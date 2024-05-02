iPhone 15 Pro alınır mı? iPhone 15 Pro Uzun Kullanım İncelemesi

Bu videoda 6 aydan uzun süredir kullandığım iPhone 15 Pro hakkındaki tüm deneyimlerimi detaylandırıyor, değişenler değişmeyenlerden bahsediyor, batarya sağlığı iddiasını değerlendiriyoruz.

Bu videoda 6 aydan uzun süredir kullandığım iPhone 15 Pro hakkındaki tüm deneyimlerimi detaylandırıyor, değişenler değişmeyenlerden bahsediyor, batarya sağlığı iddiasını değerlendiriyoruz.

iPhone 15 Pro ile gelen yenilikler neler? iPhone 15 Pro alınır mı? iPhone 14 Pro'dan iPhone 15 Pro'ya geçilir mi? iPhone 15 Pro vs. Galaxy S24 Ultra karşılaştırması ve merak ettiğiniz tüm konulara iPhone 15 Pro incelememizde değiniyoruz. 6 aylık kullanım deneyimimizi aktarıyoruz.

00:00 iPhone 15 Pro Uzun Kullanım Testi

00:58 Fine Vowen Mikro Dokuma Kılıf

02:21 Tasarım ve Malzeme Kalitesi

04:16 USB-C

07:12 Ekran

08:33 iPhone 15 Pro Performansı

01:03 iPhone 15 Pro Kamera İncelemesi

18:10 iOS 17 Deneyimlerimiz

20:03 Hoparlör

20:52 Batarya performansı ve pil sağlığı

22:09 Kablosuz bağlantı

22:50 iPhone 14 Pro’dan geçilir mi?

23:51 Kapanış

iPhone 15 Pro Özellikleri 📱

Ekran: 6.1 inç, 1179x2556 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED

6.1 inç, 1179x2556 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A17 Pro Bionic (3nm)

Apple A17 Pro Bionic (3nm) Bellek: 8GB RAM

8GB RAM Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

128GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 48MP (f/1.78) ana kamera, 12MP telefoto (f/2.8), 12MP ultra geniş (f/2.2), 3x optik zoom

48MP (f/1.78) ana kamera, 12MP telefoto (f/2.8), 12MP ultra geniş (f/2.2), 3x optik zoom Ön kamera: 12MP (f/1.9)

12MP (f/1.9) Batarya: 3274 mAh

3274 mAh Yazılım : iOS 17

: iOS 17 Renkler: Natürel titanyum, Mavi titanyum, Beyaz titanyum, Siyah titanyum

Natürel titanyum, Mavi titanyum, Beyaz titanyum, Siyah titanyum Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 187 gr

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