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    Black Friday ne zaman? İşte 2026 Efsane & Kara Cuma tarihi

    Kara Cuma için geri sayım başladı! Peki Türkiye'de 2026 Black Friday indirimleri ne zaman? Efsane cumada indirime giren mağazalar ve kampanya yapan tüm markalar burada!

    Kasım ayı demek, indirim demek. Peki merakla beklenen Black Friday 2026 indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde olacak? İşte Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilen yılın en büyük kampanya dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar: 

    Black Friday (Kara Cuma) 2026 ne zaman başlıyor ❓

    black friday 2026 tarihi Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Türkiye'de Black Friday indirimleri, 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Yılın en büyük indirim dönemi olan kara cuma, her ne kadar bu tarihte başlayacak olsa da son yıllarda birçok marka ve e-ticaret sitesi, kasımın başından itibaren erken sıcak fırsatlar ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

    Black Friday'de hangi mağazalar indirime giriyor 🤩

    efsane cuma indirime giren mağazalar Tam Boyutta Gör
    İndirimlerin başlangıç tarihi mağazadan mağazaya değişiklik gösteriyor. Öyle ki bazı mağazalar günler öncesinden indirimlere başlayacakken, bazıları ise yalnızca kara cuma günü kampanya düzenleyecek.

    Bu indirimlerde bazı teknolojik ürünler de dip fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Black Friday telefon indirimleri başta olmak üzere birçok ürün gamında yaşanacak fiyat düşüşlerini, DonanımHaber Forum sıcak fırsatlar sayfasından takip edebileceksiniz. En iyi efsane cuma indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

    Kara Cuma'da İndirime Giren Ürünler 👇
    Fiyatı Düşenler 📉 İndirim Oranı ⭐
    Televizyonlar %40
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    Akıllı saatler %40
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    Tablet bilgisayarlar %40
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    Ekran kartları %40
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    Çamaşır makineleri %40
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    Bulaşık makineleri %40
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    Dikey süpürgeler %40
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    Ütü modelleri %40
    Kombi modelleri %40
    Tost makineleri %40
    Aksiyon kameraları %40
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    Saç şekillendiriciler %40
    Tıraş makineleri %40
    Wifi sinyal güçlendiriciler %40
    Derin dondurucular %40
    Filtre kahve makineleri %40
    Gaming koltuklar %40
    TV box modelleri %40
    Powerbankler %40
    Klimalar %40
    Çocuk akıllı saatleri %40
    Meyve sıkacakları %40
    Tansiyon aletleri %40
    Ateş ölçer cihazları %40
    Elektrikli bisikletler %40
    Drone modelleri %40
    Projeksiyon cihazları %40
    Monitörler %40
    Lazer epilasyon cihazları %40
    Anakartlar %40
    Blender setleri %40
    Elektrikli scooterlar %40
    Buharlı temizleyiciler %40
    Hamur yoğurma makineleri %40
    Şarjlı matkaplar %40
    Direksiyon setleri %40
    İşlemciler %40
    Araç kameraları %40
    Şofbenler %40
    Oto koltuk modelleri %40
    Laptop soğutucular %40
    SSD modelleri %40
    Aküler %40
    Kettle %40
    Düdüklü tencereler %40
    Ankastre fırınlar %40
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    Termoslar %40
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    Kamp çadırları %40
    Ankastre setler %40
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    Tuşlu telefonlar %40
    Halı yıkama makineleri %40
    Espresso makineleri %40
    Ekmek yapma makineleri %40
    Termal macunlar %40
    Kablolu kulaklıklar %40
    Samsung telefonlar %40
    Xiaomi telefonlar %40
    Oppo telefonlar %40
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    Vlog kameraları %40
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    Mousepadler %40
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    Orta segment akıllı telefonlar %40

    2026 Black Friday indirimlerinde iPhone, akıllı telefon, laptop ve televizyon gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. Öyle ki Apple, Dyson, Samsung ve Xiaomi başta olmak üzere onlarca marka, kasım ayı süresince çeşitli kampanyalar düzenliyor. Siz de yukarıdaki bağlantıları ziyaret ederek, ihtiyacınız olan ürün gruplarını Efsane Cuma indirimleri sayesinde daha ucuza satın alabilirsiniz.

    Black Friday nedir ⚫

    Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilen Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma, muhteşem cuma veya şahane cuma gibi isimlerle de anılan bu alışveriş festivalinde, onlarca marka %80 oranında indirimler düzenliyor. Peki adı indirim (özellikle DH ölücüleri çok sever :)) gibi güzel bir şeyle anılan bir etkinlik, neden olumsuzluk çağrışımı yapan siyahla özdeşleştirilmiş?

    Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳

    Black Friday tarihçesi Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından bu yana Noel alışverişveriş sezonunun başlangıç tarihi, kasım ayının son cuma günü kabul edilir. ABD'de Şükran Günü olarak kutlanan kasım ayının dördüncü perşembesini takip eden cuma gününe denk eden bu gün, 1961’den itibaren Black Friday olarak anılmaya başlanmıştır.

    Bu günün anlamını açıklayan iki rivayet bulunuyor. İlk rivayete göre Black Friday günü yapılan indirimler ABD’nin Philadelphia kentinde adeta kaosa neden oldu. %80’e varan indirimleri duyan halk, mağazalara akın edip üzerine bir de binlerce turist ordu-deniz kuvvetleri futbol maçı için şehre gelince Philadelphia’da hayat durma noktasına geldi. Kentteki aşırı kalabalık; yoğun araç trafiğine, izdihama ve hatta mağaza çalışanlarının ezilerek hayatını kaybetmesiyle birlikte mağazaların yağmalanmasına neden oldu. Kentteki polis memurları yaşanan bu olumsuzluklara atıfta bulunmak için telsiz anonslarında “Black Friday” tabirini kullanınca bu güne kara cuma denilmeye başlandı.

    Diğer bir rivayet ise şöyle: Amerika Birleşik Devletler’indeki mağazalar, muhasebe detaylarını elle kaydettiklerinde karları siyah, zararları ise kırmızı renkte kayıt ediyormuş. Pek çok mağaza yılın büyük bölümünde zararla (kırmızı) faaliyet gösterirken, Şükran Günü’nün ertesi günü çok fazla harcama yapılınca kar (siyah) elde ediliyormuş. Bundan ötürü de mağazalar bu günü “Black Friday” olarak isimlendirmiş.

    Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürüyor? Kampanyalar ne zaman bitiyor ⭐

    kara cuma indirim süresi Tam Boyutta Gör
    Normalde kara cuma indirimleri 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep sebebiyle bazı mağazalarda 3-4 gün boyunca indirimler devam edebiliyor. 

    Black Friday alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler 📣

    Birçok ürünü yüzde seksenlere varan indirimlerle alabileceğiniz bu özel günde her halükârda yılın en kârlı alışverişini yapmış olacaksınız. Peki yılda sadece bir defa yapılan bu özel indirimde bütçeniz için çok daha fazla avantaj sağlamaya ne dersiniz? İşte Efsane Kasım kampanyaları süresince dikkat etmeniz gerekenler 🔽

    1️⃣ Öncelikle liste yapın!

    black friday listesi Tam Boyutta Gör
    Kasım ayına özel indirimler başladığı anda indirimlerden başınız dönebilir ve bu indirim yağmurunda asıl almak istediklerinizi unutabilir ya da tükenmeden almakta sorun yaşabilirsiniz. Böyle bir tablo ile karşılaşmamak için önceden bir ihtiyaç listesi oluşturmanız hatta almaya kesin karar verdiğiniz ürünleri kampanya başlamadan alışveriş sepetinize eklemeniz yararınıza olur.

    2️⃣ Bu indirimin yıllık bütün alışverilerinize hitap edeceğini unutmayın

    kara cuma ihtiyaç listesi Tam Boyutta Gör
    Listenizi hazırlarken bir yıllık ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız size çok daha fazla avantaj sağlar. Örneğin bir klimaya ihtiyacınız var ve almayı düşündüğünüz ürün kasım ayına özel indirimlerkapsamında indirimli olarak satılacaksa bu indirimi mutlaka değerlendirmenizi öneririz. Böylelikle sezonda artan fiyatlardan etkilenmeyeceğiniz gibi keyifli bir yaz için hazırlıklarınızı da şimdiden yapmış olursunuz.

    3️⃣ Ürünler hakkında ön araştırma yapın

    efsane cuma listeleri Tam Boyutta Gör
    İhtiyaç listenizi oluşturdunuz. Şimdi de bu listede yer alan ürünlerin özelliklerini ve indirimsiz fiyatlarını araştırın. Yapacağınız bu piyasa araştırması ile hem alacağınız üründen emin olursunuz hem de indirimoranının yeterli olup olmadığını kontrol edersiniz.

    4️⃣ Bozulmayan ürünleri stoklayın

    black friday ürün stoklama Tam Boyutta Gör
    Beyaz eşyadan tekstile kozmetikten mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe geçerli olacak ve yılda sadece bir kere yapılacak bu indirimde; temel ve bozulmaz ihtiyaçlarınızı indirimli fiyatlar üzerinden stoklayabilirsiniz. Böylelikle stokladığınız ürünleri kullanırken yapılan fiyat artışlarından etkilenmeyeceğiniz için kârlı çıkan siz olursunuz.

    Black Friday (Kara & Efsane Cuma) İndirimleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3537395

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