2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı geçtiğimiz haftanın gündemi meşgul eden konuları ile sizlerle. Radeon VII inceleme sonuçları, Nvidia GTX 1660Ti ve fazlası sizleri bekliyor.
Yayın akışı:
02:46 AMD Radeon Vega VII’ye performans artışı, UEFI desteği ve kısmi Radeon Pro Software yolda
06:18 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır
10:04 Microsoft ilk Crackdown oyununu ücretsiz yaptı
10:46 Yönetmen Jordan Vogt-Roberts, Death Stranding oynadı ve "bu bambaşka bir seviye" dedi
13:27 40 ülke, yeni üretilen araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaştı
19:22 Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak
19:04 Apex Legends ilk haftasında 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştı
22:52 Sony, neden E3 2019'u pas geçeceğini açıkladı
26:12 Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir
29:12 Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı
28:37 Blizzard 2019'da herhangi bir büyük yapım çıkarmayacak
32:07 Eski Call of Duty geliştiricisi bir sonraki oyunun "Modern" bir shooter olacağını söyledi
33:37 PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi
37:02 "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti
40:04 The Division 2'nin açık betası 1 Mart'ta başlıyor
40:53 Devil May Cry 5'in demosu çıktı
41:10 BioWare: Anthem'den sonra online oyun yapıp yapmama konusunda bir fikrimiz yok
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Ancak şunu diyeceğim forumda meşhur Rx 480 konusu var, o gün o kartlar çıktığında insanlara Gtx 970 tavsiyesi verdiler daha sonrasında Gtx 1060 tavsiyesi verdiler gelinen noktada Gtx 1060=Rx 570 seviyesi oldu. Benim o yorumumda kastettiğim durum buydu Amd zamanla rakibini geçiyor ve karttaki sorunları çözüyor. Yani Amd alan adam kartında sürekli bir performans artışı görüyor bu da Amd'nin eksikliği ilk çıkışta hep böyle dezavantajlı çıkartıyor. Performans konusunu zamanla daha net göreceğiz.
Bunun dışında sizi severek takip ediyordum yıllardır donanım incelemelerinizi izliyordum ama o gün taraflı davranışınızı görünce bıraktım maalesef, sizi bırakmamın nedeni kartı eleştirmeniz değil tarafsız davranmamanız. Sürekli Rtx övmenizin nedeni nedir bilmiyorum ama şu aşağıda linkini attığım bunlara hiç değindiniz mi? Ben hatırlamıyorum da, hatıraltırsanız bu konuda özür dileyeceğim.
Ray Tracing oyun yok 3 ayda oyun çıkar diyorsunuz çıksa da Ray Traincg'li doğru düzgün performans alacak mısınız? Ray Tracin oyunlar yaygınlaştığında şimdiki seri istneilen performansı verecek mi? Bunlara hiç değindiniz mi? Dlss'de görüntü kaybı konularına baktınız mı? Cidden soruyorum hiç değindiniz mi? Amd'nin pazar payı küçük elinde geldiğince rekabet etmeye çalışıyor ama en çok dayak yiyen de o oluyor maalesef belki haklı belki haksız. Maalesef bir kullanıcı kaybettiniz iyi günler kolay gelsin.
hurriyet.com.tr/...
pchocasi.com.tr/...
forum.donanimhaber.com/...
Ekleme: Amd'nin sürücüyle performans artışı
tomshardware.com/...
rx570 ve 580 e 3 oyundan 2 sini seçiyorsun
birde amd işlemci alırsanda sadece division 2 geliyor
amd.com/...
amd.com/...