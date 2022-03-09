Gimbal kameralı Tecno Camon 18 Premier'in kutusunu açtık

Bu videoda Tecno Camon 18 Premier'in kutusunu açıyor ve değenlendiriyoruz. Tasarımı, ergonomisi nasıl, yonga performansı yeterli mi, kamerası paylaşıma uygun sonuçlar veriyor mu? Tüm detaylar videoda

Tecno Camon 18 Premier'i satın almak isterseniz link; Tecno Camon 18 Premier

Tecno, Türkiye’de yatırımları olan bir marka, yatırımlara devam edeceklerini de söylüyorlar, bu açıdan bakarsak önemli bir akıllı telefon üreticisi. Phantom, Camon ve Spark gibi telefonların kutularını açıp gözlemlerimizi aktarmıştık zaten. Şimdi kendi bünyelerindeki Ar-Ge yetenekleriyle sundukları Camon 18 Premier elimizde, en çok da Gimbal kamera dedikleri bir mesele var, ona bakacağız. Kutudan telefonun kendisi, şeffaf yumuşak silikon bir kılıf, 33W’lık irice bir şarj adaptörü, Tip C kablosu ve kulaklık çıkıyor.

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Elimizdeki renge Polar Night adını vermişler. Işığı ayna gibi yansıtmayan, daha mat bir renk ve arka yüzey cam malzemeden imal edilmiş, Silk Glass demişler buna, o cam soğukluğu var, hissediliyor. Kenarlar kavisli, elinize batan bir çıkıntı yok. Elbette 6.7 inç ekrana sahip olduğunu ve genellikle iki elinizle kullanabileceğiniz bir telefon olduğunu unutmamak lazım lakin benzer boyuttaki rakiplerine göre hemen hemen 20-30 gram daha hafif.

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Sağında parmak izi okuyucusu var, hem güç butonu hem de parmak izi okuyucusu, izlenimlerim süresince yeterince hızlı ve stabil çalıştı, tekrar denettirmedi. Yüz tanıma da aynı şekilde, telefonu masadan kaldırınca ekran açılıyor ve duraksamadan yüzünüzü okuyor. Aslına bakarsanız sadece yüz tarama yapan bir telefonda PIN girmek zahmetli, parmak izi okucuyla beraber iki yollu doğrulama fonksiyonel bir şey.

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Güç butonuna, ses ayarlarına başparmakla ulaşılabilir, sol tarafta SIM yuvası var. Altında mono hoparlör, Tip C girişi ve ilginçtir ki bu fiyat segmentindeki bir telefonda 3.5mm jack var.

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6.7 inç 120Hz FHD+ AMOLED ekran, net bir ekran. AMOLED’den beklenebileceği üzere gayet canlı renkleri var, ton ayrımı sorunsuz, YouTube ve Netflix gibi platformlarda hoşunuza gidecektir. Kapalı ortamlarda ekran ışığı %80 civarındayken yeterli, güneş ışığı altında maksimum gerekiyor. Bakış açısına göre renk sapması ise sıfır, bu segmentte de olması gerektiği gibi. 120Hz ekran kesinlikle deneyim değiştiren bir şey, sadece bu telefon için söylemiyorum, 60Hz ekranlı bir telefonunuz varsa ve değiştirecekseniz en az 90Hz olsun, tavsiyemdir.

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Kalbinde MediaTek Helio G96 var, 12nm mimarili. 2 performans odaklı Cortex A76, 6 enerji tasarrufu odaklı Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor, GPU tarafında da Mali-G57’nin iki birimli versiyonu var. Hücresel veri tarafında 4G destekli, CAT 13 sınıfı hızda. Sentetik test sonuçlarını görüyorsunuz, bunları kendi telefonunuzla da karşılaştırabilirsiniz lakin özet olarak Snapdragon 732G ile benzer bir performansta. 15 dakikalık stres testinde ise gücünün %94’ünü koruyabildi, baya iyi, tabii bunda yonganın segmenti büyük rol oynuyor, mütevazı bir yonga.

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Oyun performansı ve tabii ki PUBG. HD ve Yüksek kare/saniye ayarıyla 30FPS civarlarında oynayabiliyorsunuz, dürbün açtığınızda veya kalabalık ortamlarda benzer performansı yakalıyor. Önemli olan uzun maratonlar ki stress testinde de gördünüz zaten, oyunun başında akıcılık ne düzeydeyse sonunda da öyle oluyor.

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Ana kamera Pro Portre kamerası olarak geçiyor, 64MP çözünürlüğünde, Tecno tarafında Ultra geniş piksel boyutuyla öne çıktığı vurgulanmış. İkinci olarak Gimbal kamerası, 12MP çözünürlüğünde, burada Gimbal diyerek anlatmak istedikleri şu, geniş açılı olması sayesinde koşar halde, atlarken zıplarken bir Gimbal’da da olduğu gibi görüntüyü sabit tutmayla görevli, zaten yakından baktığınızda belirgin bir şekilde lensin hareket yönünün tersine olacak şekilde hareket edip sabitleme yaptığını görebiliyorsunuz. Üçünü kamera 60x Hyper Zoom, 8MP kamera adından anlaşıldığı üzere 5x optik ve 60x dijital yakınlaştırma yapıyor. Ön kamera çift flaşlı ki ben şahsen Tecno haricinde önünde flaşı olan bir akıllı telefon kullanmamıştım, 32MP bir özçekim kamerası görüyoruz.

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Ön kamera da arka kamera da iyi ışık altında, yapay bir keskinleştirme olmadan güzel sonuç veriyor, detaya inmek veya fotoğraftan kırpıp yine kullanılır bir sonuç almak mümkün. AI modu ne çektiğinizi biliyor ve buna göre renk, ışık ayarı yapıyor, güzellik modu da yüzünüzdeki pürüzleri temizliyor, AI modu yüz görünce aslında hemen hemen aynı şeyi yapıyor.

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Portre modu açında detaylar daha belirgin, obje ayrımında kenar seçiminde pek sapıtmıyor. Süper Gece Modu, gece çekilmiş ama yine de farklı şartlardaki fotoğraf örneklerini AI moduyla kıyaslamalı olarak görüyorsunuz ama genel özeti şöyle, karanlıkta kalabilecek detaylar daha belirgin hale geliyor ve bu sırada gece fotoğrafını gündüz fotoğrafına yaklaştırmayı hedefliyor. Ben genel olarak paylaşılabilir fotoğraflar çıkardığını düşünüyorum. Video tarafında arka kamera 2K çekim yapabiliyor, bunun yanısıra eğer portre efekti vermek isterseniz 720P’de bunu yapabiliyor, kişi odakta kalıyor, arka plana canlı bokeh uygulanıyor, bunu gece de yapabiliyorsunuz. Film modu var, parti, perfromans, seyahat şeklinde paketler ve bunlara has efektler var, kurgu yazılımı olmadan parça parça çekip aralara otomatik efekt veriyor, kullanması kolay bir şey.

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Gimbal modu, burada gördüğünüz üzere koşuyorum, yani aslında görüntünün oldukça sallantılı olması gerek lakin Gimbal modu sayesinde sarsıntı mümkün olduğunca azaltılıyor, izleyenin de başını döndürmemiş oluyorsunuz. Tecno Camon 18 Premier’in en büyük özelliği bu Gimbal modu, yakından dikkatli bakıldığında lensin hareket ettiğini siz de görebiliyorsunuz, hareket halinde bir şeyler çekmeyi seviyorsanız işinize yarayabilir.

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Android 11 ile geliyor ki markanın söylediğine göre 12’nin hazırlıkları yapılıyormuş ve HiOS 8.0 ile elinize ulaşıyor. Uygulama çekmecesi, bildirim çubuğu, ayarlar menüsü, simgeler, hemen hemen her şey özelleştirilmiş. Navigasyon için butonlar yok, ekranı sağa sola çekerek navigasyon sağlıyorsunuz ki şaşırtıcı derecede düzgün çalışıyor, ne yapmak istediğimi iyi fark ediyor. Mesela ekranı köşelerden çekersem Google akıllı asistan çalışıyor, yandan çektiğimde kısayollar ve hızlı işlemler listesi geliyor, yukarıdan aşağı ortadan çekersem popüler hastag’ler ve son uygulamalar geliyor, sağından çekersem kısayolları görüyorum, soldan çekersem bildirimleri, aşağıdan yukarı hızlı çekersem menü, yavaş çekersem çoklu uygulama ekranı karşıma çıkıyor. Tek elle kullanıma gayet müsait aslında ve yonganın gücünü hesaba katınca arayüz performansı bence gayet iyi, duran bekleten bir telefon değil kesinlikle. Memory Fusion adlı bir teknik var, depolamadan 5GB’ı hali hazırdaki 8GB RAM’e katıyor, 13GB oluyor ama emin olun hiç gerek yok, 8GB fazlasıyla yeterli.

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8.15mm’de 4750mAh batarya, günümüz şartları için batarya kapasitesi tutarlı. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veriyle, oyun oynamadığım bir senaryoda, günlük kullanımla 6 saat civarı ekran süresi elde edebildim yani günü çıkarabilirsiniz. 33W hızlı şarj aleti de yarım saatte %70’ini dolduruyor zaten, fırsat olduğu anda tükettiğinizi tekrar hızlıca telefona kazandırırsınız.

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Tecno Camon 18. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı xxxx. Tasarımı hoş, ekran 120Hz AMOLED, arayüz deneyimi akıcı, en büyük vurgu ise kamerada, Gimbal kamera Tecno’nun adlandırmasındaki vurguyu taşıyor, ciddi hareketler sarsıntılar olsa bile görüntüyü sabit tutuyor, telefonun en büyük özelliği de bu. Bu videoda Tecno Camon 18’in kutusunu açıp gördüklerimi sizlere aktardım, siz neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin.