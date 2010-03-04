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CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası

Donanimhaber.com olarak Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarını sizler için geziyoruz. Sapphire'in standındayız.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire Standı@CeBIT 2010

Donanimhaber.com olarak CeBIT Hannover fuarındaki turumuz devam ediyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, yakın zamanda sunmayı planladığı yeni ürünlerini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunuyor. Sapphire ekran kartı, Sapphire anakart ve Sapphire güç kaynağı kullanan modifiyeli kasanın da yer aldığı stand dahilinde öne çıkan detaylardan ilki Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition oldu. 6 monitörlü özel bir düzenek kuran Sapphire, standını ziyaret eden katılımcılara Eyefinity6 deneyimi yaşama şansı da sunuyor.

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire standını ziyaret eden misafirler, Eyefinity6 teknolojisini test edebilme şansı yakalıyorlar.

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire özel olarak tasarldığı, su soğutmalı modifiye kasayı CeBIT 2010 fuarında sergiliyor.

CeBIT 2010 fuarıyla birlikte Sapphire, iki ayrı ürün kategorisine gireceğinin sinyallerini de veriyor. Fuar kapsamında yeni projektörünü tanıtan Sapphire, geçtiğimiz yıl 35 milyon satan netbook pazarına da yabancı kalmayacak gibi görünüyor. Sapphire'den konuşma şansı yakaladığımız Akdeniz ülkelerinden sorumlu ürün müdürü Andrea Ruoli, mini projektörün tasarım ve üretimiyle komple bir Sapphire çözümü olduğunu söylerken, netbook modelinde ise tasarımın Sapphire tarafından özelleştirildiğini ancak üretim ayağının konusunda uzman bir kaynağı bırakıldığını söyledi.

Sapphire Mini Projektör;

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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- 640 x 480 çözünürlük desteği.
- iPod, dijital kamera ve cep telefonlarıyla çalışma özelliği.
- İmaj boyutu 7.5-inç ~ 6.5-inç (minimum 0.228m, maksimum 1.97m)
- Uzun ömürlü LED ışık kaynağı (20.000 saat)

Sapphire N450 Netbook;

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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- Intel Atom 2 (Pine Trail platformu), Atom N450 işlemci.
- 1GB DDR2 bellek.
- 10.1-inç çözünürlüğünde LED backlit ekran (16:9, 1024 x 600)
- İşlemciye entegre GMA 3150 entegre grafik.
- 250GB kapasiteli sabit disk (2.5-inç, 5400 devir/dakika)
- Çok formatlı kart okuyucusu.
- Entegre internet kamerası (1.3MP)

Sapphire, ekran kartı ve anakart tutkunlarını da unutmadı. Yüksek performans tutkunları için hazırladığı 4GB bellek kapasiteli Radeon HD 5970 modelini sergileyen firma, anakart tarafında ise Mini-ITX boyutlarında olan ancak 785G çipsetiyle medya bilgisayarları için tam donanımlı bir çözüm olan kompakt anakartını tanıtıyor. Sapphire'in çift grafik işlemcili yeni modeli, 825MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, Arctic Cooling tarafından hazırlanan üç fanlı özel soğutucusuyla da oldukça iddialı. Üzerinde iki adet 8pin PCIe güç konnektörü bulunan yeni modelin sadece 1000 adet üretileceği belirtilirken fiyatı hakkında net bir bilgi verilmedi ancak sınırlı sayıda üretileceğinden ötürü 1000$ civarında bir fiyata sahip olacağı söyleniyor.

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire'in CeBIT 2010 fuarındaki yıldızı: Sadece 1000 adet üretilecek ATi Radeon HD 5970 4GB

Sapphire'in IPC-AM3DD785G kod adını taşıyan Mini-ITX anakartı, aralarında Phenom II X4 modelleri de olmak üzere Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerin önemli bir kısmına destek sunuyor. DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 3300 entegre grafik birimine sahip olan ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan anakart pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR3 bellek desteğine sunan anakart, görüntü aktarımı içinse HDMI ve D-Sub ara birimlerini kullanıyor. Sapphire yeni anakart ile birlikte Corsair ortaklığında hazırladığı kompakt boyutlardaki medya bilgisayarını da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire'in 785G çipsetli Mini-ITX anakartı.

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire Radeon HD 5850 Vapor-X

CeBIT 2010: Sapphire'den HD 5970 4GB, netbook, projektör ve daha fazlası
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Sapphire'in yeni modelleriyle ilgili detayları Akdeniz ülkelerinden sorumlu ürün müdürü Andrea Ruoli'den aldık.


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Permanent. 9 yıl
5970ın muazzam soğutucusu adamı cezbediyor :)
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ogkasa 9 yıl
haf 932 oldugu hiç aklıma gelmedi valla. o kadar güzel duruyorki lianli nin kasaları felan zannettim. kablo karmaşıklıgı felan hiçbişey olmayınca
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Xtremee 9 yıl
Kasaya aşık oldum resmen


5850 Vapor-x de mükemmel duruyor
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thengir 9 yıl
kasa harika ötesi göz alıcı olmuş
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Trecc11 9 yıl
orda olmak isterdim
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lvlono 9 yıl
Sapphire, çok ekmek yiyecek HD 5000 serisinden bence. Bütün ürünleri,"albeni albeni" diyor adeta. Hem göze, hem kalbe hitap ediyor resmen :)
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darktooth 9 yıl
@ ogkasa
coolermaster haf 932 kasanın adı
hakkaten muhteşem duruyo , iyi modlamışlar
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mhtbodur 9 yıl
O ne biçim ekran kartı onu çalıştırmak için minimum kaçlık psu gerek.
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ogkasa 9 yıl
beyler bu kasanın markasını bilenininz varmı acaba. yoksa sapphirenin kendi tasarımı mı ?
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apollonx 9 yıl
Eyefinity görüntüleri ana haber bülteni gibi olmuş, 6 farklı tv de görüntüler gibi. Kasa çok şık, hatta bayıldım görüntüsüne ve dizaynına.
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KURSAD. 9 yıl
LGnin panelsiz ekranını kullansaymış ya .
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CoreXXX 9 yıl
785g mini itx çok dikkatimi .ekdi. hdcp ler için hd 4200 üstelik dahili. mükemmel olur
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AlkanExclusive 9 yıl
sapphire'de VPU Recovery sıkıntılarından sıkılmış olacak ki basmışlar 3 tane fanı kenarlar açık fln.. eh anca serinler o kart


ama eminim arasından 3-5 tanesi VPU Recovery hatası verecektir..
(örn: zamanında X1900 serisinin TOXIC modellerinde çıkan VPU Recovery hatası
)
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Towarscke 9 yıl
@sahafiec

yooo grafik diyorum... hala teknolojide... kose yumusatma diyorum o yuzden...


himmm, evet gercekten teknolojik olmus.. ne yazik ki sadece bakabiliyoruz. (grafiklere)
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elophidae 9 yıl
valla sağlam tanıtımlar oluyor. Towarscke hocamın grafik yorumuna aynen katılıyorum. Vapor X 5850 de süper duruyor. İyi bari AMD kartların başına bodyguard dikmemiş. Firmalar rahat rahat gösteriyor amd kartları.
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dellino 9 yıl
@Towarscke
Yumuşatılmış köşelere karşı bir zaafınız var sanırım.

Ayrıca CF üzerindeki kapak gerçekten çok güzel olmuş.

Mini Itx iyi düşünülmüş. Fakat DVI çıkışı olmaması bir eksiklik.
Sapphire NetBook alıştırması yapıyor sanki.
Önümüzdeki sene (çok geç olmasın rağmen) AMD nin de umpc çözümlerinin çıkabileceğini ön görüp
piyasada ufaktan ufaktan yer edinmeye başlıyormuş hissi var. .
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