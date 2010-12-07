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NVIDIA GTX 570 Video inceleme

8 yıl
45,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın DX11 çıkartması devam ediyor. Kısa bir süre önce incelemesine yer verdiğimiz yeni GF110 GPU'lu GTX 580 ardından şimdi sıra GTX 570'de. GTX 470'in yerini alacak olan kart bakalım GTX 580'in başarısını devam ettirebilecek mi?


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NeoTrinity 8 yıl
1. Başlık "NVIDIA GTX 570 Video inceleme" test sistemi bölümünde ekran kartı yazan yerde Leadtek GTX 470 var.
2.GTX570 ile GTX480 arasında 3DMARK 2011 Performans modundaki testte "14 kare fark var" ve "aynı performansın sergilendiği söyleniyor". Ardından Extreme modunda "17 kare fark olmasına rağmen" "aralarındaki farkın ciddi şekilde açıldığı" cümlesi geliyor. Görsel olarak bakmasak radyodan dinlesek aradaki farkın 250 - 300 civarı olduğunu düşünürdük. Ama aynı derken farkın 14 kare olması, ciddi boyutta farkın açılması derken farkın 17 kare olması biraz tuhaf olmuş.
Mesut bey'e saygım sonsuz, elbette her insan hata yapar önemli olan en kısa zamanda düzeltmektir diye düşünüyorum.
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fenerliste 7 yıl
beyler asus gtx 570 var bnde fandan arada bi çok ses geliyo, korkutucu derecede sanki patlıcak wuuuuuuuuuuuuuu... normal değil ama birden bire oluyo neden olabilir ?
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Source 8 yıl
İnceleme icin tesekkurler mesut bey zamaninda 5970 ilk alanlardan biri olarak bu kart kisa zamanda cop olacak diyenlere kapak olmus....
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babaeski39 8 yıl
evga nın kartıları güzel ama türkiye bulmak zor hakikaten türkiye distiribütörü var mı acaba benim bildiğim yok ama olursada güzel olur genelde zotac asus palit msi yeni yeni gigabyte girmeye başaldı yenileri görmek güzel olur alternatif olarak
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demircibu 8 yıl
2tane evga gtx 580 ayın 20sinde istanbulda
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selmes 8 yıl
Bol sonuçlu güzel bir inceleme olmuş.Ayrıca Nvidia'nın teselletion şişirmeside 3dmark2011 ile son bulmuş oldu.
GTX 570 ise 480 ile kıyaslandığında başarılı olmuş olmasınada, Nvidia tarihte kendini tekkerür edip duruyor.Şahsen bu firmaya benim hiç güvenim kalmadı.
Bide yazılanlara baktım, bazıları hale daha tek gpu çift gpu diye takılmış kalmış tablolardaki performans dışındaki verilere baksınlar bir zahmet.
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Cremiesto 8 yıl
AMD şuan daha iyi görünüyor yani AMDNvidia ama Nvidia daha iyi olursa tabiki Nvidia alirim önemli olan fiyatı ve performansı.
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turanlib 8 yıl
AMD 8000 SERİES'den Aşağı Ekrankartı almam 1 Sene beklerim.
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D][ABLO 8 yıl
480 ile 570 arasında ki farklar cok az.yeni kart alıcak olanlar tabiki 570 alıcak ama yukarıdada dendigi gibi 480 i olanlar hic uzulmesin
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sadtneverdie 8 yıl

D][ABLO

480 ile 570 arasında ki farklar cok az.yeni kart alıcak olanlar tabiki 570 alıcak ama yukarıdada dendigi gibi 480 i olanlar hic uzulmesin


burada fark fiyat ayrıca ısı,ses ve az bile olsa enerji tasarrufu
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
videoda 5970 ın hala kral oldugu acıkca gorulurken,herkezın inatla NVDIA funboylugu yapmasının amacı nedir,arkadaşlar 2 gpu'lu kartlarla tek gpu'lu kartların karşılaştırılmasını haksızlık olarak algılamıs nedense ,halbukı burda kıyaslandırmalar gpu baz alınarak degıl fıyat baz alınarak yapılıyor,
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Hoca 8 yıl
Süper inceleme. Açık ve net açıklamalar için teşekkürler.
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setek01 8 yıl
Yukarıda yazıya eklemeyi unuttum GTX480 ısınsa da stabil bir şekilde çalıştığı ve GPU için makul sayılan 85 90 derece de canavar gibi de oyun oynadığı ispatlanmış
en hızlı GPU idi. Ayrıca AMP versiyonu ile de oldukça iyi seviyede soğutulmuştu.
1400 Liraya alınan 5970'de 85 90 derece seviyesinde ısınabiliyor ve oc altında
fazla bir performans artşışı bşaramazken bir hem ısınıp hem donmayı da bir arada
başarabiliyor. Bu arada 700 TL başlangıç fiyatını aslında pahalı bulduğum GTX570'in yanında birde aylarca 800 TL üzerine satılan ikinci elde 500 TL etmeyen HD5870 yada 600 TL üzerine satılan 300 TL'ye alıcıyı zor bulan iki ay sonra da GTX260'ın bile altında kalacak olan HD5850 elde kalmıyor da GTX480 mi elde kalıyor? AMD'den 2010 bitmeden DX11.1 DX11.2 hatta DX12 kartlar bekliyorum.
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