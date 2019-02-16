2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor

2si1 Teknoloji ve Oyun Programı geçtiğimiz haftanın gündemi meşgul eden konuları ile sizlerle. Radeon VII inceleme sonuçları, Nvidia GTX 1660Ti ve fazlası sizleri bekliyor.

Yayın akışı:



AMD Radeon Vega VII’ye performans artışı, UEFI desteği ve kısmi Radeon Pro Software yolda

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır

Microsoft ilk Crackdown oyununu ücretsiz yaptı

Yönetmen Jordan Vogt-Roberts, Death Stranding oynadı ve "bu bambaşka bir seviye" dedi

40 ülke, yeni üretilen araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaştı

Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak

Apex Legends ilk haftasında 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştı

Sony, neden E3 2019'u pas geçeceğini açıkladı

Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir

Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı

Blizzard 2019'da herhangi bir büyük yapım çıkarmayacak

Eski Call of Duty geliştiricisi bir sonraki oyunun "Modern" bir shooter olacağını söyledi

PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi

"Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti

The Division 2'nin açık betası 1 Mart'ta başlıyor

Devil May Cry 5'in demosu çıktı

BioWare: Anthem'den sonra online oyun yapıp yapmama konusunda bir fikrimiz yok 02:46 AMD Radeon Vega VII’ye performans artışı, UEFI desteği ve kısmi Radeon Pro Software yolda 06:18 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 10:04 Microsoft ilk Crackdown oyununu ücretsiz yaptı 10:46 Yönetmen Jordan Vogt-Roberts, Death Stranding oynadı ve "bu bambaşka bir seviye" dedi 13:27 40 ülke, yeni üretilen araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaştı 19:22 Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak 19:04 Apex Legends ilk haftasında 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştı 22:52 Sony, neden E3 2019'u pas geçeceğini açıkladı 26:12 Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 29:12 Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı 28:37 Blizzard 2019'da herhangi bir büyük yapım çıkarmayacak 32:07 Eski Call of Duty geliştiricisi bir sonraki oyunun "Modern" bir shooter olacağını söyledi 33:37 PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi 37:02 "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 40:04 The Division 2'nin açık betası 1 Mart'ta başlıyor 40:53 Devil May Cry 5'in demosu çıktı 41:10 BioWare: Anthem'den sonra online oyun yapıp yapmama konusunda bir fikrimiz yok