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2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor

3 ay
13,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Teknoloji ve Oyun Programı geçtiğimiz haftanın gündemi meşgul eden konuları ile sizlerle. Radeon VII inceleme sonuçları, Nvidia GTX 1660Ti ve fazlası sizleri bekliyor.
Yayın akışı:

02:46 AMD Radeon Vega VII’ye performans artışı, UEFI desteği ve kısmi Radeon Pro Software yolda
06:18 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır
10:04 Microsoft ilk Crackdown oyununu ücretsiz yaptı
10:46 Yönetmen Jordan Vogt-Roberts, Death Stranding oynadı ve "bu bambaşka bir seviye" dedi
13:27 40 ülke, yeni üretilen araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaştı
19:22 Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak
19:04 Apex Legends ilk haftasında 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştı
22:52 Sony, neden E3 2019'u pas geçeceğini açıkladı
26:12 Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir
29:12 Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı
28:37 Blizzard 2019'da herhangi bir büyük yapım çıkarmayacak
32:07 Eski Call of Duty geliştiricisi bir sonraki oyunun "Modern" bir shooter olacağını söyledi
33:37 PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi
37:02 "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti
40:04 The Division 2'nin açık betası 1 Mart'ta başlıyor
40:53 Devil May Cry 5'in demosu çıktı
41:10 BioWare: Anthem'den sonra online oyun yapıp yapmama konusunda bir fikrimiz yok

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Mutlak.Sıfır 3 ay en beğenilen
Programı izlemeyi bırakmıştım ama şu Radeon VII başlığını görünce 5 dakika o kısma bakayım dedim bana taş atılmış birde dalga geçer gibi yapmışsınız bunu. Ben de farkındayım kartın sorunları olduğunun, daha sesli çalışıyor, rakibine oranla daha fazla güç tüketiyor bu eleştirilere karşı argümanım yok haklısınız çünkü.
Ancak şunu diyeceğim forumda meşhur Rx 480 konusu var, o gün o kartlar çıktığında insanlara Gtx 970 tavsiyesi verdiler daha sonrasında Gtx 1060 tavsiyesi verdiler gelinen noktada Gtx 1060=Rx 570 seviyesi oldu. Benim o yorumumda kastettiğim durum buydu Amd zamanla rakibini geçiyor ve karttaki sorunları çözüyor. Yani Amd alan adam kartında sürekli bir performans artışı görüyor bu da Amd'nin eksikliği ilk çıkışta hep böyle dezavantajlı çıkartıyor. Performans konusunu zamanla daha net göreceğiz.
Bunun dışında sizi severek takip ediyordum yıllardır donanım incelemelerinizi izliyordum ama o gün taraflı davranışınızı görünce bıraktım maalesef, sizi bırakmamın nedeni kartı eleştirmeniz değil tarafsız davranmamanız. Sürekli Rtx övmenizin nedeni nedir bilmiyorum ama şu aşağıda linkini attığım bunlara hiç değindiniz mi? Ben hatırlamıyorum da, hatıraltırsanız bu konuda özür dileyeceğim.
Ray Tracing oyun yok 3 ayda oyun çıkar diyorsunuz çıksa da Ray Traincg'li doğru düzgün performans alacak mısınız? Ray Tracin oyunlar yaygınlaştığında şimdiki seri istneilen performansı verecek mi? Bunlara hiç değindiniz mi? Dlss'de görüntü kaybı konularına baktınız mı? Cidden soruyorum hiç değindiniz mi? Amd'nin pazar payı küçük elinde geldiğince rekabet etmeye çalışıyor ama en çok dayak yiyen de o oluyor maalesef belki haklı belki haksız. Maalesef bir kullanıcı kaybettiniz iyi günler kolay gelsin.
hurriyet.com.tr/...
pchocasi.com.tr/...
forum.donanimhaber.com/...
Ekleme: Amd'nin sürücüyle performans artışı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

tomshardware.com/...
Programı izlemeyi bırakmıştım ama şu Radeon VII başlığını görünce 5 dakika o kısma bakayım dedim bana taş atılmış birde dalga geçer gibi yapmışsınız bunu. Ben ...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Mutlak.Sıfır 3 ay Persona_Non_Grata
Senin Playstation forumlarında Playstation'ı ve oyunlarını övmen gerekmiyor muydu? Çoğunluk senin nasıl bir insan olduğunu biliyor zaten tanımayan arkadaşlar olursa profilinde mesajlarına gitsin.
Senin Playstation forumlarında Playstation'ı ve oyunlarını övmen gerekmiyor muydu? Çoğunluk senin nasıl bir insan olduğunu biliyor zaten tanımayan arkadaşlar o...
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asko56 3 ay
amd nin vatan pc ile anlaşması var 3 oyun sadece rx590 ile geliyor
rx570 ve 580 e 3 oyundan 2 sini seçiyorsun
birde amd işlemci alırsanda sadece division 2 geliyor
amd.com/...
amd.com/...
amd nin vatan pc ile anlaşması var 3 oyun sadece rx590 ile geliyorrx570 ve 580 e 3 oyundan 2 sini seçiyorsunbirde amd işlemci alırsanda sadece divis...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Nınja 3 ay

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kilinchaci 3 ay
yıllardır bitmeyecek bunlar. radeoncular nvidia cılar bir, ronaldocular messiciler iki. 3.4.... uzar gider.
kartta ray tracing olmaması şu anda eksiklik değil çünkü rtx lerde rt modu açınca performans kaybı olması büyük eksi bir de bunları göreceğiniz oyun sayısı çok az.
kartın tek eksi yönü fiyatı. son yıllarda nvidia yı orta seviyede kovalayabildi o da fiyat sayesinde . bunu bal gibi biliyorlar hbm bellek inadından vazgeçipdaha ekonomik fiyata üst seviye bir kart çatır çatır satardı. imkanım olsa aynı fiyatta nvidia alırım.
7 nm olması daha güçlü olmasını gerektirmez. daha az ısınması daha az güç tüketmesi için önemli.
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DH Misafiri 3 ay
oyun dünyasında genel sorunlara değinmek istiyorum
oyunların öncelikle konsol için yapılıp Pc versiyonu ile arasında bariz bir fark görülmemesi ve konsol versiyonun geride kalmaması için oyunların downgrade edilmesi Pc'lerin konsolun çok üstünde performansı olsa da bu kapasitenin kullanılamaması
oyun tanıtımlarında hep aşmış efektli görüntüler gösterilip bunlar oyun içi denmesi oyun çıktıktan sonra alakası olmayan düşük seviye grafikler
nvidia'nın nvidia hairworks rtx vb pratik kullanım imkanı olmayan bariz üstünlük getirmeyen teknolojileri ballandıra ballandıra anlatıp oyunlar çıktıktan sonra pek fark olmaması (bakınız rtx tanıtım videoları vs battlefield 5)
nvidia'nın gsync vb teknolojiler çıkarıp tekel uygulaması
nvidia'nın oyun geliştiricileri destekleyip oyunu amd donanımda daha yavaş (dolayısıyla nvidia da daha hızlı) çalışmasını sağlaması
oyunların özellikle konsol standardı ile dizayn edilip 30/60 fps ile çalışacak şekilde dizayn edilmesi (120/240fps gibi konuları hiç düşünmemek)
amd nin her seferinde aha şimdi geçtik vs deyip hiç geçememesi
son 5 yılda donanımsal anlamda olan en iyi şey 200$ seviseyinde AMD rx 480 dir (bakınız uygun fiyata 1080p de yeterli performansı)
son 5 yılda yazılımsal anlamda olan en iyi şey unreal engine 4 ile çıkan fortnite'tır. (tüm gereksiz detaylardan arındırılmış cep telefonunda da en üst seviye pc de de gayet güzel görünen sade akıcı ve kasmayan oyun. Tüm oyunlar fortnite tarzı sade ve akıcı olsa alır oynarım.
sinema cgi gibi grafik gösterip downgrade yiyip sonra da bir sürü sorunla uğraştıran kasan oyunlardan gına geldi...
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KortX 3 ay
Kojima sizi kalt*ğı yapacak.
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DH Misafiri 3 ay
Biri Mesut'a şu dlss nedir, nasıl bir hiledir anlatsın artık lütfen. Piksel piksel inceleyen siteler dururken, kendisinin basın bülteninden alıp kurduğu cümleler hiç hoş olmuyor,yoruyor insanı.
Ayrıca kart hangi oyunda geride kalmış acaba. Neyse, ama bazen cidden kendisine yapılan ithamları hakedercesine cümleler kuruyor.
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DH Misafiri 3 ay
kitap kdv konusunda yanlış var.bize değil yayınevinden satın alıp bize satanlar içinmiş.bize satarken gene kdv alacaklar.bende ilk başta öyle sanmıştım ama değilmiş.
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Celonfix 3 ay
@Speed-Step
"Radeon VII,RTX 2080'den daha sesli,daha sıcak,daha yavaş" ben neden testlerde göremedim bu dediklerinizi ? Daha yavaş kısmını geçiyorum şimdilik,yıl olmuş 2019 hala teknoloji dünyasından bi haber insanlar gibi "AMD daha sıcak,daha sesli" çalışıyor demeniz gerçekten trajikomik. Dediklerinizden sadece daha fazla güç çekiyor kısmı doğru.Performans testlerine bir göz atın bence:
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Bunlar da sıcaklık değerleri:
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Ayrıca övüle övüle bitirilmeyen DLSS'nin görüntü kalitesini düşürüp FPS'yi arttırdığı ortadayken AMD'ye göre bir avantajmış gibi lanse edilmesi de başka bir konu:

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qoqoCAN 3 ay
MEZUT abeğ, 2si bilmezde , konulara gelen yorumlara bakaraktan TR'nin genel olarak durumunu ele alır mısınız? tşk tşk .d.d.d.d.d
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GameboyColor 3 ay
Alttaki konuya bakın.
forum.donanimhaber.com/...
İşte burada gördüğünüz şey bu videodaki gibi kişilerin yanlış bilgi yaymasının eseridir. Şimdi bu üye 50 tl daha eklese ikinci el rx570 alsa oyunlarda 30 fps daha fazla alacak ama üye ne diyor amd ile uğraşmak istemiyorum diyor neden acaba ne gördü ne izledi???
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MDV 3 ay GameboyColor
video da rx 570 ovuluyor ama?
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GameboyColor 3 ay
Şu laf oyunlarına bak yazık bu videoları izleyip bilgi sahibi olmak isteyen insanlara.
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