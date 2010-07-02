Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

iBuyPower, MAGIC yazılımıyla tüm oyunlara çoklu dokunmatik desteği kazandırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarıy hazırlayan iBuyPower, dokunmatik ekran özelliğine sahip sistemleri için MAGIC (Multi-touch Advanced Gaming Interface and Control) adını verdiği özel bir yazılım hazırladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, MAGIC yazılımı sayesinde kullanıcılar diledikleri oyuna dokunmatik kontrol özelliği kazandırabilecekler. Çift parmakla kontrol, çoklu dokunmatik gibi farklı kullanım alternatiflerine destek sunan yazılım, iBuyPower tarafından kayıtlı kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

iBuyPower kıdemlim başkan yardımcısı Darren Su açıklamasında, "çoklu dokunmatik PC oyunculuğunda en hızlı büyüyen ara birimlerden bir tanesi... MAGIC yazılımının arkasında yatan motivasyonumuz, çoklu dokunmatik ara birimini hayal edebileceğiniz her uygulamaya getirmek..."dedi.

Kayıtlı iBuyPower kullanıcıları, MAGIC yazılımını buradan indirebiliyorlar.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim