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2si1 "Skynet'e Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
58,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi drone hamlesini yaptı, iPhone fiyatlarında indirim ihtimali, aracı otomatik pilota alan Tesla sürücüsü aracında uyuya kaldı, GTX 1070, Titan X'ten daha hızlı... Hepsi ve dahası bu bölümde!

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Mihrali Bey 3 yıl en beğenilen
Önümüzdeki hafta 2si1 sunacak kişi kombinasyonunu doğru yapana benden bi gtx1070 :D
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CW_X 3 yıl
"Tatsız Tuzsuz" Teknoloji ve Oyun Programı
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MacGyver. 3 yıl
İlk programdan bu yana 2'si 1'i izleyen birisi olarak yorumlamak gerkirse; çok sıkıcı olmuş, program çok kısa olmasına rağmen son 5 dk.sını izlemedim.

Bu arada bu 2'si 1'i niye Mesut haricinde kimse yapmak istemiyor onu da anlamıyorum? Siz ister beğenin, ister beğenmeyin en çok özenmeniz ve önem vermeniz gereken DH içeriği/programı budur.

Bildiğiniz gibi son 4-5 senedir devir değişti, bu gibi konular hakkında bilgi almak isteyen insanlar artık yazı-mazı okumuyorlar. Bu tip programlar istiyorlar, birileri kendilerine olanı biteni "sohbet havasında" anlatsın istiyorlar. Dolayısıyla 2'si 1 haftalık olarak oyun ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri genel kitleye aktarabileceğiniz tek mecradır. DH açısından açık ara en önemli program ve video içeriğidir.

Erdinç hariç BSC tayfası her nedense zaten bu işi zorla yapıyordu. Şimdi Gökhan'ın da hisleri farklı değil gibi sanırım? Erdi'nin Ender ile yaptığı Mobilite'ler gayet dinlenebilir muhabbetler içeriyordu, ama bugün o da sadece vazifesini yapma niyetindeydi.

Arkadaşlar yapmayın etmeyin; bu kadar zor, bu kadar sıkıcı bir program değil, olamaz ya... Rahat olun, sohbet edin, muhabbet edin, şakalaşın, beğenmediğiniz bir şey olursa muhalefet edin, düşüncelerinizi bizle paylaşın. Biz bizeyiz, bakanlar kurulunun önünde konuşmuyorsunuz. Evet arada bazı şuursuzca eleştiri yapan boş-beleş tipler de oluyor, bundan sonra da olacaktır ama biz sizi sürekli takip ettiğimiz ve tanıdığımız için arkadaşlarımız gibi görüyoruz, lütfen siz de arkadaşlarınız önünde konuşuyor gibi konuşun ve bu havada bir program yapın.

Ayrıca sizin beğenmediğiniz, sıkıcı bulduğunuz 2'si 1'i inanın birçok takipçiniz üzerine para verip yapar.

Bence bu şekilde olacaksa Mesut olmadığı haftalar program yapılmasın, hem kendinize hem bize boşuna eziyet etmeyin. Ne de olsa bir sonraki hafta program yapılmayan haftanın da gündemi değerlendirilebilir.

Eleştirilerimi de yanlış anlamayın, Gökhan da, Erdi de, Talha da, Alkan da, Ersin de arkadaşlık edilesi, güzel insanlardır. Sadece bir takipçiniz olarak dışarından görüleni aktarmak istedim, sürç-i lisan ettiysem affola...
İlk programdan bu yana 2'si 1'i izleyen birisi olarak yorumlamak gerkirse; çok sıkıcı olmuş, program çok kısa olmasına rağmen son 5 dk.sını izlemedim.
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atisaca283 3 yıl
Bişey soracağım Talha nerede?
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orislevin 3 yıl
Erdi'yi apar topar onca işinin gücünün arasında "Başka adam yok, kurbanın olam şu videoyu da sen çek" deyip kameranın önün koymuşlar ya yazık adama :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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atisaca283 3 yıl orislevin
orislevin
Erdi'yi apar topar onca işinin gücünün arasında "Başka adam yok, kurbanın olam şu videoyu da sen çek" deyip kameranın önün koymuşlar ya yazık adama :)

O sandalye ye isteksiz oturduğu belli adam mutsuz.
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sinemhkn 3 yıl
Mesut Çevik'in yorumları olmayınca programın tadı olmuyo ...
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DH Misafiri 3 yıl
üretimi komple robotlara yaptırabilirsin. Fabrikalarda insan bırakmazsın. Ama üretileni insanlara satmak zorundasın. Senin hamburgerini kazanmayan insanlar satın alamaz. Param yoksa nasıl hamburger , cep telefonu ya da kazak alabilirim ki. Eğer ürettiklerini satamıyorsan yani talep yoksa üretmezsin. Arz-talep eğrisi gerçeği. İşciler çalışmak kazanmak zorunda patronun kazandığından pay almak işci-patron arasındaki gelir uçurumu kapanmalı ki sürdürülebilir bir ekonomi söz konusu olsun.
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itachi237 3 yıl
mesut reizin tek başına bi haber kanalı açma vakti gelmiştir. çok birşey yapmasın, her ürünün videosunu girmesin kendince takılsın yeter. o adam mutlu olsun video çeksin valla izleyip izleyip mutlu oluyorum.
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mavizaman 3 yıl
zoraki yapılan işler belli eder kendini bu program da öyle olmuş tadı yok trtnin ana haber bülteni gibi.
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MacGyver. 3 yıl
İlk programdan bu yana 2'si 1'i izleyen birisi olarak yorumlamak gerkirse; çok sıkıcı olmuş, program çok kısa olmasına rağmen son 5 dk.sını izlemedim.

Bu arada bu 2'si 1'i niye Mesut haricinde kimse yapmak istemiyor onu da anlamıyorum? Siz ister beğenin, ister beğenmeyin en çok özenmeniz ve önem vermeniz gereken DH içeriği/programı budur.

Bildiğiniz gibi son 4-5 senedir devir değişti, bu gibi konular hakkında bilgi almak isteyen insanlar artık yazı-mazı okumuyorlar. Bu tip programlar istiyorlar, birileri kendilerine olanı biteni "sohbet havasında" anlatsın istiyorlar. Dolayısıyla 2'si 1 haftalık olarak oyun ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri genel kitleye aktarabileceğiniz tek mecradır. DH açısından açık ara en önemli program ve video içeriğidir.

Erdinç hariç BSC tayfası her nedense zaten bu işi zorla yapıyordu. Şimdi Gökhan'ın da hisleri farklı değil gibi sanırım? Erdi'nin Ender ile yaptığı Mobilite'ler gayet dinlenebilir muhabbetler içeriyordu, ama bugün o da sadece vazifesini yapma niyetindeydi.

Arkadaşlar yapmayın etmeyin; bu kadar zor, bu kadar sıkıcı bir program değil, olamaz ya... Rahat olun, sohbet edin, muhabbet edin, şakalaşın, beğenmediğiniz bir şey olursa muhalefet edin, düşüncelerinizi bizle paylaşın. Biz bizeyiz, bakanlar kurulunun önünde konuşmuyorsunuz. Evet arada bazı şuursuzca eleştiri yapan boş-beleş tipler de oluyor, bundan sonra da olacaktır ama biz sizi sürekli takip ettiğimiz ve tanıdığımız için arkadaşlarımız gibi görüyoruz, lütfen siz de arkadaşlarınız önünde konuşuyor gibi konuşun ve bu havada bir program yapın.

Ayrıca sizin beğenmediğiniz, sıkıcı bulduğunuz 2'si 1'i inanın birçok takipçiniz üzerine para verip yapar.

Bence bu şekilde olacaksa Mesut olmadığı haftalar program yapılmasın, hem kendinize hem bize boşuna eziyet etmeyin. Ne de olsa bir sonraki hafta program yapılmayan haftanın da gündemi değerlendirilebilir.

Eleştirilerimi de yanlış anlamayın, Gökhan da, Erdi de, Talha da, Alkan da, Ersin de arkadaşlık edilesi, güzel insanlardır. Sadece bir takipçiniz olarak dışarından görüleni aktarmak istedim, sürç-i lisan ettiysem affola...
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oktay_26 3 yıl
2si1 itemleri dron, tesla, oculusrift, Hideo Kojima bunlar olmasa 10 dk program

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netstat 3 yıl
mesut bahamalara kaçmış
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agresiftr 3 yıl
Otonom mesut çevik şart işçilerin daha uzun ve konulmadan çalışmaları icin
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AC_Hawker 3 yıl
Saatlik 15 $ ? Biz günlük o parayı alıyoruz kardeş.
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