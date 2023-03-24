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    Tahminlerinin %85'i gerçekleşen Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak

    Amerikalı gelecek bilimci, insanların vücutlarına yerleştirilen nanorobotları kullanarak yaşam sürelerini nasıl uzatacaklarını öğreneceklerini ve tamamen ölümsüz hale geleceklerini öne sürdü.
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    Amerikalı bilim insanı Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak Tam Boyutta Gör
    2029-2030 yıllarında insanlık ölümsüzlüğe kavuşacak. Bu açıklama Amerikalı bilgisayar bilimcisi, mucit, fütürist, Google'ın teknolojiden sorumlu başkanı Raymond Kurzweil tarafından yapıldı.

    Yapay zeka, etkin zekamızı milyarlarca kez katlayacak 

    Bilim insanına göre, 2030 yılına kadar insan vücuduna yerleştirilecek nanorobotlar insanların hastalıklardan kurtulmasını sağlayacak. Kurzweil insan ömrünün her yıl bir yıldan fazla artırılabileceğine inanıyor ve bundan oldukça emin. Ayrıca, bu zamana kadar yapay zekanın insan zekasına sahip olacağı görüşünü de şu sözlerle dile getiriyor:

    "2029, yapay zekanın Turing testini geçeceği ve dolayısıyla insan zekası seviyelerine ulaşacağını tam olarak tahmin ettiğim tarih. Kendi yarattığımız zeka ile birleşip etkin zekamızı milyarlarca kez katlayacağımız "Teknolojik Tekillik" için ise tarihi 2045 olarak belirledim." 

    Amerikalı bilim insanı Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak Tam Boyutta Gör
    Kurzweil daha önce 150 kadar tahminde bulunmuş ve bunların yüzde 85'i gerçekleşmişti. Bunların çoğu bilgisayarlar ve yapay zeka ile ilgili. Örneğin 2000'li yıllarda sanal gerçeklik gözlüklerinin ve akıllı saatlerin ortaya çıkacağını öngörmüştü.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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