Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi "Oyunculara özel"

3 yıl
80,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Adore'nin Max Office Racing adlı oyuncu koltuğunu inceliyoruz. Bakalım oyunculara özel tasarlanan bir koltuk standartlara göre fark yaratabiliyor mu?

Bir oyunsever veya oyuncu olarak bilgisayar ve konsol başında uzun zaman geçiriyoruz. Oyunlardaki başarımızı arttırmak için de kol, klavye, fare gibi performansımızı etkileyecek ekipmanlara özellikle ehemmiyet gösteriyoruz ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir ekipman daha var, o da koltuğumuz.

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Kısa maratonlarda bir şekilde idare etsek de uzun oyun maratonlarında beli ve boynu desteklemeyen koltuklar geçici ağrılara, sonrasında ise ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyorlar. Bu konuda çözüm niteliğindeki ürünlerden birisi de Adore'nin Max Office Racing oyuncu koltuğu oluyor.

Demonte olarak gelen ürünün kurulumunda karışık da olsa kutusundan çıkan dökümanlardan faydalanabilirsiniz, aksi takdirde kurulum hayli uzuyor. Süreç ise önce tekerleklerin ayağa takılması, amortisörün yerleştirilmesi, metal aksamın cıvatalar ile oturağa sabitlenmesi, sırtlığın yerleştirilmesi ardından kolçakların yine cıvatalarla takılmasıyla tamamlanıyor.

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Siyah, beyaz ve kırmızı renginin yoğun olduğu koltuk farklı renkler ve vücudu saracak bir dizayn ile şekillendirilmiş. Malzeme tarafında ise suni deri ve gözenekli süngerlerin kullanıldığını görüyoruz. Mesela kırmızı ve beyaz kısımlar suni deri, geri kalan detaylar gözenekli süngerden. 

Malzeme kalitesi ve dokusu en önemli detaylardan, zira koltuk sık değiştirilen veya yeni versiyonu çıktı onu alayım tarzında bir şey değil, bu yüzden almışken kaliteli bir ürün olsun istiyoruz.

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Suni derinin verdiği hissiyat, suni deriden beklenebilecek seviyede, belki suni derinin iyisi diyebiliriz. Deri dokusu ise uzaktan belli olmasa da yakından gayet hoş görünüyor. 

Dayanıklılığına gelecek olursak eğer bu tarafta kesin bir şey söylemek için çok uzun süreli kullanım yapmak gerektiği ve kullanımdan kullanıma ömrünün değişeceğini belirtelim. Suni deriyi sert bir şekilde tırnaklamam ise kolay kolay deforme olmayacağı konusunda ufak bir fikir verdi diyebilirim. Temizliği konusunda ise suni deri deneyimlerime dayanarak bu koltuktaki derinin arasının sıvı ile pek iyi olmadığını söylebilirim, bu yüzden kirlendiği vakit hafif nemli bir bez haricinde bir şeyle temizlememek gerek diye düşünüyorum. Genel olarak değerlendirirsek kalitesinde ve tutuş hissiyatında olumsuz bir şey yok. 
Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi
 

Elimizdeki ürün kırmızı versiyonu, ancak gördüğünüz üzere bazı kısımlarda siyah ve beyaz renklere de yer verilmiş. Bir oyuncu ekipmanından bekleneceği gibi görünüm kuvvetlendirilmeye çalışılmış, başarılmış da, evet, ürünün esası kesinlikle sadelik değil.

1.2m metre uzunluğundaki koltuk vücudu sarmayı hedefleyen kıvrımlara sahip, tam olarak olmasa da spor araç koltuklarından esinlenildiği ortada.

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi
 
Şimdi Max Office Racing'i baştan aşağıya tarayalım. Koltukta hafif şişkince yumuşak bir boyun desteği bulunuyor. Bilgisayar başında bir şeyler izlerken yaslanmak, rahat etmek için birebir. Boyu 1.80-1.85 arası oyuncular için tam da olması gerektiği yerde, daha uzunsanız eğer şişkin kısım omuzlarınıza denk gelip rahatsız edebilir.
Boynun altından itibaren farklı renkte, dilimli ve mindere kadar uzanan kısmı görüyoruz. Minik deliklerle hava alması sağlanan bu kısım daha çok kırık beyaz renginde. Rengi sonradan sararır mı diye akla gelmiyor değil. Beyaz renkli tüm ürünlerde kullanıma göre belirli bir oranda sararma oluşabiliyor, bu koltukta da olacaktır mutlaka ama malzemenin verdiği hissiyat ve suni deri tarafındaki deneyimlerim, malzemenin verdiği hissiyat güneş ışığına çok maruz kalmadığı sürece kolay kolay sararmayacağı izlenimini verdi şahsen.
 
Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Vücudunuza bir miktar şekil alan yapının en büyük artısı da yaslandığınız vakit beliniz ve sırtınızın şeklini alabiliyor oluşu. Bu da koltuğun ergonomisini arttırıp daha rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. 

Dilimli kısmın sağ ve solunda, kürek kemiği hizasında beyaz ve gri olarak renklendirilmiş boşluklar bulunuyor. Bu şekilde yaslandığınız yüzeyin hem daha havadar olması hem de oyuncu koltuğu olarak daha kaslı olarak görünmesi sağlanmış.
Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi
 

Mindere inmeden önce kolçaklara ve kaplamalara göz atalım. Baştan şunu söyleyeyim, rahatlar. Yine suni deriyle kaplanıp, kolunuzun tümünü uzatabileceğiniz bu kısımların ufak bir farkı bulunuyor, o da kolçağın altındaki delikler ile hava alabiliyor oluşu. İlk etapta fazla şişkin duruyorlar belki ama kolunuzu koyduğunuz vakit havaları boşalıyor ve uyguladığınız baskıya göre şekil alıyorlar. Burada olumsuz bulduğum detay ise bir süreden sonra basık kalmaları oldu, eski hacimlerine kolay kolay dönememeye başladılar.
Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi
 

Kolçaklar plastikten imal edilmiş ama bildiğiniz plastikler gibi değil. Güneş ve oda ışığı altında gayet hoş bulduğum hafif simli bir kaplamayla kaplanmansından olacak ki tırnağınızla teyit edene kadar metal hissi, metal soğukluğu veriyorlar. Yük altında da sürpriz bir durum ortaya çıkarmayacağı aşikar ama ne yazık ki çizilmelere karşı o kadar dayanıklı değil, evinizdeki ahşap veya sivri kenarlı mobilyalar bu malzemeyi çizip kaldırabiliyor, altında ise mat gibi bir malzeme görünüyor, biraz sırıtıyor. Benim aksime biraz dikkatli bir kullanıcıysanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum.

Mindere inerken ufak bir kaçıklık göze çarpmıyor değil, sırtık ile minder aynı hizada değiller. Ne kadar uğraşsam da düzeltemediğim bu durumun üretimden kaynaklı olduğuna kanaat getirdim, nitekim kullanıcıların gerek forumumuz gerek internette paylaştıkları fotoğraflarda böyle bir kaçıklık göremedim. Konfora herhangi bir zararı bulunmayan bu durum benim açımdan bir süreden sonra konforun ardında kaybolup giden küçük bir detaya indirgenmiş oldu.

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Gel gelelim koltuktaki en önemli kısımlardan mindere. Minderin hayli geniş tutulduğunu belirtelim, 60 kilo biri olarak gayet rahat sığdım, hatta ayaklarımı toplayıp bağdaş kurmak için bile yeterli alan var. Peki yumuşak mı sert mi sorusuna da orta şekerli diyerek cevap verebilirim, ne içinde gömülüp gidiyorsunuz ne de koltuk sizi tamamen dışlıyor. Oyundayken bir oyuncu olarak rehavet yaratmaması konusunda iyi ama dizi-film izlerken biraz daha yumuşak olmasını isterdim doğrusu.

Sırada kurulum haricidinde pek görmediğimiz metal aksam var, bu tarafta söylenebilecek ve test edilebilecek tek bir unsur var o da metal aksamın sağlamlığı. Ucuz bir koltuğun aksamıyla kıyaslamak ne kadar doğrudur bilemem ama Max Office Racing'in metal aksamı daha kalın bir metalden üretilmiş, daha sağlam olduğu izlenimini veriyor, biraz da döküm malzeme hissiyatı almadım değil, yani gayet iyi.

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Sırada keşke dediğim bir detay var, o da yükseklik ayarı kolu. Buraya kadar her şey oyuncu gözünde oturuyor ama yükseklik kol, koltuğun teması göz önüne alındığında gerçekten basit kalıyor. Ürün Türkiye'de satılıyor olmasına rağmen üzerinde İngilizce bilgilendirme olması ise başka bir olumsuz detay.

Yükseklik ayarı en alçak 70cm, en yüksekte ise 80cm arasında. En alçak konumda 74CM boyundaki masamın altına kolçaklarla beraber ucu ucuna girebildi, şayet masanız biraz daha kısaysa kolçaklarla beraber masanın altına giremeyebilir, oyunlarda ekrana yaklaşma ihtiyacı duyduğunuzda sıkıntı yaratabilir, ben şahsen kendi masam ve ekranım dolayısıyla bir sorun yaşamadım. 

Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi

Ayar koluyla yükseklik ayarı dışında bir ayar daha yapılabiliyor, o da esneme payının ayarlanışı. Mekanizmaya doğru iterek esneme payını azaltabilir, dışarı doğru çekerek esneme payını azaltabilirsiniz.







En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CodeMachine 3 yıl en beğenilen
"OYUNCU EKİPMANI" diye yoluna yoluna koltuğa kadar gelindi. Oyuncu donu ve atleti çıkar yakında.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Bu koltuğu yaklaşık 8 ay önce falan eşime aldık. Beraber hem pc üzerinde çalışıyoruz hem de arada oyun oynuyoruz.

ÖZET
Bu fiyata bundan iyisi olduğunu düşünmüyorum. F/p oranı bence çok iyi. Biz aldığımızda dolar böyle şaka seviyelerde değildi o yüzden 330TL ye tekerleklisini alabilmiştik.
Artılar
Yani videoda da bahsedildiği gibi hemen hemen herşey. Biz siyah kırmızı ve gri olanını aldık. Bence çok daha şekil beyazlı olanından ve sararma şansı da yok doğal olarak. Hem her yönüyle kalite hissiyatını veriyor, hem bel ağrılarını gerçekten geçiriyor. Biz bunu aldığımız zamanlar çok araştırmıştık, dükkan dükkan gezip koltuk denemiştik. Bunun ayarlarında ofis koltukları hem çok hantal görünmelerine rağmen şaka gibi 1000TL fiyatlardaydılar. Bunun görünüşü, renkleri falan harika. Evimizin dekoru da zaten siyah kırmızı beyaz tonlarında o yüzden eve de çok yakıştı :)

Bunun aynısının yabancı versiyonu var, tüm dünyada en iyi oyuncu koltuğu kabul edilen(Dx Racer), ki ben ilk onu görüp iç geçirmiştim, çünkü fiyatları 350$ - 450$ aralığında. Sonra bunu görünce işte budur dedim :)

Eksiler
Henüz en ufak bir çizik, vs can sıkıcı bir durum görmedik ki normalde ben çok eleştiriciyimdir, zor beğenirim. Eleştirecek bir şey bulamadığım nadir ürünlerden.

Fırsat
Bu sıralar adore nin 150TL üzerine mercedes çekiliş bilet hakkı var. Eğer öyle 450TL falan olmuşsa 3 bilet alabilirsiniz. Hele bir de yılbaşı için araba veren bir avm içindeki bir adore satan yerden alırsanız, hem adorenin mercedes biletlerini, hemde avm nin araba,tv,telefon biletlerini aynı anda toplayabilirsiniz. (örnek: İstanbul/Kadıköy/Tepe Nautilus/carefour)

Son Olarak
Evet son olarak, meslek gereği ve pc sevdalısı olarak ömrümüzü günde 10 saat pc başında oturarak geçirmemize rağmen, pc yi, diğer ekipmanları ara ara yenileyecek para ayırmaya rağmen pc iskemlesine bir türlü para ayırmadığımıza bunu alınca pişman oldum açıkçası. Keşke daha önce alsaydık diyorum. Eşimin bel ağrıları geçti. Şu anda benim ki ağrıyor :) O yüzden bana da bu ay alacağız :D
Bu koltuğu yaklaşık 8 ay önce falan eşime aldık. Beraber hem pc üzerinde çalışıyoruz hem de arada oyun oynuyoruz.ÖZETBu fiyata bun...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Burak seni cok iyi anliyorum , lütfen güclü ol .sen güçlüsün, bunu da atlatacaksın.
10 dakika inceleme yapmissin ,hemde koltuk icin bu da geçer, üzülme,
saka bir yana Tessekürler Burak , DH da bir ilki daha yasadik :) .
Burak seni cok iyi anliyorum , lütfen güclü ol .sen güçlüsün, bunu da atlatacaksın.10 dakika inceleme yapmissin ,hemde koltuk icin bu da geçer, üzülme,...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
programmer1 1 yıl
Geçen sene 650 TL'ye amazon.de 'den dxracer almıştım. Büyük ısrarlar sonucu bir youtuber arkadaşa satmak zorunda kaldım bir kaç ay evvel. Ne kadar uğraşsamda o fiyatın yakınına bile dxracer bulma şansım olmadı maalesefi Ben de istemeyerek de olsa bu koltuğu aldım. Pişman değilim ama uygun fiyata dxracer bulabilsem kesinlikle bu koltuğu almazdım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Litallion 1 yıl
1-Perşembe günü aldım salı günü elime geldi. İstanbul'da oturuyorum hemde.
2-Kargo gelince kutuya baktım her yeri ezilmiş büzülmüş kutunun bir tarafı patlamıştı :D Güvenemeyip şöyle bir baktım içine bir problem gözükmüyordu tek tek açıp inceleyemedim.
3-Evde tekrar açtım bütün parçalarını çıkardım baktım. Kutu düzeni berbattı her şey dağılmıştı. Sırt kısmında iskeletin çıkıntıları arkadan belli oluyor. Simetrik bir ürün değil. Şuan bana gelen üründe ürünün baş kısmının sol tarafında sünger oldukça normal bir şekilde koyulmuş ama diğer tarafında hiç yok. Bir tarafı içine göçük bir tarafı ise şişik. Aynı sorun kolçaklarda da var. Biri gayet normal geldi diğerinde ise içinde sünger yok :D Kolumu koyduğumda direk o sert yeri hissediyorum. Ayrıca yine kolçakların biri tam otururken diğeri tam oturmuyor biraz zorladım. Bu konuda tavsiyem önce taslağı ölçüp daha sonra üretim yapmaları. Hiç bir vida cuk diye oturmuyor her tarafından bir çıkıntı bir şeyler var. Kolçakların birinin ucundan iplikler çıkmış. Tekrar kolçaklar; alyanın kısa kısmı ile sıkmanız gerekiyor. pense ile sıkmam gerekti. Eşşek gibi sıkmama rağmen hala oynuyor.
4-Koltuğun bağlantı-dikiş yerleri hiç iyi değil. Bazı yerlerinden iplikler falan çıkmış. İade etmek istesem açtım kurulumu yaptım diye sorun çıkacak o yüzden kaldı bu böyle
Ama iade edebilsem ederdim.
5-Kullanım açısından orta-geniş kalçalı biriyim ve cidden rahat edemedim tam orta kısmını küçücük yapmışlar sağa sola taşıyorum. Kalçası daha ufak veya çok daha geniş olanlar için problem olmaz diye düşünüyorum. Boyun kısmı için; 180 boyundayım yumuşak bir süngerden yapmışlar pek kötü değil.
6-Mekanizması kötü. Amortisörün sakat olduğunu zaten montajını yaparken anlıyorsunuz. Onun dışında arkaya yatırmak için kolu içeriye soktuğunuzda biraz sıkıntı oluyor. Şöyle anlatayım o kol çok ince demirimsi plastiğimsi pek sağlam olmayan bir malzeme. Yani onu kapalı unutup sertçe yaslanırsanız kırdınız

7-Yükseklik ayarı konusunda sıkıntı yok gayet düzgün. Ancak koltuk yüksek. 75cm ideal bir masanız varsa kolçaklarınız masa altına girmeyecektir. Normal bir mobilyacıdan aldığınız oda takımlarıyla birlikte gelen çalışma masalarıyla hiç işe yaramaz genişlik olarak girmez. Daha yüksek bir masa almanız gerekiyor ille bu koltuğu alacağım diyorsanız.
8-Kullanım kılavuzunda hatalar var; uzun vida diyor kısa vida takmanız gerekiyor falan fistan.
9-Sessiz tekerlek denilen bir olay yok. Çok ses çıkarmıyor ama orta halli bir ses çıkarıyor.
En acı olanı ise kolçağın değişimi için defalarca aramama rağmen açmamaları. Onun dışında ucuza hiç bir zaman kaçmayın buna 500tl verebiliyorsanız biraz daha bekleyin 500tl daha verin dxracer alın doğru düzgün.
Edit: 1-2 gün uğraşmamın sonucu telefonu düşürdüm ve arkadaş ilgili bir şekilde ne yapmam gerektiğini anlattı. Siteye girip değişim formu oluşturdum. Ertesi gün 2 tane yeni kolçak yolladılar. Önceki günler telefonu neden düşüremediğimi anlamadım. Açıkçası ilk alışverişim olduğu için çok kötü şeyler düşünmüştüm. Ama ertesi gün telefonu düşürdüğümde öyle olmadığını gördüm. O yüzden adore gayet iyi bir firma gibi gözüktü şuan gözüme. Sonuç olarak durumunuz varsa ucuza kaçmayın dxracer alın ve adoreden alın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kadekici10 1 yıl Litallion
Hocam 500 tl değmez demişsin. Lakin iyi koltuklar 800 tl den başlıyor. Yani demek istediğim 500 tl vermişsin ve karşılığını bu şekilde almışsın. Yanlış anlşılmasın ben bu koltuğu almam, senin söylediklerinden sonra hiç almam.
Söylemek istediğim 3 kuruşa 5 köfte olmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 2 yıl
Xbox oynamak için rahat olur mu acaba? En uygun nerede bu şu an peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Merhaba arkadaşlar dün ürünü teslim alıp kurulumunu yaptık fakat şöyle birşey mevcut üründe 3.5 jack var ve ne olduğu hakkında bir bilgim yok pazar olduğu için mesaj atsamda geri dönüş olmayacak bir bilgisi veya ne olabileceği hakkında bilgisi olan varmı acaba

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Newresim 2 yıl
Bursa carrefourda 340 tlye var ,daha dün gördüm.Ben kendime alirken gamermarket
Adli siteden aldim ,orada stock vardı ama 389 tl her yerde.En ucuz carrefourda gordum.

Stoklar gec gelebiliyor,adore urettigi gibi dagitiyor satici firmalara dolayisiyla stoklarda hemen tukeniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KURSAD. 2 yıl
Bu koltuk stoklara girme tarihi olarak müşteri temsilcisinden bilgi aldım ve kısa zamanda stoklara tekrar girecek bekleyenler için SS aşağıda.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Ürün stoklarda yok diyor odarenin kendi sitesinde nezaman gelir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halilkocaa 2 yıl
Adore max office racing alınır İstanbul içi max 200tl mesaj atarsaniz konusuruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar koltuk gerçekten çok güzel,ama piyasada hiçbir yerde yok.Sadece sahibindende birinden buldum.Bulabilirseniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.? Twitch yayıyını felan düşünüyosanız çok şık bir koltuk düşünmeden alın derim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltravioleTT 2 yıl DH Misafiri
Koltuk dün gece baktığımda adore.com da siyah-gri rengi stoklara girmiş gözüküyordu hemen satın aldım bende bilginiz olsun, 2-3 aydır bende hiçbir yerde bulamıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 3 yıl
Gelecekte...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl
Bizim ülke bir acayip. Ben bu 9 ay önce koltuğu 270 TL'ye almıştım. Normalde zamanla fiyatın düşmesi gerekirken bizim Türkiye'de fiyatlar daha beter artıyor(Vergilerden herhal). Şuan 450 TL'den fazla olmuş fiyatı değer mi değmez mi size kalmış ama bana sorarsanız 300 TL'den fazla etmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:24
Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi"
5,4b izlenme · 1 ay
09:59
Fazla mı hafif olmuş? "Steelseries Arctis RAW incelemesi"
4,9b izlenme · 1 ay
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
565 izlenme · 1 sa. yeni video
10:21
Corsair Void Pro RGB'yi inceledik "Ses kasabileceğiniz bir kulaklık"
9,9b izlenme · 1 yıl
07:04
Bloody P93 Gaming Mouse ve MP-60R Mousepad Test Masamızda
7b izlenme · 1 yıl
13:06
En iyi CS:GO faresi mi? "Steelseries Rival 710 incelemesi"
10b izlenme · 6 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
10:13
Hem PC hem de Android kontrolcüsü "Steelseries Stratus Duo"
3,7b izlenme · 4 hf.
10:23
Konsol Uyumlu Oyuncu Kulaklığı TRUST CARUS İncelemesi
8,6b izlenme · 4 ay
13:48
Void Pro'dan iyi, Void Pro'dan ucuz! "Corsair HS70 incelemesi"
9,7b izlenme · 4 ay
09:18
Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi
8,3b izlenme · 4 ay
09:24
20.000 liralık yeni test sistemimiz!
11,6b izlenme · 1 yıl
19:09
Razer'ın katil klavyesi "Razer Blackwidow Elite incelemesi"
4,6b izlenme · 2 hf.
12:13
Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650
8,3b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim