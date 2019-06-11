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AMD'nin en özel ekran kartı | RX 5700XT 50. Yıl

1 hf.
3,7b
2
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil ekran kartı ailesini duyurdu. Navi GPU'sunu kullanan Radeon RX 5700 serisine bir de özel versiyon eklendi. 50. kuruluş yılını kutlayan AMD, RX 5700XT'ne özel bir seçenek ekledi.
AMD yeni nesil Radeon RX 5700 ekran kartı ailesine bir de özel model ekledi. 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan şirket, bunun için Radeon RX 5700 XT'nin hem tasarımı hem de saat hızlarıyla farklılaşan özel bir versiyonunu hazırladı. Ben de kartı buldum ve detaylarını yorumladım. 

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Hobar 1 hf. en beğenilen
Rakibi yok diye nvidia fiyat yükseltiyor. Sonra rakip kart çıkıyor. O yüksek fiyattan satarsa ben de satarım diyor
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guzmann06 12 sa.
AMD desetkelemek foşik nvidayı yere sermek için pahalı bile olsa oyuncular tarafından alınması gerekn ekran kartıdır. herşey çok gozel olacaaakk T.C. guzmann06
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AREryilmaz 17 sa.
youtube.com/...
Buildzoid'in tahminleri var şurada pcb fotosu üzerinden. Çok daha dolu.
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cronus75 1 hf.
Bunda tatavanın sonunda çıkan sonuç bu mu? VEGA ile aynı performans seviyesi ve 100$ daha pahalı.
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ozzzy222 1 hf.
amd tr de kartları ve o dandik cpuları dh sayesinde satmıştır , ayıkanlar artık almıyor :D
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Ryzen 15 sa. ozzzy222
komik
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GameboyColor 1 hf.
İzleyesim gelmiyor keşke donanımhaber amd ekran kartlarına el atmasa sadece nvidia incelese çünkü sahte geliyor insana okadar nvidia fanatikliğinden sonra.
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aschil 1 hf. GameboyColor
bu incelemeler paralel evrenden geliyor hocam
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Hobar 1 hf. en beğenilen
Rakibi yok diye nvidia fiyat yükseltiyor. Sonra rakip kart çıkıyor. O yüksek fiyattan satarsa ben de satarım diyor
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MogoLKhan 1 hf. Hobar
oyuncuları Rx 570 ile mutlu etti buradan baya hayır duası alıyor ama üst segmentde dediğiniz gibi rakip 3000₺ ye iteliyorsa bende itelerim kafasında.
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Mutlak.Sıfır 15 sa. Hobar
Amd hayır kurumu mu? Nvidia niye yüksekten satıyor diye soracağınıza Amd niye Nvidia'yla benzer fiyat istiyor diye soruyorsunuz enteresan yav...
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CVenturas 1 hf.
Erdi abi bazı kaynaklarda bu senin elindeki kartların tam olarak RDNA mimarisini temel almadığı, GCN-RDNA melezi olduğu, seneye çıkacak GPUların tamamen RDNA tabanlı olacağı yazıyordu. Bu doğru mu? Ben buna inanmak istiyorum çünkü TeraScale'den GCN'e geçtiğimiz zaman çift GPU HD6990 performansını HD7970 tek kartta verebilmişti. Radeon grubu seneler önce yapılandırıldığından beri geliştirilen RDNA buysa anımsattığım sıçramalara şahit olduğumuz dönemleri işaret ederek ve AMD'yi çok seven biri olarak aynı zamanda üzülerek "tırt" yorumunda bulunmak isterim
Çalışmalarını merak ve saygıyla takip ediyorum. Lütfen videolarını daha detaylı ve daha sık görelim. Er meydanında AMD'ye senin kadar yakın olan birisi yok :)
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blackzeros 1 hf. CVenturas
melezlik yok geçen videoda sıfırdan tasarımın yapıldığını söyledi erdi özüağ, seneye rdna2 gelicek 7+nm ile.
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