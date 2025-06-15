Otomobillerde akıllı lastik dönemi resmen başladı

Sıradan lastikten çok daha fazlası
İlk kez McLaren Artura gibi üst düzey araçlarda karşımıza çıkan Cyber Tire, lastiğe entegre edilen sensörler sayesinde sıcaklık ve basınç gibi verileri gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisiyle araca aktarılan bu veriler, lastiğin türünü (yaz, kış, dört mevsim) ve aşınma durumunu algılayabiliyor. Bu sayede araç, sürüş dinamiklerini lastiğe göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Dayanıklılığıyla dikkat çeken sistem, 3.500 G’ye kadar sarsıntıya karşı koyabiliyor ve içinde yer alan 10 gramlık pil, lastiğin ömrü boyunca sistemi çalışır halde tutuyor.
Veri toplamak için bireysel kullanıcıların araçlarına bağlı lastiklere ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine, araç kiralama ve filo yönetimi şirketi Ayvens tarafından sağlanan araç filosuna bu özel lastikler takılacak. Gelişmiş algoritmalar sayesinde lastiklerden gelen veriler analiz edilerek yol yüzeyinin durumu çıkarımlanacak.
Kameralar ve yapay zeka ile desteklenen bir ekosistem
Proje sadece lastik verilerine dayanmıyor. Pirelli, Apulia yerel yönetimi ve İsveçli teknoloji girişimi Univrses iş birliğiyle, lastiklerden gelen verileri yol üzerindeki kamera görüntüleriyle birleştiriyor. Tüm bu bilgiler bulut ortamında birleştirilerek karar vericiler için görsel paneller üzerinde analiz edilebilir hale getiriliyor.
Pirelli'nin başlattığı Cyber Tire pilot uygulaması, akıllı lastiklerin sadece sürüş güvenliğini artırmakla kalmayıp, altyapı iyileştirmelerinde de önemli bir araç olabileceğini ortaya koyuyor. Bu teknolojinin yaygınlaşması durumunda, şehirler lastiklerin taşıdığı veriyle daha güvenli ve verimli bir yol ağına kavuşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.