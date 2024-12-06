2si1 - Kaçak PS5'ler yakalandı, Bakan'dan Discord açıklaması

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2si1'in bu bölümünde ana konumuz kaçak yolla ülkemize getirilken oyun konsolları oldu. Ardından da son günlerde arka araya değiştirilen vergilerle ilgili açıklamaları konuştuk.

2si1'in bu bölümünde son günlerde arka arkaya gelen vergilerle ilgili açıklamaları, İstanbul'daki PS5 operasyonunu ve daha fazlasını konuştuk.

00:00 Intro

00:18 Sizden gelen yorumlar

05:00 İstanbul'da PS5 operasyonu

09:02 Bakanlıktan Gümrük Vergisi açıklaması

14:43 PEGI Türkiye'ye gelebilir

16:04 Roblox ve Discord açıklaması

22:22 XDefiant kapanıyor

25:46 Monster'ın masaüstü bilgisayarları duyuruldu

29:14 Switch 2'den yeni söylentiler

31:26 Spotify yıllık özet geldi

32:56 Honor'dan yeni telefon

34:14 Stalker 2'nin yeni güncellemesi

36:56 Kapanış

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