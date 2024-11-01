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    2si1 - ChatGPT'ye KDV, CoD Black Ops 6 geldi

    2si1'in bu bölümünde Apple'ın yeni M4 çipli serili ürünlerini, haftanın çıkış yapan oyunlarını ve olmazsa olmaz(!) haline gelen zamları, iddiaları ve söylentileri konuştuk.

    #2si1 #apple #callofduty 
    2si1'in bu bölümünde Apple'ın yeni M4 işlemci serisine sahip ürünlerini, haftanın çıkış yapan oyunlarını ve olmazsa olmaz(!) haline gelen zamları, iddiaları ve söylentileri konuştuk.

    00:00 Intro
    00:20 Açılış konuşması
    00:57 Chat GPT'ye KDV geliyor
    02:48 CoD Black Ops 6 çıktı, incelemeler karışık
    07:19 Apple Intelligence'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsiz
    09:45 Apple, M4 işlemcili modellerini piyasaya sürdü
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