    Yeni Dacia Jogger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Makyajlanan Dacia ailesinin yeni üyesinin Türkiye fiyatları açıklandı. Yenilenen Dacia Jogger Türkiye'de ne kadara satılıyor? Makyajlı Dacia Jogger özellikleri neler? İşte detaylar:

    Makyajlanan Dacia model ailesinde Sandero ve Sandero Stepway'in ardından Jogger'ın da Türkiye fiyatı belli oldu. 2026 model makyajlı Dacia Jogger fiyatı 1.599.000 TL'den başlıyor. Extreme donanım seviyesiyle tercih edilebilen Jogger TCe 110 ve Eco-G 120 motorlarla sunulacak.

    Dacia Jogger fiyat listesi 💸(Mart 2026)
    Versiyon Fiyat
    extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.599.000 TL
    extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.649.000 TL
    extreme Eco-G 120 otomatik - 7 koltuklu 1.799.000 TL

    2026 Dacia Jogger, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 dacia jogger fiyat listesi
    Yenilenen Jogger de ailenin diğer üyeleri gibi Y formlu ışık imzasını terk edip ters T imzalı detaylara geçiş yaptı. Ayrıca, farların arasında yer alan panjur ve tampondaki hava girişi de piksel motifleriyle donatıldı. Buna ek olarak yeni kum beji rengi, yeni tasarımlı jantlar ve aracın pratik kullanımını artıran modüler tavan rayları da dikkat çeken detaylar arasında.

    Motor seçenekleri

    Jogger'ın kaputu altındaki TCe 110 adı verilen 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli motor 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretirken 100 km'de 6,1 litre tüketim sunuyor. LPG'li Eco-G 120 motor ise çift yakıt teknolojisi sayesinde 1.400 km'ye varan menzil ve %10 daha düşük CO2 emisyonu vadediyor. Eco-G 120 motor, otomatik (EDC) şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

    Yeni Dacia Jogger donanımları

    2026 dacia jogger fiyat listesi
    Yenilenen Dacia Jogger'da 16 inç jantlar, kumaş döşeme, suni deri direksiyon, karartılmış arka camlar, otomatik klima, 7 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj sistemi, 10 inç multimedya ekranı, kablosuz Aplle CarPlay ve Android Auto, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon gibi donanımlar sunuluyor.

    Güvenlik tarafında ise ön ve arka park sensörü, akıllı hız asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi, hız sabitleyici, yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, otomatik farlar ve yağmur sensörü, geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemi gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. 

    Elektrikli katlanabilir yan aynalar, çoklu görüş kamerası ve otomatik kısa/uzun farlardan oluşan Sürüş Paketi ise 45 bin TL'lik opsiyon olarak sunuluyor. 

