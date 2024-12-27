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    2si1 - Yeni yıla girerken bol zamlı gündem!

    2si1'in bu bölümünde asgari ücret ile zamlardan başlayarak son günlerde öğrendiğimiz yeni zamları konuştuk. Ciddi konulardan kaçmak için de her zaman olduğu gibi oyun gündemine geçtik.

    2si1'in bu bölümü yine zamlarla ama üzücü zamlarla dolu bir bölüm oldu.

    00:00 2si1'in bu bölümünde
    00:21 Sizden gelen yorumlar
    05:42 Asgari ücret zammı
    10:22 Konsol pazarının geleceği
    15:49 E-Ticaret stopaj zammı
    17:24 Yurt dışı alışveriş kargo ücreti
    20:10 PS5 Pro satışları iyi gidiyor
    23:46 Bakan Uraloğlu'ndan İnternet altyapısıyla ilgili açıklama
    27:31 Steam 2024 en çok satan oyunlar
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    36:01 Samsung Galaxy S25 serisi
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