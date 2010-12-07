NVIDIA GTX 570 Video inceleme

Nvidia'nın DX11 çıkartması devam ediyor. Kısa bir süre önce incelemesine yer verdiğimiz yeni GF110 GPU'lu GTX 580 ardından şimdi sıra GTX 570'de. GTX 470'in yerini alacak olan kart bakalım GTX 580'in başarısını devam ettirebilecek mi?
D][ABLO 480 ile 570 arasında ki farklar cok az.yeni kart alıcak olanlar tabiki 570 alıcak ama yukarıdada dendigi gibi 480 i olanlar hic uzulmesin
2.GTX570 ile GTX480 arasında 3DMARK 2011 Performans modundaki testte "14 kare fark var" ve "aynı performansın sergilendiği söyleniyor". Ardından Extreme modunda "17 kare fark olmasına rağmen" "aralarındaki farkın ciddi şekilde açıldığı" cümlesi geliyor. Görsel olarak bakmasak radyodan dinlesek aradaki farkın 250 - 300 civarı olduğunu düşünürdük. Ama aynı derken farkın 14 kare olması, ciddi boyutta farkın açılması derken farkın 17 kare olması biraz tuhaf olmuş.
Mesut bey'e saygım sonsuz, elbette her insan hata yapar önemli olan en kısa zamanda düzeltmektir diye düşünüyorum.
GTX 570 ise 480 ile kıyaslandığında başarılı olmuş olmasınada, Nvidia tarihte kendini tekkerür edip duruyor.Şahsen bu firmaya benim hiç güvenim kalmadı.
Bide yazılanlara baktım, bazıları hale daha tek gpu çift gpu diye takılmış kalmış tablolardaki performans dışındaki verilere baksınlar bir zahmet.
burada fark fiyat ayrıca ısı,ses ve az bile olsa enerji tasarrufu
en hızlı GPU idi. Ayrıca AMP versiyonu ile de oldukça iyi seviyede soğutulmuştu.
1400 Liraya alınan 5970'de 85 90 derece seviyesinde ısınabiliyor ve oc altında
fazla bir performans artşışı bşaramazken bir hem ısınıp hem donmayı da bir arada
başarabiliyor. Bu arada 700 TL başlangıç fiyatını aslında pahalı bulduğum GTX570'in yanında birde aylarca 800 TL üzerine satılan ikinci elde 500 TL etmeyen HD5870 yada 600 TL üzerine satılan 300 TL'ye alıcıyı zor bulan iki ay sonra da GTX260'ın bile altında kalacak olan HD5850 elde kalmıyor da GTX480 mi elde kalıyor? AMD'den 2010 bitmeden DX11.1 DX11.2 hatta DX12 kartlar bekliyorum.