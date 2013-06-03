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Acer'dan dünyanın ilk tek elle kullanılabilir Windows 8 tableti: Iconia W3

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan dünyanın ilk tek elle kullanılabilir Windows 8 tableti: Iconia W3

Acer’ın bugün Tayvan’da tanıttığı yeni ürünlerden bir diğeri de Iconia W3 tablet oldu. İlk görüntüleri bir süre önce sızan ve detayları epeydir merakla beklenen yeni tablet, dünyanın ilk tek el ile kullanılabilen Windows 8 cihazı olmak özelliğine sahip. 8.1-inç büyüklüğünde ve 1280x800 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile donatılan tablet bilgisayar aynı zamana bir inç’in yarısı kadar kalın olup oldukça ince ve hafif bir şasi içerisinde geliyor. Intel’in Atom Z2760 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayara, modeline göre 32GB ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 
Tasarım olarak şık bir görüntü ortaya koyan Iconia W3, tam boyutlu harici klavyesi ile dilendiği zaman Windows 8 işletim sistemli bir dizüstü bilgisayara da dönüştürülebiliyor. Microsoft’un lanse etmeyi planladığı 7-inç Surface tablet öncesinde Windows 8’in küçük ekranlı tabletlerde neler yapabileceğini göstermesi açısından önemli bir cihaz olan Iconia W3, x86 platformu ve Windows 8 sayesinde Office uygulamalarından tasarım ve eğlence yazılımlarına kadar kullanıcıların alıştığı büyün uygulamaları çalıştırabilen dolayısıyla kendi segmentinin bu derece zengin yazılım havuzuna sahip yeni nesil ilk 8-inç tablet olarak ta gösteriliyor. 
Ön siparişi bu hafta başlayacak Acer Iconia W3’ün fiyatı ise 379$ olarak açıklandı.

 
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MrThunComb 6 yıl en beğenilen Fenomenon
Fenomenon
Speedy-Step
Android tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)

1 yıl sonra android tablet piyasasının 1.si olduğunda tekrar görüşürüz :-)

Windows 8 artık her ekran boyuntunda çalışacak, bu yuzden aynı paralara windows 8 li bir bilgisayar varken kimse android yüklü tablete 800 900tl vermez,geçiniz.
FenomenonSpeedy-StepAndroid tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)1 yıl sonra android tablet piyasasını...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Donald Draper 6 yıl
Dostlar elimde bu tabletten var, almak istiyen olursa satacağım. Sıfır ambalajında hiç açılmadı.
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tergunt 6 yıl Donald Draper
Donald Draper

Dostlar elimde bu tabletten var, almak istiyen olursa satacağım. Sıfır ambalajında hiç açılmadı.

Fiyat nedir?
Cihaz nereden alınma acaba ?
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DH Misafiri 6 yıl
apple 7.9 inç
samsung 8.0 inç
acer 8.1 inç
8.2 inçi hangi firma çıkarcak acaba
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oktayakgoz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

apple 7.9 inç
samsung 8.0 inç
acer 8.1 inç

8.2 inçi hangi firma çıkarcak acaba

tizen
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The Tenth Doctor 6 yıl
Fenomenon
Speedy-StepAndroid tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)
1 yıl sonra android tablet piyasasının 1.si olduğunda tekrar görüşürüz :-)

Göreceğiz , arkadaşın da dediği gibi kimse W8 Varken Android'e para vermez.
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swat882 6 yıl
Bu ürün Windows 8 Pro ile mi gelecek
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Telefonlar büyüyüp tablet boyutuna gelirken tabletleri de küçültüp telefon boyutuna indiriyorlar. Bir karar verin artık. Tablet mi yapıyorsunuz telefon mu?
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Kadir Kaan 6 yıl
Telefonlarında da aynı tasarım hatlarını kullansa daha başarılı olabilir..
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Tour Guide 6 yıl
Teşekkurler Acer. Buyuk eksigimizdir. :)
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wozniak 6 yıl
Speedy-Step
Android tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)

Yav he he.
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The Tenth Doctor 6 yıl
Android tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)
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Fenomenon 6 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step
Android tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)

1 yıl sonra android tablet piyasasının 1.si olduğunda tekrar görüşürüz :-)
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eofdred 6 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

Android tabletlerin 1 yıl ömrü var (Nexus hariç)

yeni nexus 7 1080p çözünürlükte ancak dandik bir soc ile geleceği duyuruldu merak etme seneye kalmaz populeritesi düşecek.
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