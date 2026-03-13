    100 km’de tüketimi 3 litreyi geçmeyen yeni nesil hibrit motor

    Changan, 2,98 L/100 km yakıt tüketimi hedefiyle yeni hibrit motoru Blue Core Super Engine platformunu tanıttı. Sistem, dur-kalk trafikte yüksek verimlilik ve düşük yakıt kaybı sunuyor.

    Çin’in önde gelen otomobil üreticisi Changan, hibrit teknolojide önemli bir adım atarak “Blue Core Super Engine” adının verildiği yeni platformunu tanıttı. Şirket, bu yeni sistemle içten yanmalı motor kullanan 70 milyon küresel sürücüyü hedefliyor ve şehir içi yakıt tüketimini sadece 2,98 litre/100 km seviyesine çekmeyi hedefliyor. Bunun için Changan, özel bir laboratuvara 2 milyar yuan (291 milyon USD) yatırım yaptı.

    Şehir içinde etkileyici tüketim hedefi

    Changan’ın açıklamasına göre yeni hibrit platform 6 yıllık geliştirme sürecinin, 1.000 mühendis ve 163 teknik ilerlemenin ürünü. Sistem, kullanıcıların elektrikli araçlara benzer bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlarken fişe bağlı şarj altyapısına ihtiyaç duymadan enerji verimliliği sunuyor.

    Platform, Changan’ın 2012 serisi ve 2024’te tanıtılan 500 bar ultra yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi üzerine kuruldu. Yeni versiyon, yakıt ve elektrik entegrasyonu yaklaşımıyla, özellikle elektrikli tahriki öne çıkarıyor. Dayanıklılık testleri kapsamında sistem, dünyanın 70 farklı yol tipinde toplam 2 milyon kilometre test edilmiş durumda.

    Changan, şehir içi 2,98 L/100 km tüketim hedefini ana performans göstergesi olarak belirledi. Platform, özellikle dur-kalk trafikteki yakıt kayıplarını azaltacak şekilde optimize edildi. Yüksek anlık tork ve düşük gürültü seviyesi sayesinde ise neredeyse bir elektrikli araç deneyimi sunuyor.

    Küresel pazarlara sunulacak

    Changan, bu yeni teknolojiyi küresel pazarda da aktif olarak konumlandırıyor. Hedef, 2026 yılında 750.000 yurtdışı satışı gerçekleştirmek. Platformun geliştirilmesinde özellikle İngiltere Birmingham’daki Ar-Ge merkezinin büyük rol oynadığı belirtiliyor.

    Tayland üretim merkezi Rayong, sağdan direksiyonlu modellerin üretimini Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için artırıyor. Avrupa’da ise, 2025’te Münih’te kurulan yan kuruluş üzerinden Norveç, Almanya ve İngiltere’ye hibrit modeller sunulacak.

