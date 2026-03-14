Yeni Dacia Jogger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlanan Dacia model ailesinde Sandero ve Sandero Stepway'in ardından Jogger'ın da Türkiye fiyatı belli oldu. 2026 model makyajlı Dacia Jogger fiyatı 1.599.000 TL'den başlıyor. Extreme donanım seviyesiyle tercih edilebilen Jogger TCe 110 ve Eco-G 120 motorlarla sunulacak.
|Versiyon
|Fiyat
|extreme TCe 110 - 7 koltuklu
|1.599.000 TL
|extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu
|1.649.000 TL
|extreme Eco-G 120 otomatik - 7 koltuklu
|1.799.000 TL
2026 Dacia Jogger, özellikleriyle neler sunuyor❓
Motor seçenekleri
Jogger'ın kaputu altındaki TCe 110 adı verilen 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli motor 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretirken 100 km'de 6,1 litre tüketim sunuyor. LPG'li Eco-G 120 motor ise çift yakıt teknolojisi sayesinde 1.400 km'ye varan menzil ve %10 daha düşük CO2 emisyonu vadediyor. Eco-G 120 motor, otomatik (EDC) şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.
Yeni Dacia Jogger donanımları
Güvenlik tarafında ise ön ve arka park sensörü, akıllı hız asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi, hız sabitleyici, yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, otomatik farlar ve yağmur sensörü, geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemi gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.
Elektrikli katlanabilir yan aynalar, çoklu görüş kamerası ve otomatik kısa/uzun farlardan oluşan Sürüş Paketi ise 45 bin TL'lik opsiyon olarak sunuluyor.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur