Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi "Oyunculara özel"

Bir oyunsever veya oyuncu olarak bilgisayar ve konsol başında uzun zaman geçiriyoruz. Oyunlardaki başarımızı arttırmak için de kol, klavye, fare gibi performansımızı etkileyecek ekipmanlara özellikle ehemmiyet gösteriyoruz ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir ekipman daha var, o da koltuğumuz.
Kısa maratonlarda bir şekilde idare etsek de uzun oyun maratonlarında beli ve boynu desteklemeyen koltuklar geçici ağrılara, sonrasında ise ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyorlar. Bu konuda çözüm niteliğindeki ürünlerden birisi de Adore'nin Max Office Racing oyuncu koltuğu oluyor.
Demonte olarak gelen ürünün kurulumunda karışık da olsa kutusundan çıkan dökümanlardan faydalanabilirsiniz, aksi takdirde kurulum hayli uzuyor. Süreç ise önce tekerleklerin ayağa takılması, amortisörün yerleştirilmesi, metal aksamın cıvatalar ile oturağa sabitlenmesi, sırtlığın yerleştirilmesi ardından kolçakların yine cıvatalarla takılmasıyla tamamlanıyor.
Siyah, beyaz ve kırmızı renginin yoğun olduğu koltuk farklı renkler ve vücudu saracak bir dizayn ile şekillendirilmiş. Malzeme tarafında ise suni deri ve gözenekli süngerlerin kullanıldığını görüyoruz. Mesela kırmızı ve beyaz kısımlar suni deri, geri kalan detaylar gözenekli süngerden.
Malzeme kalitesi ve dokusu en önemli detaylardan, zira koltuk sık değiştirilen veya yeni versiyonu çıktı onu alayım tarzında bir şey değil, bu yüzden almışken kaliteli bir ürün olsun istiyoruz.
Suni derinin verdiği hissiyat, suni deriden beklenebilecek seviyede, belki suni derinin iyisi diyebiliriz. Deri dokusu ise uzaktan belli olmasa da yakından gayet hoş görünüyor.
Elimizdeki ürün kırmızı versiyonu, ancak gördüğünüz üzere bazı kısımlarda siyah ve beyaz renklere de yer verilmiş. Bir oyuncu ekipmanından bekleneceği gibi görünüm kuvvetlendirilmeye çalışılmış, başarılmış da, evet, ürünün esası kesinlikle sadelik değil.
1.2m metre uzunluğundaki koltuk vücudu sarmayı hedefleyen kıvrımlara sahip, tam olarak olmasa da spor araç koltuklarından esinlenildiği ortada.
Vücudunuza bir miktar şekil alan yapının en büyük artısı da yaslandığınız vakit beliniz ve sırtınızın şeklini alabiliyor oluşu. Bu da koltuğun ergonomisini arttırıp daha rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.
Kolçaklar plastikten imal edilmiş ama bildiğiniz plastikler gibi değil. Güneş ve oda ışığı altında gayet hoş bulduğum hafif simli bir kaplamayla kaplanmansından olacak ki tırnağınızla teyit edene kadar metal hissi, metal soğukluğu veriyorlar. Yük altında da sürpriz bir durum ortaya çıkarmayacağı aşikar ama ne yazık ki çizilmelere karşı o kadar dayanıklı değil, evinizdeki ahşap veya sivri kenarlı mobilyalar bu malzemeyi çizip kaldırabiliyor, altında ise mat gibi bir malzeme görünüyor, biraz sırıtıyor. Benim aksime biraz dikkatli bir kullanıcıysanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum.
Mindere inerken ufak bir kaçıklık göze çarpmıyor değil, sırtık ile minder aynı hizada değiller. Ne kadar uğraşsam da düzeltemediğim bu durumun üretimden kaynaklı olduğuna kanaat getirdim, nitekim kullanıcıların gerek forumumuz gerek internette paylaştıkları fotoğraflarda böyle bir kaçıklık göremedim. Konfora herhangi bir zararı bulunmayan bu durum benim açımdan bir süreden sonra konforun ardında kaybolup giden küçük bir detaya indirgenmiş oldu.
Gel gelelim koltuktaki en önemli kısımlardan mindere. Minderin hayli geniş tutulduğunu belirtelim, 60 kilo biri olarak gayet rahat sığdım, hatta ayaklarımı toplayıp bağdaş kurmak için bile yeterli alan var. Peki yumuşak mı sert mi sorusuna da orta şekerli diyerek cevap verebilirim, ne içinde gömülüp gidiyorsunuz ne de koltuk sizi tamamen dışlıyor. Oyundayken bir oyuncu olarak rehavet yaratmaması konusunda iyi ama dizi-film izlerken biraz daha yumuşak olmasını isterdim doğrusu.
Sırada kurulum haricidinde pek görmediğimiz metal aksam var, bu tarafta söylenebilecek ve test edilebilecek tek bir unsur var o da metal aksamın sağlamlığı. Ucuz bir koltuğun aksamıyla kıyaslamak ne kadar doğrudur bilemem ama Max Office Racing'in metal aksamı daha kalın bir metalden üretilmiş, daha sağlam olduğu izlenimini veriyor, biraz da döküm malzeme hissiyatı almadım değil, yani gayet iyi.
Sırada keşke dediğim bir detay var, o da yükseklik ayarı kolu. Buraya kadar her şey oyuncu gözünde oturuyor ama yükseklik kol, koltuğun teması göz önüne alındığında gerçekten basit kalıyor. Ürün Türkiye'de satılıyor olmasına rağmen üzerinde İngilizce bilgilendirme olması ise başka bir olumsuz detay.
Yükseklik ayarı en alçak 70cm, en yüksekte ise 80cm arasında. En alçak konumda 74CM boyundaki masamın altına kolçaklarla beraber ucu ucuna girebildi, şayet masanız biraz daha kısaysa kolçaklarla beraber masanın altına giremeyebilir, oyunlarda ekrana yaklaşma ihtiyacı duyduğunuzda sıkıntı yaratabilir, ben şahsen kendi masam ve ekranım dolayısıyla bir sorun yaşamadım.
Ayar koluyla yükseklik ayarı dışında bir ayar daha yapılabiliyor, o da esneme payının ayarlanışı. Mekanizmaya doğru iterek esneme payını azaltabilir, dışarı doğru çekerek esneme payını azaltabilirsiniz.
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ÖZET
Bu fiyata bundan iyisi olduğunu düşünmüyorum. F/p oranı bence çok iyi. Biz aldığımızda dolar böyle şaka seviyelerde değildi o yüzden 330TL ye tekerleklisini alabilmiştik.
Artılar
Yani videoda da bahsedildiği gibi hemen hemen herşey. Biz siyah kırmızı ve gri olanını aldık. Bence çok daha şekil beyazlı olanından ve sararma şansı da yok doğal olarak. Hem her yönüyle kalite hissiyatını veriyor, hem bel ağrılarını gerçekten geçiriyor. Biz bunu aldığımız zamanlar çok araştırmıştık, dükkan dükkan gezip koltuk denemiştik. Bunun ayarlarında ofis koltukları hem çok hantal görünmelerine rağmen şaka gibi 1000TL fiyatlardaydılar. Bunun görünüşü, renkleri falan harika. Evimizin dekoru da zaten siyah kırmızı beyaz tonlarında o yüzden eve de çok yakıştı :)
Bunun aynısının yabancı versiyonu var, tüm dünyada en iyi oyuncu koltuğu kabul edilen(Dx Racer), ki ben ilk onu görüp iç geçirmiştim, çünkü fiyatları 350$ - 450$ aralığında. Sonra bunu görünce işte budur dedim :)
Eksiler
Henüz en ufak bir çizik, vs can sıkıcı bir durum görmedik ki normalde ben çok eleştiriciyimdir, zor beğenirim. Eleştirecek bir şey bulamadığım nadir ürünlerden.
Fırsat
Bu sıralar adore nin 150TL üzerine mercedes çekiliş bilet hakkı var. Eğer öyle 450TL falan olmuşsa 3 bilet alabilirsiniz. Hele bir de yılbaşı için araba veren bir avm içindeki bir adore satan yerden alırsanız, hem adorenin mercedes biletlerini, hemde avm nin araba,tv,telefon biletlerini aynı anda toplayabilirsiniz. (örnek: İstanbul/Kadıköy/Tepe Nautilus/carefour)
Son Olarak
Evet son olarak, meslek gereği ve pc sevdalısı olarak ömrümüzü günde 10 saat pc başında oturarak geçirmemize rağmen, pc yi, diğer ekipmanları ara ara yenileyecek para ayırmaya rağmen pc iskemlesine bir türlü para ayırmadığımıza bunu alınca pişman oldum açıkçası. Keşke daha önce alsaydık diyorum. Eşimin bel ağrıları geçti. Şu anda benim ki ağrıyor :) O yüzden bana da bu ay alacağız :D
10 dakika inceleme yapmissin ,hemde koltuk icin bu da geçer, üzülme,
saka bir yana Tessekürler Burak , DH da bir ilki daha yasadik :) .