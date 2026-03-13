100 km’de tüketimi 3 litreyi geçmeyen yeni nesil hibrit motor

Şehir içinde etkileyici tüketim hedefi
Changan’ın açıklamasına göre yeni hibrit platform 6 yıllık geliştirme sürecinin, 1.000 mühendis ve 163 teknik ilerlemenin ürünü. Sistem, kullanıcıların elektrikli araçlara benzer bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlarken fişe bağlı şarj altyapısına ihtiyaç duymadan enerji verimliliği sunuyor.
Changan, şehir içi 2,98 L/100 km tüketim hedefini ana performans göstergesi olarak belirledi. Platform, özellikle dur-kalk trafikteki yakıt kayıplarını azaltacak şekilde optimize edildi. Yüksek anlık tork ve düşük gürültü seviyesi sayesinde ise neredeyse bir elektrikli araç deneyimi sunuyor.
Küresel pazarlara sunulacak
Changan, bu yeni teknolojiyi küresel pazarda da aktif olarak konumlandırıyor. Hedef, 2026 yılında 750.000 yurtdışı satışı gerçekleştirmek. Platformun geliştirilmesinde özellikle İngiltere Birmingham’daki Ar-Ge merkezinin büyük rol oynadığı belirtiliyor.
Tayland üretim merkezi Rayong, sağdan direksiyonlu modellerin üretimini Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiltere için artırıyor. Avrupa'da ise, 2025'te Münih'te kurulan yan kuruluş üzerinden Norveç, Almanya ve İngiltere'ye hibrit modeller sunulacak.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur