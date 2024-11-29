2si1 - IMEI kayıt parasına ABD'de iPhone alınıyor! Steam indirimleri başladı!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümü yine ve yine maalesef zamlarla ilgili. Ekstra vergiler, vergilere gelen zamlar ve kayıt ücretleri derken yine bolca para ödediğimiz bir yıla doğru ilerliyoruz.

2si1'in bu bölümü de yine şaşırtmadı ve tahmin edebilceğiniz gibi zam haberleriyle dolu. En azından oyun tarafındaki indirim haberiyle birlikte yüzümüz az da olsa gülebiliyor.

00:00 2si1'in bu bölümünde

00:20 Giriş

02:07 Gümrük vergisine düzenleme

07:10 E-ticarete yeni bir vergi

12:33 IMEI kayıt ücretine zam

14:17 Influencer Sertifika Programı

18:41 Steam Sonbahar İndirimleri

22:38 Sony'nin yeni el konsolu

25:07 Tencent'ten yeni el konsolu

30:25 PlayStation 2 güncel satış sayısı

33:23 Dexter'ın yeni dizisinden fragman geldi

37:14 The Witcher 4'ten yeni haber

38:09 Yerli yapım Supermarket Simulator'dan müthiş başarı

41:33 LG telefon tarafından tamamen çekiliyor

47:05 Kapanış

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