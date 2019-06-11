AMD'nin en özel ekran kartı | RX 5700XT 50. Yıl

AMD yeni nesil ekran kartı ailesini duyurdu. Navi GPU'sunu kullanan Radeon RX 5700 serisine bir de özel versiyon eklendi. 50. kuruluş yılını kutlayan AMD, RX 5700XT'ne özel bir seçenek ekledi.

AMD yeni nesil Radeon RX 5700 ekran kartı ailesine bir de özel model ekledi. 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan şirket, bunun için Radeon RX 5700 XT'nin hem tasarımı hem de saat hızlarıyla farklılaşan özel bir versiyonunu hazırladı. Ben de kartı buldum ve detaylarını yorumladım.