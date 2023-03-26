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    Anlık Bildirim

    Google, Android kullanıcılarını kızdıran ekran parlaklığı hatasını çözüyor

    Google, Android işletim sisteminde ekran parlaklığıyla ilgili yıllardır devam eden bir hatayı nihayet çözüme kavuşturuyor.                                       
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    Google, Android'deki ekran parlaklığı hatasını çözüyor Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google'ın, Android işletim sisteminde uzun yıllardır var olan garip bir hatayı düzeltmek için çalıştığı ortaya çıktı.

    Teknoloji uzmanı Mishaal Rahman, Android 13 QPR3'ün en son beta sürümünü araştırdı ve Google'ın uzun süredir devam eden Android hatasını nihayet çözdüğünü keşfetti. Karanlık bir odada ekran kilidini açarken, akıllı telefonun bir süre boyunca parlak bir arka ışıkla kullanıcının gözünü kamaştırdığı, ardından yoğunluğunu azalttığı can sıkıcı durum.

    Android artık kullanıcıyı kör etmeyecek

    Bu hatanın nedeni, cihazın arka ışığı ortam ışığı sensöründen gelen mevcut okumalara göre değil, kilitleme sırasında aldığı okumalara göre açması. Yani, ekranı ortam aydınlıkken kilitlediyseniz, akıllı telefon bu arka ışık seviyesini hatırlıyor ve karanlıkta kilidi açtığınızda gözlerinizi kamaştırıyor.

    Raahman, yaklaşan Android 13 güncellemesiyle akıllı telefonun kilit açma sırasında ışık sensöründen gelen güncel verileri kullanabileceğini ve artık kullanıcıyı kör etmeyeceğini keşfetti.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 56 dakika önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    lise mezunu ne iş yapabilir biceps ve triceps aynı gün çalışılır mı wattman hatası tork konvertörlü araçlar citroen xsara 1.6

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