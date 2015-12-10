Adore Max Office Racing Oyuncu Koltuğu incelemesi "Oyunculara özel"

Bu videoda Adore'nin Max Office Racing adlı oyuncu koltuğunu inceliyoruz. Bakalım oyunculara özel tasarlanan bir koltuk standartlara göre fark yaratabiliyor mu?

Bir oyunsever veya oyuncu olarak bilgisayar ve konsol başında uzun zaman geçiriyoruz. Oyunlardaki başarımızı arttırmak için de kol, klavye, fare gibi performansımızı etkileyecek ekipmanlara özellikle ehemmiyet gösteriyoruz ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir ekipman daha var, o da koltuğumuz.





Kısa maratonlarda bir şekilde idare etsek de uzun oyun maratonlarında beli ve boynu desteklemeyen koltuklar geçici ağrılara, sonrasında ise ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyorlar. Bu konuda çözüm niteliğindeki ürünlerden birisi de Adore'nin Max Office Racing oyuncu koltuğu oluyor.

Demonte olarak gelen ürünün kurulumunda karışık da olsa kutusundan çıkan dökümanlardan faydalanabilirsiniz, aksi takdirde kurulum hayli uzuyor. Süreç ise önce tekerleklerin ayağa takılması, amortisörün yerleştirilmesi, metal aksamın cıvatalar ile oturağa sabitlenmesi, sırtlığın yerleştirilmesi ardından kolçakların yine cıvatalarla takılmasıyla tamamlanıyor.





Siyah, beyaz ve kırmızı renginin yoğun olduğu koltuk farklı renkler ve vücudu saracak bir dizayn ile şekillendirilmiş. Malzeme tarafında ise suni deri ve gözenekli süngerlerin kullanıldığını görüyoruz. Mesela kırmızı ve beyaz kısımlar suni deri, geri kalan detaylar gözenekli süngerden.

Malzeme kalitesi ve dokusu en önemli detaylardan, zira koltuk sık değiştirilen veya yeni versiyonu çıktı onu alayım tarzında bir şey değil, bu yüzden almışken kaliteli bir ürün olsun istiyoruz.





Suni derinin verdiği hissiyat, suni deriden beklenebilecek seviyede, belki suni derinin iyisi diyebiliriz. Deri dokusu ise uzaktan belli olmasa da yakından gayet hoş görünüyor.

Dayanıklılığına gelecek olursak eğer bu tarafta kesin bir şey söylemek için çok uzun süreli kullanım yapmak gerektiği ve kullanımdan kullanıma ömrünün değişeceğini belirtelim. Suni deriyi sert bir şekilde tırnaklamam ise kolay kolay deforme olmayacağı konusunda ufak bir fikir verdi diyebilirim. Temizliği konusunda ise suni deri deneyimlerime dayanarak bu koltuktaki derinin arasının sıvı ile pek iyi olmadığını söylebilirim, bu yüzden kirlendiği vakit hafif nemli bir bez haricinde bir şeyle temizlememek gerek diye düşünüyorum. Genel olarak değerlendirirsek kalitesinde ve tutuş hissiyatında olumsuz bir şey yok.

Elimizdeki ürün kırmızı versiyonu, ancak gördüğünüz üzere bazı kısımlarda siyah ve beyaz renklere de yer verilmiş. Bir oyuncu ekipmanından bekleneceği gibi görünüm kuvvetlendirilmeye çalışılmış, başarılmış da, evet, ürünün esası kesinlikle sadelik değil.

1.2m metre uzunluğundaki koltuk vücudu sarmayı hedefleyen kıvrımlara sahip, tam olarak olmasa da spor araç koltuklarından esinlenildiği ortada.

Şimdi Max Office Racing'i baştan aşağıya tarayalım. Koltukta hafif şişkince yumuşak bir boyun desteği bulunuyor. Bilgisayar başında bir şeyler izlerken yaslanmak, rahat etmek için birebir. Boyu 1.80-1.85 arası oyuncular için tam da olması gerektiği yerde, daha uzunsanız eğer şişkin kısım omuzlarınıza denk gelip rahatsız edebilir.

Boynun altından itibaren farklı renkte, dilimli ve mindere kadar uzanan kısmı görüyoruz. Minik deliklerle hava alması sağlanan bu kısım daha çok kırık beyaz renginde. Rengi sonradan sararır mı diye akla gelmiyor değil. Beyaz renkli tüm ürünlerde kullanıma göre belirli bir oranda sararma oluşabiliyor, bu koltukta da olacaktır mutlaka ama malzemenin verdiği hissiyat ve suni deri tarafındaki deneyimlerim, malzemenin verdiği hissiyat güneş ışığına çok maruz kalmadığı sürece kolay kolay sararmayacağı izlenimini verdi şahsen.

Vücudunuza bir miktar şekil alan yapının en büyük artısı da yaslandığınız vakit beliniz ve sırtınızın şeklini alabiliyor oluşu. Bu da koltuğun ergonomisini arttırıp daha rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Dilimli kısmın sağ ve solunda, kürek kemiği hizasında beyaz ve gri olarak renklendirilmiş boşluklar bulunuyor. Bu şekilde yaslandığınız yüzeyin hem daha havadar olması hem de oyuncu koltuğu olarak daha kaslı olarak görünmesi sağlanmış.

Mindere inmeden önce kolçaklara ve kaplamalara göz atalım. Baştan şunu söyleyeyim, rahatlar. Yine suni deriyle kaplanıp, kolunuzun tümünü uzatabileceğiniz bu kısımların ufak bir farkı bulunuyor, o da kolçağın altındaki delikler ile hava alabiliyor oluşu. İlk etapta fazla şişkin duruyorlar belki ama kolunuzu koyduğunuz vakit havaları boşalıyor ve uyguladığınız baskıya göre şekil alıyorlar. Burada olumsuz bulduğum detay ise bir süreden sonra basık kalmaları oldu, eski hacimlerine kolay kolay dönememeye başladılar.

Kolçaklar plastikten imal edilmiş ama bildiğiniz plastikler gibi değil. Güneş ve oda ışığı altında gayet hoş bulduğum hafif simli bir kaplamayla kaplanmansından olacak ki tırnağınızla teyit edene kadar metal hissi, metal soğukluğu veriyorlar. Yük altında da sürpriz bir durum ortaya çıkarmayacağı aşikar ama ne yazık ki çizilmelere karşı o kadar dayanıklı değil, evinizdeki ahşap veya sivri kenarlı mobilyalar bu malzemeyi çizip kaldırabiliyor, altında ise mat gibi bir malzeme görünüyor, biraz sırıtıyor. Benim aksime biraz dikkatli bir kullanıcıysanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum.

Mindere inerken ufak bir kaçıklık göze çarpmıyor değil, sırtık ile minder aynı hizada değiller. Ne kadar uğraşsam da düzeltemediğim bu durumun üretimden kaynaklı olduğuna kanaat getirdim, nitekim kullanıcıların gerek forumumuz gerek internette paylaştıkları fotoğraflarda böyle bir kaçıklık göremedim. Konfora herhangi bir zararı bulunmayan bu durum benim açımdan bir süreden sonra konforun ardında kaybolup giden küçük bir detaya indirgenmiş oldu.





Gel gelelim koltuktaki en önemli kısımlardan mindere. Minderin hayli geniş tutulduğunu belirtelim, 60 kilo biri olarak gayet rahat sığdım, hatta ayaklarımı toplayıp bağdaş kurmak için bile yeterli alan var. Peki yumuşak mı sert mi sorusuna da orta şekerli diyerek cevap verebilirim, ne içinde gömülüp gidiyorsunuz ne de koltuk sizi tamamen dışlıyor. Oyundayken bir oyuncu olarak rehavet yaratmaması konusunda iyi ama dizi-film izlerken biraz daha yumuşak olmasını isterdim doğrusu.

Sırada kurulum haricidinde pek görmediğimiz metal aksam var, bu tarafta söylenebilecek ve test edilebilecek tek bir unsur var o da metal aksamın sağlamlığı. Ucuz bir koltuğun aksamıyla kıyaslamak ne kadar doğrudur bilemem ama Max Office Racing'in metal aksamı daha kalın bir metalden üretilmiş, daha sağlam olduğu izlenimini veriyor, biraz da döküm malzeme hissiyatı almadım değil, yani gayet iyi.





Sırada keşke dediğim bir detay var, o da yükseklik ayarı kolu. Buraya kadar her şey oyuncu gözünde oturuyor ama yükseklik kol, koltuğun teması göz önüne alındığında gerçekten basit kalıyor. Ürün Türkiye'de satılıyor olmasına rağmen üzerinde İngilizce bilgilendirme olması ise başka bir olumsuz detay.

Yükseklik ayarı en alçak 70cm, en yüksekte ise 80cm arasında. En alçak konumda 74CM boyundaki masamın altına kolçaklarla beraber ucu ucuna girebildi, şayet masanız biraz daha kısaysa kolçaklarla beraber masanın altına giremeyebilir, oyunlarda ekrana yaklaşma ihtiyacı duyduğunuzda sıkıntı yaratabilir, ben şahsen kendi masam ve ekranım dolayısıyla bir sorun yaşamadım.





Ayar koluyla yükseklik ayarı dışında bir ayar daha yapılabiliyor, o da esneme payının ayarlanışı. Mekanizmaya doğru iterek esneme payını azaltabilir, dışarı doğru çekerek esneme payını azaltabilirsiniz.



















