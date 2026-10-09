McDonald’s Türkiye’den Ekim Sürprizi! Çekilişle 18 iPhone Hediye Edecek

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McDonald’s Türkiye, 1–31 Ekim tarihleri arasında mobil uygulaması üzerinden verilen restoran içi siparişlere özel bir çekiliş kampanyası düzenliyor. Her 250 TL’lik siparişin bir çekiliş hakkı kazandırdığı kampanya kapsamında kullanıcılar 13 adet iPhone 18 Pro ve 5 adet iPhone Duo’dan birini elde etme şansı yakalıyor.

McDonald’s Türkiye, sevdiği lezzetleri mobil uygulaması üzerinden sipariş edenlere Ekim ayı boyunca iPhone kazanma fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, 1–31 Ekim tarihleri arasında McDonald’s uygulamasından verdikleri restoran içi siparişlerle çekilişe katılabiliyor.

Her 250 TL’lik siparişe bir çekiliş hakkı

McDonald’s uygulamasından verilen her 250 TL tutarındaki restoran içi sipariş, kullanıcılara bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Kampanya boyunca yapılan yeni siparişlerle çekiliş hakkı sayısı artırılabiliyor.

11.11.2026’da gerçekleştirilecek çekilişte 13 adet iPhone 18 Pro ve 5 adet iPhone Duo olmak üzere toplam 18 telefon sahiplerini bulacak.

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McDonald’s Türkiye’den Ekim Sürprizi! Çekilişle 18 iPhone Hediye

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