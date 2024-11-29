2si1 - IMEI kayıt parasına ABD'de iPhone alınıyor! Steam indirimleri başladı!

2si1'in bu bölümü de yine şaşırtmadı ve tahmin edebilceğiniz gibi zam haberleriyle dolu. En azından oyun tarafındaki indirim haberiyle birlikte yüzümüz az da olsa gülebiliyor.
00:00 2si1'in bu bölümünde
00:20 Giriş
02:07 Gümrük vergisine düzenleme
07:10 E-ticarete yeni bir vergi
12:33 IMEI kayıt ücretine zam
14:17 Influencer Sertifika Programı
18:41 Steam Sonbahar İndirimleri
22:38 Sony'nin yeni el konsolu
25:07 Tencent'ten yeni el konsolu
30:25 PlayStation 2 güncel satış sayısı
33:23 Dexter'ın yeni dizisinden fragman geldi
37:14 The Witcher 4'ten yeni haber
38:09 Yerli yapım Supermarket Simulator'dan müthiş başarı
41:33 LG telefon tarafından tamamen çekiliyor
47:05 Kapanış