Kasım ayı demek, indirim demek. Peki merakla beklenen Black Friday 2026 indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde olacak? İşte Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilen yılın en büyük kampanya dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar:
Black Friday (Kara Cuma) 2026 ne zaman başlıyor ❓
Black Friday'de hangi mağazalar indirime giriyor 🤩
Bu indirimlerde bazı teknolojik ürünler de dip fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Black Friday telefon indirimleri başta olmak üzere birçok ürün gamında yaşanacak fiyat düşüşlerini, DonanımHaber Forum sıcak fırsatlar sayfasından takip edebileceksiniz. En iyi efsane cuma indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
2026 Black Friday indirimlerinde iPhone, akıllı telefon, laptop ve televizyon gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. Öyle ki Apple, Dyson, Samsung ve Xiaomi başta olmak üzere onlarca marka, kasım ayı süresince çeşitli kampanyalar düzenliyor. Siz de yukarıdaki bağlantıları ziyaret ederek, ihtiyacınız olan ürün gruplarını Efsane Cuma indirimleri sayesinde daha ucuza satın alabilirsiniz.
Black Friday nedir ⚫
Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilen Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma, muhteşem cuma veya şahane cuma gibi isimlerle de anılan bu alışveriş festivalinde, onlarca marka %80 oranında indirimler düzenliyor. Peki adı indirim (özellikle DH ölücüleri çok sever :)) gibi güzel bir şeyle anılan bir etkinlik, neden olumsuzluk çağrışımı yapan siyahla özdeşleştirilmiş?
Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳
Bu günün anlamını açıklayan iki rivayet bulunuyor. İlk rivayete göre Black Friday günü yapılan indirimler ABD’nin Philadelphia kentinde adeta kaosa neden oldu. %80’e varan indirimleri duyan halk, mağazalara akın edip üzerine bir de binlerce turist ordu-deniz kuvvetleri futbol maçı için şehre gelince Philadelphia’da hayat durma noktasına geldi. Kentteki aşırı kalabalık; yoğun araç trafiğine, izdihama ve hatta mağaza çalışanlarının ezilerek hayatını kaybetmesiyle birlikte mağazaların yağmalanmasına neden oldu. Kentteki polis memurları yaşanan bu olumsuzluklara atıfta bulunmak için telsiz anonslarında “Black Friday” tabirini kullanınca bu güne kara cuma denilmeye başlandı.
Diğer bir rivayet ise şöyle: Amerika Birleşik Devletler’indeki mağazalar, muhasebe detaylarını elle kaydettiklerinde karları siyah, zararları ise kırmızı renkte kayıt ediyormuş. Pek çok mağaza yılın büyük bölümünde zararla (kırmızı) faaliyet gösterirken, Şükran Günü’nün ertesi günü çok fazla harcama yapılınca kar (siyah) elde ediliyormuş. Bundan ötürü de mağazalar bu günü “Black Friday” olarak isimlendirmiş.
Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürüyor? Kampanyalar ne zaman bitiyor ⭐
Black Friday alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler 📣
Birçok ürünü yüzde seksenlere varan indirimlerle alabileceğiniz bu özel günde her halükârda yılın en kârlı alışverişini yapmış olacaksınız. Peki yılda sadece bir defa yapılan bu özel indirimde bütçeniz için çok daha fazla avantaj sağlamaya ne dersiniz? İşte Efsane Kasım kampanyaları süresince dikkat etmeniz gerekenler 🔽
1️⃣ Öncelikle liste yapın!
2️⃣ Bu indirimin yıllık bütün alışverilerinize hitap edeceğini unutmayın
3️⃣ Ürünler hakkında ön araştırma yapın
4️⃣ Bozulmayan ürünleri stoklayın
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