Fiyatına göre beklenmeyen özellikler! Redragon K617 klavye inceleme

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

Bu videomuzda fiyatına göre üst segment özellikler sunan, tam bir fiyat performans klavyesi olan Redragon K617'nin detaylarına yakından bakıyoruz.

Büyük markaların artık çok da alınası olmayan klavyeleri bile 1000-2000TL bandında satılıyor. Bu yüzden farklı markalar tercih ediliyor artık. Bu videoda da birçok üst segment klavyenin bile sunmadığı özellikler bulunuyor ve bunların yanında da giriş seviyesinde bir fiyatı var. Elbette malzeme kalitesi ve ses konusunda fiyattan kaynaklı bir eksiklik var ancak özelleştirilebilir olması tüm detayları geride bırakıyor. Redragon K617 kısaca alıanbilecek güzel bir klavye.

Klavyeyi satın almak için: 👇🏻 #işbirliği

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.