Tahminlerinin %85'i gerçekleşen Kurzweil: İnsanlık 2030'da ölümsüz olacak

Yapay zeka, etkin zekamızı milyarlarca kez katlayacak
Bilim insanına göre, 2030 yılına kadar insan vücuduna yerleştirilecek nanorobotlar insanların hastalıklardan kurtulmasını sağlayacak. Kurzweil insan ömrünün her yıl bir yıldan fazla artırılabileceğine inanıyor ve bundan oldukça emin. Ayrıca, bu zamana kadar yapay zekanın insan zekasına sahip olacağı görüşünü de şu sözlerle dile getiriyor:
"2029, yapay zekanın Turing testini geçeceği ve dolayısıyla insan zekası seviyelerine ulaşacağını tam olarak tahmin ettiğim tarih. Kendi yarattığımız zeka ile birleşip etkin zekamızı milyarlarca kez katlayacağımız "Teknolojik Tekillik" için ise tarihi 2045 olarak belirledim."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)