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ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme

6 yıl
91,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un yenilikçi yönünün en iyi yansıması PadFone 2, güçlü donanımsal özellikleri ve tablete dönüştürülebilmesiyle akıllı telefon pazarında türünün tek örneği olma özelliği taşıyor. Android platformunun  En'lerini taşıyan bu cihazı sizler için inceledik.
 
ASUS'u cep telefonu markası olarak nasıl buluyorsunuz? PadFone 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Oy Ver 2338 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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DH Misafiri 6 yıl
Herkeze selam moskovada 900$ ben şu an kullanıyorum asus süper bi iş çıkarmış tebrikler almayı düşünenlere tavsiye ederim pişman olmazsınız moskovadan selamlar
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DH Misafiri 6 yıl
Renevania merhaba,
Ürün incelemelerini okudum, hatta Asus'un web sayfasından falan da baktım ama kalem ile ilgili bir ibare görmedim. Sanırım benim gözümden kaçan bir durum. Hakkaten kalem gibi bir opsiyon var mı? Sence ne kadar kullanışlı? Yani Samsung'un tabletinde veya Note2 de kullanılan gibi bir işlevselliği var mı sence?
Ben henüz android kullanıcısı değilim. İşin aslı ben de senin gibi yurtdışından bunu almayı planlıyorum. Ama Özellikle Note 2 kullanıcıları karşıma çıkıyor be Tabletphone 2 için sorun çıkarır, bu daha güzel diyorlar :) Aklım iyice karışmış durumda.
Hakikaten önerir misin?
Bu arada güncellemeyi yükledin mi? Ne kadar faydasını gördün.
İyi günler dilerim.
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DH Misafiri 6 yıl
selam merhaba arkadaşlar padfone 2 hakkında renevania sana bi kaç sorum olucaktı telefonu yurt dışından aldın ve türkçe menüsü var deil mi aynı zamanda o kullanışlı kalemi kutusundan çıkıyor mu yada bizim özel mi almamız gerekiyo acaba cevap atabilirsin istersen sercan.arabacioglu@hotmail.com adresinede yazabilirsin herzaman ... bekliycem :)
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renevania 6 yıl
arkadaşlar tabletin ön kamerası var arka kamera zaten yıne telden kullanılıyor,menude tuykrce dıl kullanabılıyorsunuz yanı bı sorun yok okonuda ayrıca kalem kutusunda gelmıyor padfone bırde hepsı ıcınde gelıyordu ama ıkıde kulaklık sarj aparatı tablet ve telefon gelıyor,64 gb aldım ben soyle bırsey soyleyım cıhaz mukemmel denecek kadar guzel,bı kere cok hızlı,ıkıncısı tablete takıldıgındada aynı sekılde hızlı,bunu kayıt ettırmek ıstıyorum bu konuda bana yardımcı olabılecek bırı var mı,maıl adresım laplace_ve_seytani@hotmail.com
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renevania 6 yıl
bu arada guncelleme gelmıs asuslara ben daha guncellemedım pc den guncellenıyor,ata yı ındrıyorsunuz asusun sıtesınden ordan guncellıyorsunuz guncelledıkden sonra yazıcam
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pegasusxx1975 6 yıl
Mustafa,
Hasan'a ulaşabildin mi?
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MuKeVa 6 yıl pegasusxx1975
pegasusxx1975

Mustafa,
Hasan'a ulaşabildin mi?


Yok ulasamadım koray abi telefonu kapalı sanırım dönmedi yurtdısından...

Ama suanda baska bir kişiyle daha gorusmeye basladım resmi ithalat yapan birisi bakalım ondan da fiyat alacagım...
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pegasusxx1975 6 yıl
Bu sitede cok detaylı inceleme var.

İngilizcesi olan arkadaşların bakmasında fayda var:

engadget.com/...
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depeche35 6 yıl
Türkiye fiyatını net olarak öğrenebilseydim
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IIRebornII 6 yıl
İşşallah fazla fiyat belirlenmez 4 çekirdek galiba.
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AlkanExclusive 6 yıl
Emin misin? Ben laptoptan tut her şeyi dlna ile kullanabiliyorum filmlerde falan... Ready DLNA uygulamasını bi araştırın hocam..
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AlkanExclusive 6 yıl
tableti tv'ye bağlayıp film izleyen adam buna para vermesin zaten..


hocam kusura bakmada bu pratiklikte son noktadır.. sen ayrı ayrı cihaz al, ben ayrı ayrı cihaz almaktan ve Apple ile uğraşmaktan bıkmış durumdayım.. o kadar teknoloji manyağı ve pratiklik düşünen adamın evinde benim gibi 1.5 yıldır BlueRay Player olması lazım..
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sarahaten 6 yıl AlkanExclusive
TechZone
tableti tv'ye bağlayıp film izleyen adam buna para vermesin zaten..


hocam kusura bakmada bu pratiklikte son noktadır.. sen ayrı ayrı cihaz al, ben ayrı ayrı cihaz almaktan ve Apple ile uğraşmaktan bıkmış durumdayım.. o kadar teknoloji manyağı ve pratiklik düşünen adamın evinde benim gibi 1.5 yıldır BlueRay Player olması lazım..

tableti tv'ye bağlayıp film izleyen adam buna
3000 tl para vermez zaten... Adam torrent ile film indirip izlemek istediginde veya online dizi-film izlemek istediginde veya isler-gucleri bipsiz izlemek icin internetten izlemesi gerektiginde tabletin tv ye baglanmasinin nesi pratik gelmedi anlamadim. Neyse alirsan hayirli olsun. İnceleme bekeleriz...
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AlkanExclusive 6 yıl
yaw isterse 3000TL olsun alırım, hiç sıkıntı yok.. bugün iPhone 5 yanınada iPad 4 almaya kalksan 5000 - 6000TL'yi cebinden çıkartmak zorundasın..

ben geçen sene garantili iPad 2 64GB 3G + WIFI aldım tam 2.000TL'ye.. 1 ay sonra iPhone 4 alayım dedim (yurtdışı cihaz aldım) 1.450TL'de ona verdim etti sana 3.450TL.. ne verdi bu adamlar bana?? hadi 4S'i geçtim, biliyordum çıkacağını e şimdi iPhone 5 çıktı.. bu adamlar her sene ya iyileştiriyor ya yemisini çıkartıyorlar onu da biliyoruz ona da tamam.. Ama iPad 2'den sonra Mart'ta iPad 3, Ekim'de iPad 4 çıkarttılar.. şimdi birde iPhone 5S'i haziranda temmuzda çıkartacak diyorlar..

Çok şükür hiç para sıkıntım yok ama 6 ayda bir yenilenecek olan cihazlara para verecek kadar enayi değilim..

Evet Apple'ı seviyorum ama bu yaptıkları insanla dalga geçmekten başka bir şey değil.. kusura bakmasınlar.. 2 sene önce aldığım HTC Desire HD'ye 4.0.4 yazılımı gelmiş 4.1 gelmeyeceği geçenlerde açıklandı.. ama her türlü özellik çalışıyor.. iPhone 4'e iOS 6 geldi de ne oldu? yazılım desteğini kes, yok maps'de 3D özelliği koymazlar, siri zaten gelmedi bilmem ne...... liste uzar gider.. Tamam stabil olmasına stabil, hızlı olmasına hızlı da sen bana iOS 6'da görsellik hariç artı hiçbir şey verme, sonra stabil sonra hız... bırakacaklar artık bu işleri.. ha bırakmıyorlarsa da ben bırakıyorum arkadaş.. babamın şirketi mi?
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pegasusxx1975 6 yıl AlkanExclusive
TechZone
yaw isterse 3000TL olsun alırım, hiç sıkıntı yok.. bugün iPhone 5 yanınada iPad 4 almaya kalksan 5000 - 6000TL'yi cebinden çıkartmak zorundasın..

ben geçen sene garantili iPad 2 64GB 3G + WIFI aldım tam 2.000TL'ye.. 1 ay sonra iPhone 4 alayım dedim (yurtdışı cihaz aldım) 1.450TL'de ona verdim etti sana 3.450TL.. ne verdi bu adamlar bana?? hadi 4S'i geçtim, biliyordum çıkacağını e şimdi iPhone 5 çıktı.. bu adamlar her sene ya iyileştiriyor ya yemisini çıkartıyorlar onu da biliyoruz ona da tamam.. Ama iPad 2'den sonra Mart'ta iPad 3, Ekim'de iPad 4 çıkarttılar.. şimdi birde iPhone 5S'i haziranda temmuzda çıkartacak diyorlar..

Çok şükür hiç para sıkıntım yok ama 6 ayda bir yenilenecek olan cihazlara para verecek kadar enayi değilim..

Evet Apple'ı seviyorum ama bu yaptıkları insanla dalga geçmekten başka bir şey değil.. kusura bakmasınlar.. 2 sene önce aldığım HTC Desire HD'ye 4.0.4 yazılımı gelmiş 4.1 gelmeyeceği geçenlerde açıklandı.. ama her türlü özellik çalışıyor.. iPhone 4'e iOS 6 geldi de ne oldu? yazılım desteğini kes, yok maps'de 3D özelliği koymazlar, siri zaten gelmedi bilmem ne...... liste uzar gider.. Tamam stabil olmasına stabil, hızlı olmasına hızlı da sen bana iOS 6'da görsellik hariç artı hiçbir şey verme, sonra stabil sonra hız... bırakacaklar artık bu işleri.. ha bırakmıyorlarsa da ben bırakıyorum arkadaş.. babamın şirketi mi?

Herseyi ne guzel yazmışsınız. Elinize saglık. Hepsine katılıyorum.
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