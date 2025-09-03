Atık Su Üretmeyen Su Arıtma - Spring Water Aqua Love Pure+

Bu videomuzda Spring Water'ın direkt akış mantığıyla çalışan, atık su üretmeyen, UV filtreli ve UF membranlı su arıtma cihazı Aque Love Pure+ modeline yakından bakıyoruz.

Herkese merhabalar. Bu videomuzda Spring Water’ın direkt akış yöntemiyle çalışan, atık su üretmeyen, UF ve UV filtreli, Aqua Love Pure+ su arıtma cihazına yakından bakacağız.

İlk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutuda arıtma cihazı beraberinde kuruluma yardımcı bağlantı ve montaj aparatları yer alıyor. Musluk kısmında tercih edebileceğiniz farklı seçenekler var. Dilerseniz standart krom kaplı muslukla veya tezgahınıza delik açtırmak istemiyorsanız 3 yollu muslukla birlikte almanız mümkün.

Ana ünitede ise tüm parçaların birbiriyle bağlantısı hazır bir şekilde geldiği için sadece su arıtma cihazının koyulacağı alandaki ara bağlantıların yapılmasıyla cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Yetkili servis tarafından yapılan kurulumun yaklaşık 5-10 dakika içerisinde tamamlandığını söyleyebilirim.

Dış tasarıma baktığımızda kompakt bir cihazla karşı karşıyayız. Pek çok mutfakta lavabo altına konumlandırma konusunda sıkıntı yaşatmayacaktır. Ön kısımda marka logosuyla birlikte içerisinde kullanılan ve birazdan detaylarına da ineceğimiz Omnipure filtrelerin logosu yer alıyor. Arka kısımda ise şebeke su girişi ve arıtılmış su bağlantılarını görüyoruz. Burada, atık su kısmının boş olması dikkatinizi çekebilir. Başta da belirttiğim gibi Aqua Love Pure+ modeli atık su üretmeyen bir model. Bunun detaylarına birazdan değineceğiz.

Üst kapağı açtığımızda arıtma cihazının filtreleriyle karşılaşıyoruz. Aqua Love Pure+ modelinde 8 aşamalı filtrasyon mevcut ve tüm filtrelerde NSF yani uluslararası halk sağlığı ve güvenliği oluşumunun onayı bulunuyor.

Filtrelere bakacak olursak, ilk aşamada Omnipure markasının K5605 model isimli sediment filtresi kullanılmış. Bu filtre 5 mikron ölçeğindeki gözenekleriyle tortu, pas ve yosun gibi maddeleri sudan ayrıştırıyor. Kendisinden sonraki filtrelere daha temiz su ulaşmasını sağlıyor.

Bu cihazı alırken dilerseniz farklı filtrelerle kombinasyon yapabiliyorsunuz. Örneğin bu ilk aşamadaki sediment filtreden bir tane daha alırsanız ve arıtma cihazına giden bağlantıyı bu filtre üzerinden yaparsanız suyu iki sediment filtre aşamasından geçirmiş oluyorsunuz. Bu sayede filtrelerin kullanım ömrünü daha da uzatabiliyorsunuz.

Sonraki aşamada 2 adet Omnipure K5628 model isimli granül aktif karbon filtre yer alıyor. Bu filtreler suyu kötü koku ve tat veren gazlardan, kist ağır materyallerin bir kısmından ve diğer kimyasal maddelerden ayrıştırarak suyun tadını, rengini ve kokusunu düzenliyor.

Bir sonraki aşama, Omnipure K2548 alkali filtre. Burada su, mineral ve alkali yönünden zenginleştirilerek insan vücuduna uygun pH düzeyine getiriliyor. Su, bu filtre içerisinde sırasıyla mineral, alkalin, detoks ve bio seramik kısımlardan geçerek son halini alıyor.

Devamında Omnipure T33 tatlandırıcı filtreye gelen su hindistan cevizi kabuğu ve granül karbondan geçerek içimi yumuşak hale geliyor. Bu filtre aynı zamanda suya kaybettiği mineralleri geri kazandırma görevi üstleniyor.

Sonrasında Spring Water’ın ultrafiltrasyon membranına uğruyor. Hazne içerisinde yer alan filtrenin genel görünümü ve yapısı bu şekilde. Bu membran filtre suyun pH değerini değiştirmeden, 0,01 mikron seviyesine kadar mikroorganizmalardan ayrışmasını sağlıyor.

Devamında UV sterilizasyon filtresine gelen su burada ultraviyole ışığa maruz kalıyor. Bu ışık sudaki bakteri, mantar, virüs ve benzeri mikroorganizmaların DNA yapılarının parçalanarak etkisiz hale getirilmesi işlemini gerçekleştiriyor ve suyu bakteriyolojik açıdan %99,99 oranında dezenfekte ediyor.

Gelelim bu cihazı ters ozmos su arıtmalardan ayıran kısma. Yani atık su olmadan su arıtabilme işlemine. Ev tipi su arıtma cihazlarında genelde ters ozmos mantığında çalışan ürünler görürüz. Direkt akış yöntemiyle çalışan su arıtmalar ise daha geniş ölçekli kullanım alanlarında karşımıza çıkıyor.

Direkt akışlı su arıtma cihazlarında reçine tankları bulunuyor. Bu tanka giren su katyonik reçineye temas ediyor ve iyon değiştirme yöntemiyle kireçten arınıyor. İşte Aqua Love Pure+ modeli bu direkt akışlı su arıtma mantığını ev tipi cihazlara uygun hale getirerek diğer modellerden ayrışıyor diyebiliriz.

Cihaz içerisinde 8 kg katyonik reçine bulunuyor ve buraya giriş yapan su kireçten ayrıştırılıyor. Bu yöntem sayesinde atık su oluşmadan filtreleme işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Tank içerisindeki reçine belli bir kullanımdan sonra doygunluğa ulaşıyor. Tam bu noktada temizlik kiti devreye giriyor. Bu kit içerisinde salamura tuz yer alıyor. 6 ayda bir yapılması tavsiye edilen temizleme işlemiyle birlikte reçineyi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu reçinenin değişim süresi ise 5 yılda bir.

Direkt akışlı su arıtmanın bir diğer farkı da filtre değişim sürelerinde ortaya çıkıyor. Ters ozmos sistemlerde bazı filtrelerin 6 ayda bir değiştirilmesi gerekirken bu cihazdaki filtrelerin değişim süresi en erken 2 yıl olarak belirtilmiş. Ayrıca mekanik bir parça bulunmadığından ters ozmos sistemlere göre arıza verme ihtimallerinin daha az olduğu belirtiliyor.

Cihaz içerisine kaçak su tespit mekanizması yerleştirilmiş. Bu mekanizma içerisinde yer alan sünger su ile temas ettiği anda şişerek üzerindeki mekanizmayı kaldırıyor ve bu sayede cihaz olası bir kaçak durumunu tespit ederek önlemini almış oluyor.

Peki gelelim esas soruya. Bu cihaz kimler için hangi koşullarda uygun? Direkt akışlı bir model olduğu için hem ev tipi hem de ofis kullanımları için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şebeke suyunun kireçli olduğu bölgeler için direkt akışlı su arıtma cihazları daha çok tavsiye ediliyor.

Nasıl ki su basıncının düşük olduğu yerlerde pompalı su arıtma modelleri tercih ediliyorsa bölgenizde çalışmaya uygun su arıtma cihazını öğrenmek için müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek kendiniz için uygun olan modeli seçebilirsiniz.

Eğer su arıtma cihazı taktırdıktan sonra elde ettiğiniz suyun değerlerini ölçme konusunda hassasiyetiniz varsa direkt akış mantığıyla su arıtan cihazlarda doğru ölçüm için TDS metre yerine sertlik kiti ve klor ölçüm kiti kullanmanız gerektiği de yine marka tarafından belirtilenler arasında. Ayrıca laboratuvar test sonuçlarına markanın sayfası üzerinden ulaşmanız mümkün.

Şayet bir su arıtma cihazı arayışındaysanız Aqua Love Pure+ modeline göz atabilirsiniz. Bu videomuzun konuğu Spring Water’ın direkt akış yöntemiyle çalışan, atık su üretmeyen, UF ve UV filtreli, Aqua Love Pure+ su arıtma cihazıydı. Bir başka videoda görüşmek üzere.