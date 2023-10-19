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    Black Friday 2023 indirimleri ne zaman? Efsane & Kara Cuma nedir?

    2023 Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma anlamı ne demek? Efsane cuma tarihçesi, indirime giren mağazalar & markalar ve tüm detaylar burada!            

    Kasım ayı demek, indirim demek. Peki merakla beklenen Black Friday 2023 indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde olacak? İşte Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilen yılın en büyük indirim dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar: 

    Black Friday (Kara Cuma) 2023 ne zaman ❓

    black friday 2023 zamanı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Black Friday tarihi, 24 Kasım Cuma günüdür. Yılın en büyük indirim dönemi olan kara cuma, her ne kadar 24 Kasım Cuma saat 00.00'da başlayacak olsa da son yıllarda birçok marka ve e-ticaret sitesi, kasımın başından itibaren erken sıcak fırsatlar ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Hal böyle olunca da kara cuma oluyor, "kara kasım" :)

    Black Friday nedir ⚫

    Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilen Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma ya da muhteşem cuma gibi isimlerle de anılan bu alışveriş festivalinde, onlarca marka %80'e varan indirimler düzenliyor. Peki adı indirim (özellikle DH ölücüleri çok sever :)) gibi güzel bir şeyle anılan bir etkinlik, neden olumsuzluk çağrışımı yapan siyahla özdeşleştirilmiş?

    Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳

    Black Friday tarihçesi Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından bu yana Noel alışverişveriş sezonunun başlangıç tarihi, kasım ayının son cuma günü kabul edilir. ABD'de Şükran Günü olarak kutlanan kasım ayının dördüncü perşembesini takip eden cuma gününe denk eden bu gün, 1961’den itibaren Black Friday olarak anılmaya başlanmıştır.

    Bu günün anlamını açıklayan iki rivayet bulunuyor. İlk rivayete göre Black Friday günü yapılan indirimler ABD’nin Philadelphia kentinde adeta kaosa neden oldu. %80’e varan indirimleri duyan halk, mağazalara akın edip üzerine bir de binlerce turist ordu-deniz kuvvetleri futbol maçı için şehre gelince Philadelphia’da hayat durma noktasına geldi. Kentteki aşırı kalabalık; yoğun araç trafiğine, izdihama ve hatta mağaza çalışanlarının ezilerek hayatını kaybetmesiyle birlikte mağazaların yağmalanmasına neden oldu. Kentteki polis memurları yaşanan bu olumsuzluklara atıfta bulunmak için telsiz anonslarında “Black Friday” tabirini kullanınca bu güne kara cuma denilmeye başlandı.

    Diğer bir rivayet ise şöyle: Amerika Birleşik Devletler’indeki mağazalar, muhasebe detaylarını elle kaydettiklerinde karları siyah, zararları ise kırmızı renkte kayıt ediyormuş. Pek çok mağaza yılın büyük bölümünde zararla (kırmızı) faaliyet gösterirken, Şükran Günü’nün ertesi günü çok fazla harcama yapılınca kar (siyah) elde ediliyormuş. Bundan ötürü de mağazalar bu günü “Black Friday” olarak isimlendirmiş.

    Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürüyor? İndirimler ne zaman bitiyor ⭐

    kara cuma indirim süresi Tam Boyutta Gör
    Normalde kara cuma indirimleri 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep sebebiyle bazı mağazalarda 3-4 gün boyunca indirimler devam edebiliyor. 

    Black Friday'de hangi mağazalar indirime giriyor 🤩

    efsane cuma indirime giren ürünler Tam Boyutta Gör
    İndirimlerin başlangıç tarihi mağazadan mağazaya değişiklik gösteriyor. Öyle ki bazı mağazalar 23 Kasım'dan itibaren indirimlere başlayacakken, bazıları ise yalnızca kara cuma günü indirim düzenleyecek.

    Bu indirimlerde bazı teknolojik ürünler de dip fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Black Friday telefon indirimleri başta olmak üzere birçok ürün gamında yaşanacak fiyat düşüşlerini, DonanımHaber Forum sıcak fırsatlar sayfasından takip edebileceksiniz. Güncel efsane cuma indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

    Black Friday (Kara & Efsane Cuma) Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1659128

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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