100 km'si 30 TL harcayan yerli elektrikli Ortimobil'i SAHA 2026'da dinledik

SAHA Expo 2026'da 100 km'si 30 TL, MTV'si 720 TL, tamamen yerli üretim olan Ortimobil'in yanı sıra Alexa ve Falcon-E ile ilgili paylaşılan güncel bilgileri aldık!

SAHA 2026'da Cem Sünbül, Ortimobil standında satış ve dijital pazarlama direktörü Emel Taşçı ile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi. AK Teknoloji çatısı altında 4 yıldır faaliyet gösteren Ortimobil, 35'e yakın modeliyle elektrikli araç sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda.

L7 segmentinde yer alan Alexa ve Omobil modelleri, 2 yılı aşkın bir geliştirme ve tip onayı sürecinin ardından Temmuz 2024'ten itibaren satışa sunuldu. Her iki model de Türkiye'de, Mersin'deki fabrikada tamamen yerli üretimle hayata geçiriliyor; lityum demir fosfat bataryalar ise Orta Enerji markasıyla yine şirket bünyesinde üretiliyor.

Alexa modeli 77 km/s azami hıza sahip, klimalı ve çelik sac dış gövdesiyle öne çıkıyor. 100 km'nin maliyeti yalnızca 30 TL olan araç, evden şarj seçeneğiyle 6-8 saatte dolabilirken bu süre hızlı şarj ile 3-4 saate kadar indirilebiliyor. Omobil modelinde ise ek olarak ABS sistemi bulunuyor.

Bakım maliyetleri açısından Ortimobil araçları büyük avantaj sunuyor. 5.000 km bakımda yalnızca diferansiyel yağı değiştiriliyor; ek bir maliyet öngörülmüyor. 6 aylık motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yalnızca 720 TL ile inanılmaz bir tasarruf kapısı açıyor.

Ortimobil araçları yalnızca bireysel kullanıcılara değil, geniş bir pazara hitap ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde sürücü kurslarında aktif biçimde kullanılan araçlar, 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Türkiye'de 8 bayi ağı ve internet üzerinden doğrudan satış imkânı da mevcut.

SAHA Expo'nun gözdesi olan otonom araç Falcon-E ise insansız operasyonlarıyla dikkat çekti. GPS tabanlı bu platform; konsol kontrolü, önceden kaydedilmiş rota tekrarı ve manuel sürüş olmak üzere üç farklı modda çalışabiliyor. Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayi firmalarının taleplerini değerlendiren Ortimobil, fabrika içi lojistik uygulamalar için de bu platformu geliştiriyor. Araç 40 derecelik eğime tırmanabiliyor.

