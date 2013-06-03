Acer'dan dünyanın ilk tek elle kullanılabilir Windows 8 tableti: Iconia W3

Acer’ın bugün Tayvan’da tanıttığı yeni ürünlerden bir diğeri de Iconia W3 tablet oldu. İlk görüntüleri bir süre önce sızan ve detayları epeydir merakla beklenen yeni tablet, dünyanın ilk tek el ile kullanılabilen Windows 8 cihazı olmak özelliğine sahip. 8.1-inç büyüklüğünde ve 1280x800 piksel çözünürlüğünde LCD ekran ile donatılan tablet bilgisayar aynı zamana bir inç’in yarısı kadar kalın olup oldukça ince ve hafif bir şasi içerisinde geliyor. Intel’in Atom Z2760 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayara, modeline göre 32GB ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Tasarım olarak şık bir görüntü ortaya koyan Iconia W3, tam boyutlu harici klavyesi ile dilendiği zaman Windows 8 işletim sistemli bir dizüstü bilgisayara da dönüştürülebiliyor. Microsoft’un lanse etmeyi planladığı 7-inç Surface tablet öncesinde Windows 8’in küçük ekranlı tabletlerde neler yapabileceğini göstermesi açısından önemli bir cihaz olan Iconia W3, x86 platformu ve Windows 8 sayesinde Office uygulamalarından tasarım ve eğlence yazılımlarına kadar kullanıcıların alıştığı büyün uygulamaları çalıştırabilen dolayısıyla kendi segmentinin bu derece zengin yazılım havuzuna sahip yeni nesil ilk 8-inç tablet olarak ta gösteriliyor.

Ön siparişi bu hafta başlayacak Acer Iconia W3’ün fiyatı ise 379$ olarak açıklandı.



