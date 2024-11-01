2si1 - ChatGPT'ye KDV, CoD Black Ops 6 geldi

2si1'in bu bölümünde Apple'ın yeni M4 çipli serili ürünlerini, haftanın çıkış yapan oyunlarını ve olmazsa olmaz(!) haline gelen zamları, iddiaları ve söylentileri konuştuk.
#2si1 #apple #callofduty
2si1'in bu bölümünde Apple'ın yeni M4 işlemci serisine sahip ürünlerini, haftanın çıkış yapan oyunlarını ve olmazsa olmaz(!) haline gelen zamları, iddiaları ve söylentileri konuştuk.
00:00 Intro
00:20 Açılış konuşması
00:57 Chat GPT'ye KDV geliyor
02:48 CoD Black Ops 6 çıktı, incelemeler karışık
07:19 Apple Intelligence'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsiz
09:45 Apple, M4 işlemcili modellerini piyasaya sürdü
16:03 Dragon Age: The Veilguard çıkış fragmanı yayınlandı
18:50 Horizon Zero Dawn Remastered PC sistem gerekesinimleri dudak uçuklatıyor
21:33 Netflix'te tartışma yaratacak, Twitch benzeri klip alma özelliği
24:22 Halo 5'in PC sürümü teknik nedenlerden dolayı gelemiyor
27:27 Concord geliştiricisi Firewalk Studios, Sony tarafından kapatıldı
30:07 Microsoft CEO'sunun maaşına zam
33:42 İddia: Elden Ring, Definitive Edition sürümüyle Switch 2'ye gelecek
35:54 Samsung AI sistemine Türkçe dil desteği eklendi
41:24 Xiaomi 15 serisi telefonlarını tanıttı
47:10 Obilet Satıldı
48:58 Kapanış