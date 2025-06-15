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    Otomobillerde akıllı lastik dönemi resmen başladı

    Pirelli, yolların durumunu gerçek zamanlı analiz eden “Cyber Tire” akıllı lastik teknolojisini devreye aldı. Asfaltın yıpranma seviyesi ve bozukluklar gibi bilgiler doğrudan takip edilebilecek.

    Otomobillerde akıllı lastik dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv teknolojilerinde yenilik rüzgarları esmeye devam ederken, Pirelli'nin "Cyber Tire" adını verdiği sensörlü akıllı lastikleri gerçek dünya koşullarında kritik bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. İtalya'nın güneyindeki Apulia bölgesinde başlatılan yeni pilot programla birlikte, bu akıllı lastikler artık sadece süper spor otomobillerin değil, kamu yararına çalışan filoların da hizmetinde olacak.

    Sıradan lastikten çok daha fazlası

    İlk kez McLaren Artura gibi üst düzey araçlarda karşımıza çıkan Cyber Tire, lastiğe entegre edilen sensörler sayesinde sıcaklık ve basınç gibi verileri gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisiyle araca aktarılan bu veriler, lastiğin türünü (yaz, kış, dört mevsim) ve aşınma durumunu algılayabiliyor. Bu sayede araç, sürüş dinamiklerini lastiğe göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

    Dayanıklılığıyla dikkat çeken sistem, 3.500 G’ye kadar sarsıntıya karşı koyabiliyor ve içinde yer alan 10 gramlık pil, lastiğin ömrü boyunca sistemi çalışır halde tutuyor.

    Otomobillerde akıllı lastik dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Yeni başlatılan Apulia pilot programının asıl hedefi ise bunların ötesine uzanıyor. Projenin amacı bu lastikleri bir tür “yol sağlığı monitörüne” dönüştürmek. Cyber Tire’lar, yollarda seyir halindeki araçlardan toplanan verilerle asfaltın pürüzlülüğünü ve bozulmalarını tespit edebiliyor. Bu sayede, yol bakım ihtiyaçları daha doğru ve hızlı bir şekilde belirlenebilecek.

    Veri toplamak için bireysel kullanıcıların araçlarına bağlı lastiklere ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine, araç kiralama ve filo yönetimi şirketi Ayvens tarafından sağlanan araç filosuna bu özel lastikler takılacak. Gelişmiş algoritmalar sayesinde lastiklerden gelen veriler analiz edilerek yol yüzeyinin durumu çıkarımlanacak.

    Kameralar ve yapay zeka ile desteklenen bir ekosistem

    Proje sadece lastik verilerine dayanmıyor. Pirelli, Apulia yerel yönetimi ve İsveçli teknoloji girişimi Univrses iş birliğiyle, lastiklerden gelen verileri yol üzerindeki kamera görüntüleriyle birleştiriyor. Tüm bu bilgiler bulut ortamında birleştirilerek karar vericiler için görsel paneller üzerinde analiz edilebilir hale getiriliyor.

    Pirelli'nin başlattığı Cyber Tire pilot uygulaması, akıllı lastiklerin sadece sürüş güvenliğini artırmakla kalmayıp, altyapı iyileştirmelerinde de önemli bir araç olabileceğini ortaya koyuyor. Bu teknolojinin yaygınlaşması durumunda, şehirler lastiklerin taşıdığı veriyle daha güvenli ve verimli bir yol ağına kavuşabilir.

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    YouRæk 2 gün önce

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    kastan kilo almak lens neden bulanık gösterir google earth türkiye'de neden kullanılmıyor ktt çarpma fiyat yok derin nefes alamıyorum esniyorum.

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