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iPad Pro kutusundan çıkıyor

3 yıl
26,4b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın yeni tableti iPad Pro, büyük boyutları, kalemi, klavyesi ve hızıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bu videomuzda tableti kutusundan çıkartıyor, fiziksel özelliklerine yakından bakıyoruz.
Apple'ın yeni tableti iPad Pro, büyük boyutları, kalemi, klavyesi ve hızıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bu videomuzda tableti kutusundan çıkartıyor, fiziksel özelliklerine yakından bakıyoruz.

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kılıç-61 3 yıl en beğenilen
Bence cikartma kutusuna geri sok
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WHITE_Wolf 3 yıl
Kalemi ayrı klavyesi ayrı satılıyor Zaten amacı çizim olan bir aletin kalemini ayrı satmak ne demek biliyormusunuz biz bu kazları iyi yolalım nasılsa anlamazlar demek Apple bir diğer hamlesinde bataryayı ayrı satmasını bekliyorum fişe takar kullanırsınız ne olacak.
Kalemi ayrı klavyesi ayrı satılıyor Zaten amacı çizim olan bir aletin kalemini ayrı satmak ne demek biliyormusunuz biz bu kazları iyi yolalım nasılsa anlamazlar...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Das Boot 3 yıl
Klavye çıkmıyor, kalem çıkmıyor ne gerek vardı kutu açma videosuna
Ha güç adaptörü çıkıyormuş


Şu hayvan gibi tabletin kullanım alanını çok merak ediyorum gerçekten. Sürekli profesyonelliğe vurgu yaparak tanıtıldı ve hangi meslek grubunun buna ihtiyacı var bilmiyorum.

Tabletin fiyatı şu an apple.com'dan baktığımda 3.000₺ görünüyor. Üstüne bunu aldınız klavye ve kalem alacaksınız. Kutuda çıkmıyor. O fiyat aralığında da ne ultrabooklar var.
Klavye çıkmıyor, kalem çıkmıyor ne gerek vardı kutu açma videosunaHa güç adaptörü çıkıyormuşŞu hayvan gibi tabletin kullan...
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robustt 3 yıl
Bu kutu açmayla ilgili o kadar olumsuz yorum var halen açmaya devam ediliyor, heleki hiçbir sürpriz yapmayan Apple ürünlerinin kutu açılımı saçmalıktan başka bişey değil. İncelme yapacaksanız yapın yapmayacaksanız bırakın DH'nın saygınlığı korunsun.
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robustt 3 yıl
Bu kutu açmayla ilgili o kadar olumsuz yorum var halen açmaya devam ediliyor, heleki hiçbir sürpriz yapmayan Apple ürünlerinin kutu açılımı saçmalıktan başka bişey değil. İncelme yapacaksanız yapın yapmayacaksanız bırakın DH'nın saygınlığı korunsun.
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ErTuFx 3 yıl
Kutunun icinden kalem cikmamasi hayel kirikligi bence, zaten pahali bir ürün kalemini de yüzyilin icadi sanip ayri satmak nedir.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Youtube'da izleyin ne amaçla kullanıldığını sonra gelip laf atın. Bu tableti alan şeker kırma oyunu oynamayacaktır burada..
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haberelectro 3 yıl
Ben erdi ozuaaaag yeni apple yalakaligi icin yine karsinizdayim insallah seneye davet ederler...
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ErTuFx 3 yıl haberelectro
haberelectro
Ben erdi ozuaaaag yeni apple yalakaligi icin yine karsinizdayim insallah seneye davet ederler...

Sen ne sacmaliyorsun ? birakin insanlar isini yapsin.
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hidoriumen 3 yıl
Bence o fiyata alınmış cihazın posetini öyle kırıştıp atmamalıydın sayın Erdi Özüağ:))Cihaz güzel cihaz bence kalem mutlaka yanında verilmeliydi bu cihazı alacak adam kalemi için alır Apple bildiğimiz apple ,kalem ile pro incelemesi bekliyorum...
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Me Cool 3 yıl
Paso kutu açıyorsunuz.. İncelemeler ne zaman gelecek?
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Emre Kocakaya 3 yıl
samsung note pro tablet kullaniyorum bir yildir,su zimbirtiyi gorunce cihazimi daha bir sevdim.
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lapatid 3 yıl
mac parasina ipad nedir allasen ?
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bytradm 3 yıl
en büyük kazık.
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Skyfall44 3 yıl
Pahalı olması değerli olduğu anlamına gelmeiyor..Hiç özen göstermeden açssydınız kutuyu :)Buna vereceğim paraya canavar gibi Laptop alınırım.A9 unu yesinler :)
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