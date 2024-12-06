2si1 - Kaçak PS5'ler yakalandı, Bakan'dan Discord açıklaması

2si1'in bu bölümünde son günlerde arka arkaya gelen vergilerle ilgili açıklamaları, İstanbul'daki PS5 operasyonunu ve daha fazlasını konuştuk.
00:00 Intro
00:18 Sizden gelen yorumlar
05:00 İstanbul'da PS5 operasyonu
09:02 Bakanlıktan Gümrük Vergisi açıklaması
14:43 PEGI Türkiye'ye gelebilir
16:04 Roblox ve Discord açıklaması
22:22 XDefiant kapanıyor
25:46 Monster'ın masaüstü bilgisayarları duyuruldu
29:14 Switch 2'den yeni söylentiler
31:26 Spotify yıllık özet geldi
32:56 Honor'dan yeni telefon
34:14 Stalker 2'nin yeni güncellemesi
36:56 Kapanış