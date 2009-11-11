MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart: 770-G45

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, AMD işlemciler için hazırladığı yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.770-G45 adını taşıyan ve AMD'nin 770 çipsetini temel alan yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı ve katı kapasitör kullanımı gibi detaylarla segmentinin öne çıkan modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II serisi işlemcileriyle uyumlu olan 770-G45, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Yeni nesil MSI anakartlarda sık sık karşımıza çıkan APS (Active Phase Switching) PWM teknolojisiyle, yük durumuna göre fazların otomatik olarak kontrol edilebildiği yeni anakart ile performansın yanında güç verimliliğinin sağlanması da hedefleniyor. İki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren 770-G45'te güney köprüsü olaraksa SB710 yongası yer alıyor. SB750 ile kıyaslandığında RAID 5 desteğine sahip olmamasıyla ayrılan SB710, ACC teknolojisi ile çekirdek veya bellek aşırtma uygulamalarını desteklemekte.

PCIe x16 slotlarıyla birlikte üç adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotuna sahip olan anakartın diğer özellikleri arasında altı adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve hız aşırtma uygulamaları için Easy OC özelliklerine yer veriliyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanacak MSI 770-G45 modeli için henüz fiyat açıklaması yapılmadı.

Tam Boyutta Gör