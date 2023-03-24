Tahminlerinin %85'i gerçekleşen Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak

Tam Boyutta Gör 2029-2030 yıllarında insanlık ölümsüzlüğe kavuşacak. Bu açıklama Amerikalı bilgisayar bilimcisi, mucit, fütürist, Google'ın teknolojiden sorumlu başkanı Raymond Kurzweil tarafından yapıldı.

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Yapay zeka, etkin zekamızı milyarlarca kez katlayacak

Bilim insanına göre, 2030 yılına kadar insan vücuduna yerleştirilecek nanorobotlar insanların hastalıklardan kurtulmasını sağlayacak. Kurzweil insan ömrünün her yıl bir yıldan fazla artırılabileceğine inanıyor ve bundan oldukça emin. Ayrıca, bu zamana kadar yapay zekanın insan zekasına sahip olacağı görüşünü de şu sözlerle dile getiriyor:

"2029, yapay zekanın Turing testini geçeceği ve dolayısıyla insan zekası seviyelerine ulaşacağını tam olarak tahmin ettiğim tarih. Kendi yarattığımız zeka ile birleşip etkin zekamızı milyarlarca kez katlayacağımız "Teknolojik Tekillik" için ise tarihi 2045 olarak belirledim."

Tam Boyutta Gör Kurzweil daha önce 150 kadar tahminde bulunmuş ve bunların yüzde 85'i gerçekleşmişti. Bunların çoğu bilgisayarlar ve yapay zeka ile ilgili. Örneğin 2000'li yıllarda sanal gerçeklik gözlüklerinin ve akıllı saatlerin ortaya çıkacağını öngörmüştü.

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Amerikalı bilim insanı Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak