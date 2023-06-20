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    Oyuncu koltuğu önerisi için rahat ve konforlu en iyi gaming koltuklar (2023)

    2023'te hangi oyuncu koltuğu alınmalı? En iyi oyuncu koltuğu tavsiyesi için tıklayın! İşte en rahat ve konforlu gaming koltukları marka ve modelleri:            
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    En iyi oyuncu koltukları, ofis koltuğu tasarımında son teknolojiye sahip ürünlerin başında geliyor. Oyuncular, çok uzun süre oturarak zaman harcadıkları için gaming koltukların rahat, konforlu ve sağlıklı bir oturuş deneyimi sağlaması oldukça önemli. İşbu ofis koltuklarına kıyasla biraz daha kişisel ve gösterişli olan gaming koltuklar arasından seçim yapmaya geldiğinde ise hangi modele karar vereceğiniz noktasında zorlanabilirsiniz. Zira piyasada oldukça fazla seçenek var. Peki, oyuncu koltuğu hangi marka alınır? İşte tavsiye isteyenler için 2023’ün en rahat oyuncu koltukları sıralaması:

    En iyi oyuncu koltukları 💺
    Marka - Model 🎮 Fiyat 🏷️
    xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu 4.569 TL 
    Hawk Gaming Chair FAB V4 3.599 TL
    Rampage KL-R36 Hectora-XL Siyah 6.499 TL
    Türksit Çağrı Gaming Koltuk 2.409 TL
    xDrive SANCAK 4.569 TL
    HP OMEN Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu 8.166 TL
    Seduna Gamer Series Blade Mood 3.799 TL
    Calitte Profesyonel Oyuncu Koltuğu - Samurai SS Serisi 4.549 TL
    Hawk Gaming Chair Future Coal Kumaş Oyuncu Koltuğu 5.249 TL
    DXRacer Craft Pro Gaming Koltuk 9.199 TL

    Gaming koltuk yorumları dikkate alındığında; en iyi oyuncu koltuğu markaları sıralamasında xDrive, Rampage ve Hawk bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek oyuncu koltuğu tavsiyesi olarak da xDrive 15'Li, Hawk Gaming Chair Fab V4 ve Rampage KL-R36 Hectora XL modelleri; kaliteli, rahat, konforlu ve çok sayıda satılmalarıyla birçok oyunsever tarafından öneriliyor.

    1️⃣ xDrive 15'Li Profesyonel oyuncu koltuğu

    en iyi oyuncu koltuğu markası xDrive Tam Boyutta Gör
    XDrive, en iyi oyuncu koltuğu markası. Markanın profesyonel oyunculara hitap eden çok sayıda kaliteli ürünleri var. Çok rahat ve profesyonel oyuncu koltuğu arıyorsanız, özellikle kırmızı siyah renkli modele (xDrive 15’Li) bakmalısınız. XDrive oyun koltuğu, fizyoterapi ve ortopedi alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanan boyun desteğiyle dikkat çekiyor.
    • Ayarlanabilir, lastikli, deri boyun ve bel yastıkları
    • İki farklı yönde ayarlanabilen 2D kolçak teknolojisi
    • En uygun oturma pozisyonunu amaçlayan özel tasarım
    • Maksimum konfor sağlayan, ağrı oluşumunu engelleyen yüksek kalite sünger
    • 160 derece yaslanma özelliğine sahip yatar sırt mekanizması
    • Boy ölçüsüne uygun konumda ayarlamak için 4Class amortisör sistemi
    • Terlemeyi en aza indiren Premium Pu deri sistemi
    • Oldukça dayanıklı metal ayak ve teker teknolojisi
    • Maksimum kilo: 90 kg

    xDrive 15'Li Oyuncu Koltuğu Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Öncelikle merhabalar. Bizlere böyle bir rahatlık sunduğu için xDrive firmasına teşekkür ederim. Ürünü eksiksiz teslim aldım, kurulumu tek başıma 10 dakikada yaptım. Kullanışlılık bakımından inanılmaz inanılmaz rahat. Sürekli sandalye üzerinde oturan birisi olarak kendimi 15 level atlamış gibi hissediyorum :)) Fiyat olarak bir koltuğa bu kadar para verilir mi demeyin, büyük konuşmuş olursunuz. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

    ✍🏻 kemmel, alın aldırın. Aşırı rahat. 165 boyum var ona rağmen boyun yastığı falan tam oldu; zaten elinizle de konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Kurulum zor değil, sadece biraz uğraştırıcı. Yanınızda birinin desteğiyle vidaları daha iyi monte edebilirsiniz. Şimdilik çok memnunum, eksik hasarlı bir parça gelmedi. Kısaca şimdilik memnunum, umarım ilerleyen zamanlarda da memnun kalırım.

    2️⃣ Hawk Gaming Chair FAB V4 Kumaş oyuncu koltuğu

    en rahat oyuncu koltuğu Hawk Gaming Chair FAB V4 Tam Boyutta Gör
    Hawk Gaming Chair Fab V4, en rahat oyuncu koltuğu modellerine bakanlar için uygun seçeneklerden biri. Gaming koltuğu, hafızalı sünger, kişiselleştirilebilen 3d kolçaklar, güçlü alt taban, özel kumaş ve ergonomik tasarımıyla maksimum konforlu oturma pozisyonu sağlıyor. Fab V4 kumaş oyuncu koltuğu, siyahı ve sade tasarımı sevenler için ideal.
    • Akıllı süngerden üretilen baş yastığı ve bel desteği
    • Nefes alabilen dokuma yapısı ve yumuşak dokuya sahip kumaş
    • Yıpranmaya karşı üstün kaliteli iplikler
    • Yükseklik, derinlik ve açısal harekete sahip 3D kollar
    • 180 derece sırt yaslama özelliği
    • 2 ayrı hareket ayarına sahip alt mekanizma, amortisör, metal yıldız ayaklar
    • Maksimum ağırlık: 120 kilo

    Hawk Gaming Chair FAB V4 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün fiyatına göre gerçekten çok iyi. Özellikle 90° açıda oturumu gayet rahat ve erişilebilir. Mekanizmaları hassas ayara müsait. Kol dayanağı yüksekliği alçaklığı, 180 derecede devrilmeden rahatça uzanılması, bu fiyata göre gayet yeterli. Bu fiyata fazla araştırmadan alınabilir bir koltuk; hafif ve kurulumu kolay, kurulumu için de video mevcut. QR kodu tarataraka videosuna ulaşabilirsiniz. Malzemesi gayet dayanıklı kumaş ve elit duruyor, adi bir durum yok. İçinden bakım seti de çıkıyor, henüz kullanmadım kokusu üzerinde ve rahatsız edici sinen bir koku yok; sıfır otomobil mihmalinde kokuyor. Şimdilik olumsuz bir yanı yok, memnunum. PC başında çok uzun süre geçiriyorsanız bir ofis veya oyuncu koltuğuna ihtiyacınız vardır demektir.

    ✍🏻 Bir aydır kullanıyorum, uzun süreli kullanımda çok rahat bir koltuk. Daha önce bu tarz koltuk kullanmadım ama kullandıktan sonra bel ağrısı gibi durumlar azaldı. Kurulumu iki kişi kolayca yaptık. Malzemesi kumaşı güzel, baştaki koku çok sürmedi, 2-3 günde geçti. Bel yastığı rahat, mekanizma gıcırtı vs. gibi sıkıntılar daha çıkarmadı.

    3️⃣ Rampage KL-R36 Hectora-XL Oyuncu koltuğu

    en iyi gaming koltuğu Rampage KL-R36 Hectora-XL Tam Boyutta Gör
    Rampage, en iyi oyuncu koltuğu markaları arasında. Özellikle kiloya göre ayarlanabilen geri yatış kuvvet ayarı özelliğiyle dikkat çeken KL-R36 Hectora-XL modelini tavsiye ederiz.
    • 3D hareketli kol (Kademeli tüm yönlere) ve yumuşak plastik kol koyma yeri
    • Kalite sınıfı en yüksek Class 4 amortisör sistemi
    • 160 derece geri yatma açısı, istenilen konuma kilitleyebilme
    • Güçlendirilmiş metal ayak
    • Oyuncu koltukları için özel tasarlanmış tekerlekler
    • Geri yatış kilo ayarı
    • Taşıyabildiği ağırlık: 150 kg

    Rampage KL-R36 Hectora-XL Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Evet, diğer koltuklardan fiyat olarak biraz yüksek; fakat kutuyu açtığınız ve malzeme kalitesini gördüğünüz anda niye bu parayı verdiğinizi anlıyorsunuz. Kurulumu çok kolay, tek başınıza maksimum 10 dakikada kurabilirsiniz. Konfora gelince, siz ona değil o size alışıyor. Kendi oturma pozisyonunuza göre koltuğu ayarladıktan sonra saatlerce otursanız dahi herhangi bir yorgunluk hissetmiyorsunuz.

    ✍🏻 Bu ürünü eşim için aldım. Bütün günü neredeyse bilgisayar başında geçiyordu. Yaşadığı bel, boyun, sırt ağrılarından her gün şikayet ediyordu; ta ki bu koltukla tanışana kadar. Şimdi ağrıları geçtiği gibi her gün bana da teşekkür ediyor. Üründen çok memnun kaldık.

    4️⃣ Türksit oyuncu koltuğu

    ucuz oyuncu koltuğu Türksit
    Türksit, Türkiye’de ofis koltuklarında en çok tercih edilen marka ve ucuz oyuncu koltuğu arayanların da tercih ettiği markalardan biri. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, gri, pembe, turuncu renk seçenekleri bulunan gamer koltuğu, file kumaşla döşeli.
    • Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör
    • 360 derece dönen sessiz, parke çizmez, dayanıklı tekerler
    • Çalışma ergonomisine uygun dayanıklı ve kullanışlı kolçaklar
    • Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri
    • 45 derece açıyla yatırma, kilitleme
    • Geniş ve sağlam yıldız ayak
    • Taşıma kapasitesi: 100 kg

    Türksit Çağrı Oyuncu Koltuğu Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün fiyatına göre çok iyi. Orjinal kutusunda sapasağlam geldi. Deri değil, terletmeyen kumaştan yapılmış, kol kısımları da sünger destekli kumaşla kaplı. Yükseklik alçaklık ayarı ve geriye yatma özelliği bulunuyor. Alacaklara tavsiye ederim.

    ✍🏻 İlk izlenimim gayet güzel; kaliteli malzemeden uretilmiş. Rahatlık konusunda tam bir fiyat/performans ürünü. İlk anda rahatlığı hissettirdi; geriye doğru yatıp sabitlenebiliyor, ileri geri yaylanabiliyor, yukarı asağı ayarlanabiliyor. Kurulumu oldukça basit; 15 20 dakika içinde tamamen kurmuş oluyorsunuz, içinde yönerge de var. Teşekkürler.

    5️⃣ xDrive SANCAK Profesyonel oyun koltuğu

    en iyi oyun koltuğu modeli xDrive SANCAK Tam Boyutta Gör
    En iyi oyun koltuğu markası xDrive’ın SANCAK Profesyonel modeli önerimizdir. E-sporcular, uzman fizyoterapi ve ortopedi doktorlarının destekleriyle vücut sağlığına uygun oyuncu koltukları tasarlayan xDrive’ın profesyonel, rahat ve deri yapıda bu modelini de düşünmelisiniz.
    • Ayarlanabilen deriden bel yastığı
    • Boyun kısmında dengeli destek sağlayan özgürce ayarlanabilir destek sistemi
    • Kişiselleştirilebilir kolçak, rahat ve kaymayan kol dayama yeri
    • Ergonomi ve konfor
    • Uzun süreli oturmada maksimum konfor ve ağrı oluşumunu engelleyen sünger
    • 160 derece yatırılabilen yan mekanizma
    • Sertifikalı üst kalite 4Class amortisör sistemi
    • Uzun süreli oturmaya bağlı terleme gibi sorunları en aza indiren kaliteli deri teknolojisi
    • Sağlam ve metal ayaklar
    • Dayanıklı, çizik ve iz bırakmayan, sessiz tekerlekler
    • Maksimum kilo: 90 kg

    xDrive SANCAK Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün çok güzel arkadaşlar. Koltuğun derisi deri koltuklu bir arabanız var ise daha iyi anlarsınız; aynı yapıya sahip. Koltuk rahat ve geniş. Boyum 1.84 ve 90 kiloyum; bu boy ve kiloda olan herkes bu koltuğu alabilir, gerçekten çok rahat. Kolçaklar çok iyi, yumuşak plastikten yapılmış; sağa, sola, ileri, geri hareket edebiliyor. Baş yastığı güzel, idare eder ama ekstra olarak bir yastık almayı isteyebilirsiniz. Son olarak kurulumu 15 dakikadan çok daha az sürdü, çok kolay bir kurulumu var.

    ✍🏻 Ürünlerin malzeme kalitesi harika. Aynı zamanda destek ekibi harika; koltuğa en ufak bir şey olsa bile yedek parça yolluyorlar. Çok kaliteli ve işini çok iyi yapan bir marka. Param olsa bir tane daha alırdım.

    6️⃣ HP OMEN Citadel Profesyonel Oyuncu sandalyesi

    kaliteli gamer koltuğu HP OMEN Citadel Tam Boyutta Gör
    HP OMEN Citadel, en çok tercih edilen gaming koltukları arasında. Yarış oyunları severlerin dikkatini çekecek harika bir tasarıma sahip olan HP Omen profesyonel oyuncu koltuğu, oyun sırasında kesintisiz rahatlık isteyenler için.
    • Boy ve masaya göre uygun hale getirmek için eğim ve yükseklik ayarı
    • Kalın yastıklı sırt kısmı ile destek veren konforlu tasarım
    • 4 yöne hareket edebilen kolçak tasarımı
    • Uzun süreli kullanımda deforme olmayan dayanıklı yapı
    • Taşıma kapasitesi: 136 kg

    HP OMEN Citadel Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İşim gereği günde en az 8 saat bilgisayar başında oluyorum. Kullanmaya başladığım günden beri bel ve sırt ağrılarımı yok etti. Koltuk çok rahat, kalkmak istemiyorsunuz. Her yeri ayarlanabiliyor, kendinize uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Yalnızca boyun yastığı biraz sert ama onun da kemeri kılıfa bağlı olduğu için içi değiştirilebilir ya da başka yastık kullanılabilir.

    ✍🏻 Tek kelimeyle muhteşem! Diğer oyuncu koltuklarının yanında Ferrari'ye binmiş gibi hissettiriyor. Hatta koltuğu ambalajından çıkarttıktan sonra yeni araba kokusu alıyorsunuz. Malzeme ve işçilik kalitesi en üst seviye, aradaki fiyat farkında değer, evladiyelik... :)

    7️⃣ Seduna Gamer Series Blade Mood Oyuncu koltuğu

    fiyat performans oyuncu koltuğu Seduna Gamer Series Blade Mood Tam Boyutta Gör
    Seduna Gamer Series Blade Mood, oyuncuların en memnun kaldığı gamer koltuk modellerinden. Konforlu ve kaliteli ürünler çıkarmalarıyla tüketicilerin tercihi olan Seduna’nın en çok satan oyuncu koltuğu modeli, uygun fiyatlı oyun koltukları bakanlara önerimizdir. Hem oyun hem de çalışma koltuğu arayanlar da bu modeli değerlendirebilir.
    • Hareketli kollar ve açısı ayarlanabilen sırt bölgesi
    • Hareketli bel ve boyun minderi
    • Konfor sağlayan poliüretan sünger form, oturma yerinde daha yumuşak sünger ve minderler
    • Konfor ön planda bulundurularak hazırlanmış boyun desteği
    • Taşıma kapasitesi: 100 kg

    Seduna Gamer Series Blade Mood Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Deri kalitesi güzel, oturumu güzel, fiyatına göre güzel. Başarılı 👍

    ✍🏻 Ürünün tam bir fiyat / performans ürünü olmasının yanında müşteri memnuniyetini ön planda tutan sayılı firmalardan. Teşekkürler Seduna.

    8️⃣ Calitte Profesyonel Oyuncu Koltuğu | Samurai SS Serisi

    Calitte Samurai SS profesyonel oyuncu koltuğu Tam Boyutta Gör
    Calitte, profesyonel e-spor ve gamer koltukları tasarlayan bir marka ve tasarımları patentli, Avrupa şirketlerinin ürünlerinin replikası değil. Uygun fiyatlı ve kaliteli kumaş oyun koltuğu arıyorsanız, Samurai SS serisine göz atmalısınız. Calitte Samurai SS serisi, birçok influencer’ın da kullandığı bir model.
    • Başlık ve boyun yastığından oluşan ekstra boyun destek sistemi
    • İleri geri ve yukarı aşağı hareket ettirilebilen yumuşak kolçaklar
    • Dünyanın en iyi amortisörü (4D Class), metal ayak ve güçlü tekerler
    • Anti bakteriyel TSE onaylı poliüretan deri
    • 62 DNS yoğun basım dökme sünger ve çelik iskelet sistemi
    • Ergonomik sırt yapısı ile ultra bel ve sırt desteği
    • 170 dereceye kadar tam yatabilen mekanizma ve TILT modu
    • Taşıma kapasitesi: 130 kg

    Calitte Profesyonel Samurai SS Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kumaş olanından aldım. Görünüşü şahane. Oldukça konforlu. Bel desteği ve boyun desteği güzel. Kurulumu oldukça basit; sadece vidaları takarken biraz zaman alıyor. 1.85 m boyum var, bana yüksekliği tam geldi. Kol desteklerini boyunuza göre, yatıklığı ve yüksekliği düzgün bir biçimde ayarlayabiliyorsunuz. Kilolu iseniz hiç sorun değil, koltuk baya geniş. Kullanmaya başladım, herhangi bir olumsuz bir düşüncem olmadı. Alacaklara tavsiye ederim.

    ✍🏻 Muhteşem! Aslında başka söze gerek yok; muhteşem yeterli. Ergonomi, özellik, sağlamlık... Ben koltuğun tam kilo/boy sınırındayım. 8 saat kalkmadan oturdum ve ne bel ağrısı ne de rahatsız edici bir şey hissettim. Çok memnunum.

    9️⃣ Hawk Gaming Chair Future Coal

    kumaş oyuncu koltuğu Hawk Gaming Chair Future Coal Tam Boyutta Gör
    Hawk oyuncu koltukları yerli üretim olmakla birlikte oyun sırasında konforlu hissetmenizi sağlayacak özelliklere sahip. Future Coal Kumaş Oyuncu Koltuğu, markanın tercih edebileceğiniz en iyi gaming koltuklarından bir. Gamer koltuğu, dikişleri, ergonomik yapısı, işçiliği, malzeme kalitesi ve tabii ki konfor kombinasyonunu bir araya getiriyor.
    • Formunu uzun süre koruyan akıllı baş yastığı ve bel desteği
    • 60 DNS sertliğe sahip 12MM demir iskelet ile güçlendirilen akıllı sünger
    • Nefes alabilen yapısıyla terletmeyen özel dokuma kumaş
    • Son teknoloji bilgisayarlı makineler kullanılarak kumaşa işlenen dikişler
    • 4D kolçaklar: Yükseklik, derinlik, açı ve mesafeyi ayarlama
    • 180 derece yaslanma özelliği
    • Darbelere ve yüksek basınca karşı güçlendirilmiş Multi Tilt alt mekanizma
    • 4 class amortisör
    • Her türlü zeminde sessiz hareket sağlayan tekerlekler
    • Maksimum ağırlık: 140 kg

    Hawk Gaming Chair Future Coal Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Öncelikle ürün gerçekten çok kaliteli ve konforlu. Sert koltuğu ve uzun sırt desteği beni çok rahatlattı. Sırtımı sarıyor, baş yastığı çok rahat. Kol desteklerini tamamen sabitleyebileceğimiz bir mekanizma olsa iyi olurdu. Koltukta vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Kedim koltuğu benden çok beğendi; üstünü örtmek durumunda kaldım. 😂

    ✍🏻 Sağlam ve güvenilir bir malzeme yapısı var. Ergonomisi konforlu bir çalışma deneyimi sağlıyor. Tasarımı oldukça şık.

    🔟 DXRacer Craft Pro

    deri oyuncu koltuğu DXRacer Craft Pro Tam Boyutta Gör
    DXRacer, en iyi oyuncu koltukları sıralandığında önde gelen markalardan. DXRacer Craft Pro, en rahat oyuncu koltuğu veya yayıncı koltuğu arayanlara tavsiye edeceğimiz modellerden biri. Oyuncu koltuğum çok rahat olsun ancak fazla gösterişli olmasın diyorsanız Craft Pro’yu düşünebilirsiniz.
    • Yüksek donanım ve geri yavaş tepme özelliğine sahip hafızalı köpükten yapılmış baş desteği
    • Ekstra geniş ve kalın koltuk minderi sayesinde maksimum konfor ve dayanıklılık
    • El yapışmasını önleyen patent ile güvence altına alınmış kılıf
    • Bel omurga bölgesindeki ağrıyı hafifletmeye yardımcı bel desteği
    • Geriye doğru düşmeyi engellemek için 90° ile 135° açı arasında kilitlenebilir arkalık
    • 4D ayarlanabilir kolçaklar
    • Uzatılabilir ayak dayama yeri, çok işlevli braket vb. modüler parçalar gerektiğinde eklenebilir.
    • Taşıma kapasitesi: 115 kg

    DXRacer Craft Pro Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İlk deneyimim mükemmel, çok iyi paketleme. Kullanıcı deneyimi muazzam. Masa başı çalışan arkadaşlar kendilerine Mercedes almış gibi hissedecek :)

    ✍🏻 Türkiye'de alınabilecek en kaliteli oyun koltuğu. DxRacer tarafından daha yeni Mart ayında piyasaya sürüldü. Derisi ve metal ayaklıklarıyla çok kaliteli. Ayarlanabilen bel desteği sayesinde bel askısı denilen şeyden kurtulabilirsiniz.

    Oyuncu koltuğu alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    oyuncu koltuğu alırken dikkat etmeniz gerekenler Tam Boyutta Gör
    Uzun süre bilgisayar başında oyun oynamayı seviyorsanız, hem sağlık hem de keyif için bir oyuncu koltuğu almanız gerekir. Oyunculara özel tasarlanmış bilgisayar koltukları ya da kısaca gaming koltuklarının tasarımları dikkat çekicidir ancak dikkat etmeniz gereken tek nokta renkli tasarımları değil. Peki, oyuncu koltuğu alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?
    1. Ergonomi; boyun ve bel desteği
    2. Ayarlanabilirlik; koltuk boyu ve kolçaklar
    3. Taşıma kapasitesi
    4. Dayanıklılık ve sağlamlık
    5. Türü; deri veya kumaş

    En iyi Oyuncu Koltukları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 22358

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