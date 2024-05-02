iPhone 15 Pro alınır mı? iPhone 15 Pro Uzun Kullanım İncelemesi

Bu videoda 6 aydan uzun süredir kullandığım iPhone 15 Pro hakkındaki tüm deneyimlerimi detaylandırıyor, değişenler değişmeyenlerden bahsediyor, batarya sağlığı iddiasını değerlendiriyoruz.
iPhone 15 Pro ile gelen yenilikler neler? iPhone 15 Pro alınır mı? iPhone 14 Pro'dan iPhone 15 Pro'ya geçilir mi? iPhone 15 Pro vs. Galaxy S24 Ultra karşılaştırması ve merak ettiğiniz tüm konulara iPhone 15 Pro incelememizde değiniyoruz. 6 aylık kullanım deneyimimizi aktarıyoruz.
00:00 iPhone 15 Pro Uzun Kullanım Testi
00:58 Fine Vowen Mikro Dokuma Kılıf
02:21 Tasarım ve Malzeme Kalitesi
04:16 USB-C
07:12 Ekran
08:33 iPhone 15 Pro Performansı
01:03 iPhone 15 Pro Kamera İncelemesi
18:10 iOS 17 Deneyimlerimiz
20:03 Hoparlör
20:52 Batarya performansı ve pil sağlığı
22:09 Kablosuz bağlantı
22:50 iPhone 14 Pro’dan geçilir mi?
23:51 Kapanış
iPhone 15 Pro Özellikleri 📱
- Ekran: 6.1 inç, 1179x2556 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED
- İşlemci: Apple A17 Pro Bionic (3nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP (f/1.78) ana kamera, 12MP telefoto (f/2.8), 12MP ultra geniş (f/2.2), 3x optik zoom
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 3274 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Natürel titanyum, Mavi titanyum, Beyaz titanyum, Siyah titanyum
- Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 187 gr