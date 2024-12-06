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    2si1 - Kaçak PS5'ler yakalandı, Bakan'dan Discord açıklaması

    2si1'in bu bölümünde ana konumuz kaçak yolla ülkemize getirilken oyun konsolları oldu. Ardından da son günlerde arka araya değiştirilen vergilerle ilgili açıklamaları konuştuk.

    2si1'in bu bölümünde son günlerde arka arkaya gelen vergilerle ilgili açıklamaları, İstanbul'daki PS5 operasyonunu ve daha fazlasını konuştuk.

    00:00 Intro
    00:18 Sizden gelen yorumlar
    05:00 İstanbul'da PS5 operasyonu
    09:02 Bakanlıktan Gümrük Vergisi açıklaması
    14:43 PEGI Türkiye'ye gelebilir
    16:04 Roblox ve Discord açıklaması
    22:22 XDefiant kapanıyor
    25:46 Monster'ın masaüstü bilgisayarları duyuruldu
    29:14 Switch 2'den yeni söylentiler
    31:26 Spotify yıllık özet geldi
    32:56 Honor'dan yeni telefon
    34:14 Stalker 2'nin yeni güncellemesi
    36:56 Kapanış

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