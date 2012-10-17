ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS'un yenilikçi yönünün en iyi yansıması PadFone 2, güçlü donanımsal özellikleri ve tablete dönüştürülebilmesiyle akıllı telefon pazarında türünün tek örneği olma özelliği taşıyor. Android platformunun En'lerini taşıyan bu cihazı sizler için inceledik.
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Ürün incelemelerini okudum, hatta Asus'un web sayfasından falan da baktım ama kalem ile ilgili bir ibare görmedim. Sanırım benim gözümden kaçan bir durum. Hakkaten kalem gibi bir opsiyon var mı? Sence ne kadar kullanışlı? Yani Samsung'un tabletinde veya Note2 de kullanılan gibi bir işlevselliği var mı sence?
Ben henüz android kullanıcısı değilim. İşin aslı ben de senin gibi yurtdışından bunu almayı planlıyorum. Ama Özellikle Note 2 kullanıcıları karşıma çıkıyor be Tabletphone 2 için sorun çıkarır, bu daha güzel diyorlar :) Aklım iyice karışmış durumda.
Hakikaten önerir misin?
Bu arada güncellemeyi yükledin mi? Ne kadar faydasını gördün.
İyi günler dilerim.
Hasan'a ulaşabildin mi?
Yok ulasamadım koray abi telefonu kapalı sanırım dönmedi yurtdısından...
Ama suanda baska bir kişiyle daha gorusmeye basladım resmi ithalat yapan birisi bakalım ondan da fiyat alacagım...
İngilizcesi olan arkadaşların bakmasında fayda var:
engadget.com/...
hocam kusura bakmada bu pratiklikte son noktadır.. sen ayrı ayrı cihaz al, ben ayrı ayrı cihaz almaktan ve Apple ile uğraşmaktan bıkmış durumdayım.. o kadar teknoloji manyağı ve pratiklik düşünen adamın evinde benim gibi 1.5 yıldır BlueRay Player olması lazım..
tableti tv'ye bağlayıp film izleyen adam buna
3000 tl para vermez zaten... Adam torrent ile film indirip izlemek istediginde veya online dizi-film izlemek istediginde veya isler-gucleri bipsiz izlemek icin internetten izlemesi gerektiginde tabletin tv ye baglanmasinin nesi pratik gelmedi anlamadim. Neyse alirsan hayirli olsun. İnceleme bekeleriz...
ben geçen sene garantili iPad 2 64GB 3G + WIFI aldım tam 2.000TL'ye.. 1 ay sonra iPhone 4 alayım dedim (yurtdışı cihaz aldım) 1.450TL'de ona verdim etti sana 3.450TL.. ne verdi bu adamlar bana?? hadi 4S'i geçtim, biliyordum çıkacağını e şimdi iPhone 5 çıktı.. bu adamlar her sene ya iyileştiriyor ya yemisini çıkartıyorlar onu da biliyoruz ona da tamam.. Ama iPad 2'den sonra Mart'ta iPad 3, Ekim'de iPad 4 çıkarttılar.. şimdi birde iPhone 5S'i haziranda temmuzda çıkartacak diyorlar..
Çok şükür hiç para sıkıntım yok ama 6 ayda bir yenilenecek olan cihazlara para verecek kadar enayi değilim..
Evet Apple'ı seviyorum ama bu yaptıkları insanla dalga geçmekten başka bir şey değil.. kusura bakmasınlar.. 2 sene önce aldığım HTC Desire HD'ye 4.0.4 yazılımı gelmiş 4.1 gelmeyeceği geçenlerde açıklandı.. ama her türlü özellik çalışıyor.. iPhone 4'e iOS 6 geldi de ne oldu? yazılım desteğini kes, yok maps'de 3D özelliği koymazlar, siri zaten gelmedi bilmem ne...... liste uzar gider.. Tamam stabil olmasına stabil, hızlı olmasına hızlı da sen bana iOS 6'da görsellik hariç artı hiçbir şey verme, sonra stabil sonra hız... bırakacaklar artık bu işleri.. ha bırakmıyorlarsa da ben bırakıyorum arkadaş.. babamın şirketi mi?
Herseyi ne guzel yazmışsınız. Elinize saglık. Hepsine katılıyorum.