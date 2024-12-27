2si1 - Yeni yıla girerken bol zamlı gündem!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu bölümünde asgari ücret ile zamlardan başlayarak son günlerde öğrendiğimiz yeni zamları konuştuk. Ciddi konulardan kaçmak için de her zaman olduğu gibi oyun gündemine geçtik.

2si1'in bu bölümü yine zamlarla ama üzücü zamlarla dolu bir bölüm oldu.

00:00 2si1'in bu bölümünde

00:21 Sizden gelen yorumlar

05:42 Asgari ücret zammı

10:22 Konsol pazarının geleceği

15:49 E-Ticaret stopaj zammı

17:24 Yurt dışı alışveriş kargo ücreti

20:10 PS5 Pro satışları iyi gidiyor

23:46 Bakan Uraloğlu'ndan İnternet altyapısıyla ilgili açıklama

27:31 Steam 2024 en çok satan oyunlar

31:40 Harç pulu dönemi bitiyor

34:12 Sony, Kadokawa'dan hisse aldı

36:01 Samsung Galaxy S25 serisi

37:10 Poco X7 serisi

41:31 Arcane zarar etti

45:34 Kapanış

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