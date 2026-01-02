Kim Nerede? 252 Samsung Galaxy S26 serisinin fiyatları ortaya çıktı 171 EFT, havale ve nakit işlemlerde yeni dönem başladı 137 Honda Civic'in Türkiye'deki satışı durduruldu
    Oppo Find X9 Pro İnceleme - Bataryası ve Kamerasıyla Çok Konuşulacak

    Oppo Find X9 Pro, şirketin güncel amiral gemisi telefon algısını daha da ileri taşımayı hedefleyen pil ve üst düzey kamera teknolojilerini bir arada sunan bir akıllı telefon olarak konumlanıyor. Serinin önceki modellerinde olduğu gibi Find X9 Pro’nun da bir ekran kalitesi, yüksek performanslı bir işlemci ve Oppo’nun özellikle üstünde durduğu kamera deneyimiyle ön plana çıkıyor.

    Bu telefon hızlı şarj teknolojileri, akıcı ve işlevsel ek özellikler donatılmış ColorOS deneyimi sunuyor. Find X9 Pro, güçlü ve şık bir amiral gemisi arayan kullanıcıları hedefleyen bir model olmasıyla potansiyel müşterilerini ikna etmeye çalışacak.

    00:00 - Giriş
    00:24 - Tasarım
    03:10 - Ekran
    07:15 - Performans
    11:20 - Kamera
    21:57 - Batarya
    26:37 - Ses Deneyimi
    27:55 - Yazılım Detayları
    29:44 - Güvenlik Özellikleri
    30:30 - Bağlantı ve İletişim
    32:54 - Fiyat ve Değerlendirme
    36:31 - Kapanış

