oynıyabiliyorsunuz :) Maksat moral artsın.. Birde unutmadan belirli sahnelerde oyunun gidisatı konusunda alıcagnız kararlarda olabiliyor,eğer karamsar bir karar almak istiyorsanız pesimist yonunuz ortaya cıkıyor veya optimistseniz diger secenegi secebiliyorsunuz.. Verdigniz karara gore bir ara sahne oluşuyor..
Örnek : Bir odada silah bulmuşken,guvenlik giriyor,durun diyor..Size o sırada 2 secenek sunuluyor,karar sizin.. O anki ruhsal durumunuz neyse ona gore karar verin ;)
Videoda hersey anlatılmış,güzel bir inceleme olmuş..Extradan bir kac şey eklemek istedim..
Herkese saygılar.
Oyun gerçekten gayet güzel.Puanlamalar da yerinde.Teşekkürler inceleme için