iPad Pro kutusundan çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın yeni tableti iPad Pro, büyük boyutları, kalemi, klavyesi ve hızıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bu videomuzda tableti kutusundan çıkartıyor, fiziksel özelliklerine yakından bakıyoruz.
Apple'ın yeni tableti iPad Pro, büyük boyutları, kalemi, klavyesi ve hızıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bu videomuzda tableti kutusundan çıkartıyor, fiziksel özelliklerine yakından bakıyoruz.
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Şu hayvan gibi tabletin kullanım alanını çok merak ediyorum gerçekten. Sürekli profesyonelliğe vurgu yaparak tanıtıldı ve hangi meslek grubunun buna ihtiyacı var bilmiyorum.
Tabletin fiyatı şu an apple.com'dan baktığımda 3.000₺ görünüyor. Üstüne bunu aldınız klavye ve kalem alacaksınız. Kutuda çıkmıyor. O fiyat aralığında da ne ultrabooklar var.