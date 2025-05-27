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    ACER Yeni Ürünleriyle Computex 2025'te Şov Yapıyor

    Acer, Computex 2025’te yeni ürünlerini tanıttı. Acer standında yapay zeka destekli yeni dizüstü bilgisayarlar, monitörler, ekran kartları ve çok daha fazlası bizleri karşılıyor.

    Acer, Computex 2025’te yeni ürünlerini tanıttı. Acer standında çok sayıda yeni ürün görüyoruz. Yapay zeka destekli yeni dizüstü bilgisayarlar, yeni monitörler, yeni ekran kartları, yeni tablet bilgisayarlar ve çok daha fazlası bizleri karşılıyor.

    Acer standında sergilenen yeni ürünlerden öne çıkanlar şunlar: MiniLED Dual Mod ekranlı Predator Helios 18 AI dizüstü bilgisayar, yeni Aspire AI dizüstü bilgisayar serisi, yeni Swift X 14 AI dizüstü bilgisayar, Acer 4K taşınabilir monitör, Google TV’li Acer Nitro monitörler, Predator monitör modelleri, Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16GB ekran kartı, Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB ekran kartı, Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB ekran kartı, Nitro 18 Ai, Aspire 14 AI, Swift X 14 AI, Iconia V11, V12 tablet, Predator SpatialLabs View 27 gözlüksüz 3D ekran ve çift ekranlı taşınabilir monitör modelleri dikkat çekiyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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