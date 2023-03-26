Google, Android kullanıcılarını kızdıran ekran parlaklığı hatasını çözüyor

Tam Boyutta Gör Arama devi Google'ın, Android işletim sisteminde uzun yıllardır var olan garip bir hatayı düzeltmek için çalıştığı ortaya çıktı.

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Teknoloji uzmanı Mishaal Rahman, Android 13 QPR3'ün en son beta sürümünü araştırdı ve Google'ın uzun süredir devam eden Android hatasını nihayet çözdüğünü keşfetti. Karanlık bir odada ekran kilidini açarken, akıllı telefonun bir süre boyunca parlak bir arka ışıkla kullanıcının gözünü kamaştırdığı, ardından yoğunluğunu azalttığı can sıkıcı durum.

Android artık kullanıcıyı kör etmeyecek

Bu hatanın nedeni, cihazın arka ışığı ortam ışığı sensöründen gelen mevcut okumalara göre değil, kilitleme sırasında aldığı okumalara göre açması. Yani, ekranı ortam aydınlıkken kilitlediyseniz, akıllı telefon bu arka ışık seviyesini hatırlıyor ve karanlıkta kilidi açtığınızda gözlerinizi kamaştırıyor.

Raahman, yaklaşan Android 13 güncellemesiyle akıllı telefonun kilit açma sırasında ışık sensöründen gelen güncel verileri kullanabileceğini ve artık kullanıcıyı kör etmeyeceğini keşfetti.

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