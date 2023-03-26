Google, Android kullanıcılarını kızdıran ekran parlaklığı hatasını çözüyor

Teknoloji uzmanı Mishaal Rahman, Android 13 QPR3'ün en son beta sürümünü araştırdı ve Google'ın uzun süredir devam eden Android hatasını nihayet çözdüğünü keşfetti. Karanlık bir odada ekran kilidini açarken, akıllı telefonun bir süre boyunca parlak bir arka ışıkla kullanıcının gözünü kamaştırdığı, ardından yoğunluğunu azalttığı can sıkıcı durum.
Android artık kullanıcıyı kör etmeyecek
Bu hatanın nedeni, cihazın arka ışığı ortam ışığı sensöründen gelen mevcut okumalara göre değil, kilitleme sırasında aldığı okumalara göre açması. Yani, ekranı ortam aydınlıkken kilitlediyseniz, akıllı telefon bu arka ışık seviyesini hatırlıyor ve karanlıkta kilidi açtığınızda gözlerinizi kamaştırıyor.
Raahman, yaklaşan Android 13 güncellemesiyle akıllı telefonun kilit açma sırasında ışık sensöründen gelen güncel verileri kullanabileceğini ve artık kullanıcıyı kör etmeyeceğini keşfetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)