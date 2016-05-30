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45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik "özel video"

3 yıl
54,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan Taipe'de gerçekleştirilen Computex 2016'da yenilikleri yerinden aktarabilmek adına Tayvan'ın yerel servis sağlayıcılarından temin ettiğimiz 4G hattı kullanıyoruz. Detaylar videomuzda.
Computex Fuarı için geldiğim Tayvan'da ilk yaptığım şey internet paketi olan telefon hattı almak oldu. Zaten bu kısa videoda, hattın özelliklerinden, kaç para ödediğimden ve hızında bahsedeceğim arkadaşlar.


Görmekte olduğunuz SIM kart, Tayvan Mobil firmasına ait. Chungwa isimli operatörden sonra ülkenin en büyük ikinci mobil servis sağlayıcısı. Hatta kuruluş tarihi 1997'de, yani aslında bizdeki operatörle çok benzer bir geçmişe sahip olduğunu söymek yanlış olmaz.
Satın aldığım hat, havalimanına özel, kota sınırı olmayan bir çözüm. 500 Tayvan doları verdiğim, yani 15 dolar, bir başka ifade ile yaklaşık 45TL ödediğim bu hattı, tam 10 gün boyunca data sınırı olmadan kullanacağım arkadaşlar.
Yani uzun lafın kısası satın almış olduğum hatta kota değil, gün sınırı var. Ancak 10 gün oldukça uzun bir süre zaten, ben bir hafta kalıcam zaten.

SIM kartın kendisi Nano boyutta ama tüm boyutlarda var, cihazın desteklediği form faktörde kart talep edebiliyorsunuz. Ayrıca hat, hotspot kullanımına da sınır getirmiyor, yani bir SIM kartı bir cihaza bağlayarak yanınızdaki diğer cihazlara internet bağlantısı da sağlayabilirsiniz. Bazı ülklerde bazı operatörler, hotspot kullanımına sınır getirebiliyor veya ekstra ücret talep edebiliyor dostlar. Gelelim en çok merak edilen konuya yani bağlantı hızına. Şimdi isterseniz bir Speed-Test yapalım ayrıca marketten bir şeyler indirerek teori ve pratikteki hızlarını da yakından görmüş olalım. 
45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik
Taipei şehrinin farklı noktalarında yaptığım hız testleri.
Kotasız olması ve makul değerler sunmasıyla beğenimizi kazanmayı başarıyor.
100 megabitlere varan mucizevi bir hız göremedim belki ancak ortaya çıkan sonuç benim için fazlasıyla yeterli. Üstelik kota sınırı olmadan kullanacak olmam da cabası. Dilediğim zaman arzu ettiğim herhangi bir yerden canlı yayın açabileceğim örneğin. Bu arada bulunduğumuz bölgenin, bağlantı hızına ne kadar etki ettiği de ayrı bir soru işareti ancak günün sonunda ortaya çıkan gerçekten makul düzeyde.

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AC_Hawker 3 yıl
İyi hoş bize gösterdin. Konuya vakıf olduk sayende eyvallah. Ama Erdi kusura bakma Türk İSS temsilcileriyle yaptığın röportajlarda kota meselesine yeterince değinmediğin gibi, kotaları sorarken sezercik gibi oluyorsun :D resmen kotaları sormaya çekiniyorsun.

Sitem ettik kusura bakma. Ama sitedeki diğer editörlerde aynı şekilde. Söylemezsek olmaz şimdi.

Edit: Türkiye'de faaliyet gösteren tüm teknoloji basını ve editörleri için bir genelleme yaptım aynı zamanda. Diğer editörlere göre nispeten daha cesur olmakla beraber, beklediğimizi göremediğimizin altını çizeyim.
İyi hoş bize gösterdin. Konuya vakıf olduk sayende eyvallah. Ama Erdi kusura bakma Türk İSS temsilcileriyle yaptığın röportajlarda kota meselesine yeterince de...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Sanat Günesi 3 yıl
''HER ALANDA'' olduğu gibi iletişim alanında da halkı öpmede 1 numarayız. Bu gurur hepimizin. Nerde rezalet var o konularda sınırları zorlamayı seviyoruz coğrafyamız ortadoğu batağında olduğu sürece de bu böyle devam eder. Resmen araplar tarafından sömürülüyoruz, asimile ediliyoruz.
''HER ALANDA'' olduğu gibi iletişim alanında da halkı öpmede 1 numarayız. Bu gurur hepimizin. Nerde rezalet var o konularda sınırları zorlamayı seviyoruz coğraf...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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dirokzan 3 yıl
4.5G hızında sınırsız 4gb
bilmem kaç liraya satanlar izleyin bu videoyu...
1 Yanıt Yanıtla +21
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1 Avatar
atiser69 3 yıl
1 aylık 135 e gelir bence pahalı
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iquique 3 yıl
erdi bey, peki tayvanlıların kullandığı mobil hatların kotaları ve ücretleri nedir? bunun hakkında bilgi edindin mi? 10 günlük hat turistler için bulunmaz bir fırsat peki ya vatandaşlar için imkanları nedir?
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724SATINAL 3 yıl
gitmişken ordaki adsl -vdsl durumu nedir? ordaki 4.5G burdada olsa kimse adsl-vdsl-fiber kablo kullanmaz demişler orda adsl kullanımı nedir?
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yokbeolumbe 3 yıl
Yazık ya cidden yazık
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clb12 3 yıl
AnseLmo82
trakyAli-1986 Ha işte bende okuyorum ne zaman çıkacak ülke Eyiye gidiyorcu Öpülme sevdalısı.
15 senedir yaptıkları ve seninde yaptığın gibi felaket tellallığı yapmıyorum en azından memnunum yaşıyorum memnun değilsen özendiğin ülkelere giderken sınırdan el bile sallarım sana yeterki bi bitin bi gidin başka ihsan istemez ülke sizsiz daha güzel bi yer olacaktır eminim

Ve akp li konuştu...
1 Yanıt Yanıtla +1
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trakyAli-1986 3 yıl clb12
clb12

AnseLmo82

trakyAli-1986 Ha işte bende okuyorum ne zaman çıkacak ülke Eyiye gidiyorcu Öpülme sevdalısı.
15 senedir yaptıkları ve seninde yaptığın gibi felaket tellallığı yapmıyorum en azından memnunum yaşıyorum memnun değilsen özendiğin ülkelere giderken sınırdan el bile sallarım sana yeterki bi bitin bi gidin başka ihsan istemez ülke sizsiz daha güzel bi yer olacaktır eminim


Ve akp li konuştu...

konuşur aktrol bunlar alırlar nemalarını mamalarını verirler bunlara pc laptop oturturlar başına yaz bütün gün hangi forumda karşı laf eden varsa ülke eyiye gidiyi de yağdır gitsin.

ülke eyiye gidiyor da bireysel emekliliği niye zorunlu emeklilik yapıp ayda 100 tl çalmak için yasa yapıyorunuz diyen yok.
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spacenet 3 yıl
Bizim operatörler bu hızları bu fiyatlara verirse ülkede ne ADSL ne VDSL (Çakma Fiber) abonesi kalır, Türk Telekom iflas eder. Halkından çok yardakçılarını düşünen yöneticilerimiz böyle bir tarifeye asla ama asla izin vermez. Sonuç; yıl 2016 1Mbit ile yola devam, Teşekkürler Türk(!) Telekom.
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Salvatuon 3 yıl fx57
Erdi bey Periscope ile seni takipteyiz. Kinderlerden ne cikti bu arada :D
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drkengin 3 yıl
Bizim ülkdede sınırsız olmadıktan sınra 150mb 200 mb ne anlamı var full kullanımda 1 saate biter sınırsız olup bu hızlarda olması daha makul bizimkiler tek gösteriş
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Elmandrill 3 yıl
Mobilde en kötü 5mbs sınırsız olması lazım fiyat 50 olabilir ama yapmazlar çünkü adsl batabilir arkadaşlar
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ne diyorum 3 yıl
ulan varya kanına dokunuyor sömüruldükçe sömürülmek. Şu 3mb işkencesi ne zaman bitecek insanlar yeterli tepkiyi koymuyorlar. Bizde ödüyoruz fahiş fiyatları

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IsO6 3 yıl
Tam sinirsizsa tadindan yenmez.
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