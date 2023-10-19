Kasım ayı demek, indirim demek. Peki merakla beklenen Black Friday 2023 indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde olacak? İşte Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilen yılın en büyük indirim dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar:

Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilen Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma ya da muhteşem cuma gibi isimlerle de anılan bu alışveriş festivalinde, onlarca marka %80'e varan indirimler düzenliyor. Peki adı indirim (özellikle DH ölücüleri çok sever :)) gibi güzel bir şeyle anılan bir etkinlik, neden olumsuzluk çağrışımı yapan siyahla özdeşleştirilmiş?

Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından bu yana Noel alışverişveriş sezonunun başlangıç tarihi, kasım ayının son cuma günü kabul edilir. ABD'de Şükran Günü olarak kutlanan kasım ayının dördüncü perşembesini takip eden cuma gününe denk eden bu gün, 1961’den itibaren Black Friday olarak anılmaya başlanmıştır.

Bu günün anlamını açıklayan iki rivayet bulunuyor. İlk rivayete göre Black Friday günü yapılan indirimler ABD’nin Philadelphia kentinde adeta kaosa neden oldu. %80’e varan indirimleri duyan halk, mağazalara akın edip üzerine bir de binlerce turist ordu-deniz kuvvetleri futbol maçı için şehre gelince Philadelphia’da hayat durma noktasına geldi. Kentteki aşırı kalabalık; yoğun araç trafiğine, izdihama ve hatta mağaza çalışanlarının ezilerek hayatını kaybetmesiyle birlikte mağazaların yağmalanmasına neden oldu. Kentteki polis memurları yaşanan bu olumsuzluklara atıfta bulunmak için telsiz anonslarında “Black Friday” tabirini kullanınca bu güne kara cuma denilmeye başlandı.

Diğer bir rivayet ise şöyle: Amerika Birleşik Devletler’indeki mağazalar, muhasebe detaylarını elle kaydettiklerinde karları siyah, zararları ise kırmızı renkte kayıt ediyormuş. Pek çok mağaza yılın büyük bölümünde zararla (kırmızı) faaliyet gösterirken, Şükran Günü’nün ertesi günü çok fazla harcama yapılınca kar (siyah) elde ediliyormuş. Bundan ötürü de mağazalar bu günü “Black Friday” olarak isimlendirmiş.