iBuyPower, MAGIC yazılımıyla tüm oyunlara çoklu dokunmatik desteği kazandırıyor

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarıy hazırlayan iBuyPower, dokunmatik ekran özelliğine sahip sistemleri için MAGIC (Multi-touch Advanced Gaming Interface and Control) adını verdiği özel bir yazılım hazırladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, MAGIC yazılımı sayesinde kullanıcılar diledikleri oyuna dokunmatik kontrol özelliği kazandırabilecekler. Çift parmakla kontrol, çoklu dokunmatik gibi farklı kullanım alternatiflerine destek sunan yazılım, iBuyPower tarafından kayıtlı kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

iBuyPower kıdemlim başkan yardımcısı Darren Su açıklamasında, "çoklu dokunmatik PC oyunculuğunda en hızlı büyüyen ara birimlerden bir tanesi... MAGIC yazılımının arkasında yatan motivasyonumuz, çoklu dokunmatik ara birimini hayal edebileceğiniz her uygulamaya getirmek..."dedi.

Kayıtlı iBuyPower kullanıcıları, MAGIC yazılımını buradan indirebiliyorlar.