Kasım ayı demek, indirim demek. Peki merakla beklenen Black Friday 2026 indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde olacak? İşte Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilen yılın en büyük kampanya dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar:

Black Friday (Kara Cuma) 2026 ne zaman başlıyor ❓ Tam Boyutta Gör Bu yıl Türkiye'de Black Friday indirimleri, 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Yılın en büyük indirim dönemi olan kara cuma, her ne kadar bu tarihte başlayacak olsa da son yıllarda birçok marka ve e-ticaret sitesi, kasımın başından itibaren erken sıcak fırsatlar ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

2026 Black Friday indirimlerinde iPhone, akıllı telefon, laptop ve televizyon gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. Öyle ki Apple, Dyson, Samsung ve Xiaomi başta olmak üzere onlarca marka, kasım ayı süresince çeşitli kampanyalar düzenliyor. Siz de yukarıdaki bağlantıları ziyaret ederek, ihtiyacınız olan ürün gruplarını Efsane Cuma indirimleri sayesinde daha ucuza satın alabilirsiniz.

Black Friday nedir ⚫ Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilen Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma, muhteşem cuma veya şahane cuma gibi isimlerle de anılan bu alışveriş festivalinde, onlarca marka %80 oranında indirimler düzenliyor. Peki adı indirim (özellikle DH ölücüleri çok sever :)) gibi güzel bir şeyle anılan bir etkinlik, neden olumsuzluk çağrışımı yapan siyahla özdeşleştirilmiş?

Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳ Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından bu yana Noel alışverişveriş sezonunun başlangıç tarihi, kasım ayının son cuma günü kabul edilir. ABD'de Şükran Günü olarak kutlanan kasım ayının dördüncü perşembesini takip eden cuma gününe denk eden bu gün, 1961’den itibaren Black Friday olarak anılmaya başlanmıştır. Bu günün anlamını açıklayan iki rivayet bulunuyor. İlk rivayete göre Black Friday günü yapılan indirimler ABD’nin Philadelphia kentinde adeta kaosa neden oldu. %80’e varan indirimleri duyan halk, mağazalara akın edip üzerine bir de binlerce turist ordu-deniz kuvvetleri futbol maçı için şehre gelince Philadelphia’da hayat durma noktasına geldi. Kentteki aşırı kalabalık; yoğun araç trafiğine, izdihama ve hatta mağaza çalışanlarının ezilerek hayatını kaybetmesiyle birlikte mağazaların yağmalanmasına neden oldu. Kentteki polis memurları yaşanan bu olumsuzluklara atıfta bulunmak için telsiz anonslarında “Black Friday” tabirini kullanınca bu güne kara cuma denilmeye başlandı. Diğer bir rivayet ise şöyle: Amerika Birleşik Devletler’indeki mağazalar, muhasebe detaylarını elle kaydettiklerinde karları siyah, zararları ise kırmızı renkte kayıt ediyormuş. Pek çok mağaza yılın büyük bölümünde zararla (kırmızı) faaliyet gösterirken, Şükran Günü’nün ertesi günü çok fazla harcama yapılınca kar (siyah) elde ediliyormuş. Bundan ötürü de mağazalar bu günü “Black Friday” olarak isimlendirmiş.

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Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürüyor? Kampanyalar ne zaman bitiyor ⭐ Tam Boyutta Gör Normalde kara cuma indirimleri 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep sebebiyle bazı mağazalarda 3-4 gün boyunca indirimler devam edebiliyor.

Black Friday alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler 📣 Birçok ürünü yüzde seksenlere varan indirimlerle alabileceğiniz bu özel günde her halükârda yılın en kârlı alışverişini yapmış olacaksınız. Peki yılda sadece bir defa yapılan bu özel indirimde bütçeniz için çok daha fazla avantaj sağlamaya ne dersiniz? İşte Efsane Kasım kampanyaları süresince dikkat etmeniz gerekenler 🔽 1️⃣ Öncelikle liste yapın! Tam Boyutta Gör Kasım ayına özel indirimler başladığı anda indirimlerden başınız dönebilir ve bu indirim yağmurunda asıl almak istediklerinizi unutabilir ya da tükenmeden almakta sorun yaşabilirsiniz. Böyle bir tablo ile karşılaşmamak için önceden bir ihtiyaç listesi oluşturmanız hatta almaya kesin karar verdiğiniz ürünleri kampanya başlamadan alışveriş sepetinize eklemeniz yararınıza olur. 2️⃣ Bu indirimin yıllık bütün alışverilerinize hitap edeceğini unutmayın Tam Boyutta Gör Listenizi hazırlarken bir yıllık ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız size çok daha fazla avantaj sağlar. Örneğin bir klimaya ihtiyacınız var ve almayı düşündüğünüz ürün kasım ayına özel indirimlerkapsamında indirimli olarak satılacaksa bu indirimi mutlaka değerlendirmenizi öneririz. Böylelikle sezonda artan fiyatlardan etkilenmeyeceğiniz gibi keyifli bir yaz için hazırlıklarınızı da şimdiden yapmış olursunuz. 3️⃣ Ürünler hakkında ön araştırma yapın Tam Boyutta Gör İhtiyaç listenizi oluşturdunuz. Şimdi de bu listede yer alan ürünlerin özelliklerini ve indirimsiz fiyatlarını araştırın. Yapacağınız bu piyasa araştırması ile hem alacağınız üründen emin olursunuz hem de indirimoranının yeterli olup olmadığını kontrol edersiniz. 4️⃣ Bozulmayan ürünleri stoklayın Tam Boyutta Gör Beyaz eşyadan tekstile kozmetikten mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe geçerli olacak ve yılda sadece bir kere yapılacak bu indirimde; temel ve bozulmaz ihtiyaçlarınızı indirimli fiyatlar üzerinden stoklayabilirsiniz. Böylelikle stokladığınız ürünleri kullanırken yapılan fiyat artışlarından etkilenmeyeceğiniz için kârlı çıkan siz olursunuz.

Black Friday (Kara & Efsane Cuma) İndirimleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3537395

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Black Friday ne zaman başlıyor? Kara cuma anlamı ne demek?

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