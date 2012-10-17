ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme

ASUS'u cep telefonu markası olarak nasıl buluyorsunuz?

İyi duruyor, rahatsız olmuyorum. ASUS logosu ile ilgili çekincelerim var. Farklı bir isim altında piyasaya sürülse daha iyi olur. Kararsız kaldım.

PadFone 2 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tam aradığım cihaz. Zaten tabletim var tek başına telefon olsa daha iyi olurdu. Telefonum var tek başına tablet olsa daha iyi olurdu. Geliştirilmesi gereken yanları var.