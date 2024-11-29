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    2si1 - IMEI kayıt parasına ABD'de iPhone alınıyor! Steam indirimleri başladı!

    2si1'in bu haftaki bölümü yine ve yine maalesef zamlarla ilgili. Ekstra vergiler, vergilere gelen zamlar ve kayıt ücretleri derken yine bolca para ödediğimiz bir yıla doğru ilerliyoruz.

    2si1'in bu bölümü de yine şaşırtmadı ve tahmin edebilceğiniz gibi zam haberleriyle dolu. En azından oyun tarafındaki indirim haberiyle birlikte yüzümüz az da olsa gülebiliyor.

    00:00 2si1'in bu bölümünde
    00:20 Giriş
    02:07 Gümrük vergisine düzenleme
    07:10 E-ticarete yeni bir vergi
    12:33 IMEI kayıt ücretine zam
    14:17 Influencer Sertifika Programı
    18:41 Steam Sonbahar İndirimleri
    22:38 Sony'nin yeni el konsolu
    25:07 Tencent'ten yeni el konsolu
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