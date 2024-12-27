2si1 - Yeni yıla girerken bol zamlı gündem!

2si1'in bu bölümü yine zamlarla ama üzücü zamlarla dolu bir bölüm oldu.
00:00 2si1'in bu bölümünde
00:21 Sizden gelen yorumlar
05:42 Asgari ücret zammı
10:22 Konsol pazarının geleceği
15:49 E-Ticaret stopaj zammı
17:24 Yurt dışı alışveriş kargo ücreti
20:10 PS5 Pro satışları iyi gidiyor
23:46 Bakan Uraloğlu'ndan İnternet altyapısıyla ilgili açıklama
27:31 Steam 2024 en çok satan oyunlar
31:40 Harç pulu dönemi bitiyor
34:12 Sony, Kadokawa'dan hisse aldı
36:01 Samsung Galaxy S25 serisi
37:10 Poco X7 serisi
41:31 Arcane zarar etti
45:34 Kapanış