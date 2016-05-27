2si1 "Skynet'e Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı

Xiaomi drone hamlesini yaptı, iPhone fiyatlarında indirim ihtimali, aracı otomatik pilota alan Tesla sürücüsü aracında uyuya kaldı, GTX 1070, Titan X'ten daha hızlı... Hepsi ve dahası bu bölümde!

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