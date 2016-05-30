45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik "özel video"

Tayvan Taipe'de gerçekleştirilen Computex 2016'da yenilikleri yerinden aktarabilmek adına Tayvan'ın yerel servis sağlayıcılarından temin ettiğimiz 4G hattı kullanıyoruz. Detaylar videomuzda.

Computex Fuarı için geldiğim Tayvan'da ilk yaptığım şey internet paketi olan telefon hattı almak oldu. Zaten bu kısa videoda, hattın özelliklerinden, kaç para ödediğimden ve hızında bahsedeceğim arkadaşlar.





Görmekte olduğunuz SIM kart, Tayvan Mobil firmasına ait. Chungwa isimli operatörden sonra ülkenin en büyük ikinci mobil servis sağlayıcısı. Hatta kuruluş tarihi 1997'de, yani aslında bizdeki operatörle çok benzer bir geçmişe sahip olduğunu söymek yanlış olmaz. Görmekte olduğunuz SIM kart, Tayvan Mobil firmasına ait. Chungwa isimli operatörden sonra ülkenin en büyük ikinci mobil servis sağlayıcısı. Hatta kuruluş tarihi 1997'de, yani aslında bizdeki operatörle çok benzer bir geçmişe sahip olduğunu söymek yanlış olmaz.

Satın aldığım hat, havalimanına özel, kota sınırı olmayan bir çözüm. 500 Tayvan doları verdiğim, yani 15 dolar, bir başka ifade ile yaklaşık 45TL ödediğim bu hattı, tam 10 gün boyunca data sınırı olmadan kullanacağım arkadaşlar.

Yani uzun lafın kısası satın almış olduğum hatta kota değil, gün sınırı var. Ancak 10 gün oldukça uzun bir süre zaten, ben bir hafta kalıcam zaten.



SIM kartın kendisi Nano boyutta ama tüm boyutlarda var, cihazın desteklediği form faktörde kart talep edebiliyorsunuz. Ayrıca hat, hotspot kullanımına da sınır getirmiyor, yani bir SIM kartı bir cihaza bağlayarak yanınızdaki diğer cihazlara internet bağlantısı da sağlayabilirsiniz. Bazı ülklerde bazı operatörler, hotspot kullanımına sınır getirebiliyor veya ekstra ücret talep edebiliyor dostlar. Gelelim en çok merak edilen konuya yani bağlantı hızına. Şimdi isterseniz bir Speed-Test yapalım ayrıca marketten bir şeyler indirerek teori ve pratikteki hızlarını da yakından görmüş olalım.

Taipei şehrinin farklı noktalarında yaptığım hız testleri. Kotasız olması ve makul değerler sunmasıyla beğenimizi kazanmayı başarıyor.

100 megabitlere varan mucizevi bir hız göremedim belki ancak ortaya çıkan sonuç benim için fazlasıyla yeterli. Üstelik kota sınırı olmadan kullanacak olmam da cabası. Dilediğim zaman arzu ettiğim herhangi bir yerden canlı yayın açabileceğim örneğin. Bu arada bulunduğumuz bölgenin, bağlantı hızına ne kadar etki ettiği de ayrı bir soru işareti ancak günün sonunda ortaya çıkan gerçekten makul düzeyde.

