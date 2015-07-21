Asus ZenFone 2'nin en ucuz versiyonunu inceledik "Detaylar ve karşılaştırmalar videomuzda"

Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda, Asus'un yeni akıllı telefon modeli ZenFone 2'nin ülkemizde satılan fiyatı en düşük yani erişebilirliği en yüksek versiyonunu değerlendiriyor ve üst modeli ile kıyaslıyoruz. Teknik özellik seviyesinde Asus ZenFone 2'nin her ikisi de 4GB RAM'e sahip olan ama farklı işlemciyle gelen versiyonları, birkaç detay haricinde genel olarak aynı özellikleri paylaşıyor.

Daha önce incelediğimiz en güçlü ZenFone 2 modeli, 2.3GHz hızındaki Atom Z3580 işlemcisinden güç alırken, bu videomuzun asıl konuğu versiyon ise 1.8GHz'de çalışan Atom Z3560 işlemcisini kullanıyor. Akıllı telefonlara yönelik Intel Atom ailesinin en güncel iki versiyonu olan bu işlemciler sadece çekirdek hızıyla ayrışırken, diğer özellikleri ise aynı.

İşlemcinin yanı sıra, telefonları ayıran ikinci fark ise depolama kapasiteleri. 1.8GHz hızındaki ZenFone 2 ile 16GB, 2.3GHz hızındaki ZenFone 2'ley ise 32GB, 64GB ve 128GB depolama kapasiteleri ile sunulurken, 128GB en azından şu an için ülkemizde bulunmuyor. Testlerim esnasında gözlemlediğim dikkata çekici bir başka fark ise, telefonların ekranında.

Bu değişiklik modele özel bir durum mu yoksa, parça tedarik tarafındaki bir sıkıntıdan ötürü nadiren yaşanan bir değişiklik mi bu konuda net bir bilgi bulunmuyor. Donanımsal bazı farklara karşın tasarım, yazılım ve diğer tüm detaylar itibariyle ZE551ML kodunu taşıyan tüm ZenFone 2 modelleri aynı kullanım deneyimini vaad ediyor.

İşte bu nedenden ötürü izlemekte olduğunuz bu incelememizde, telefonun kendisinden ziyade 1.8GHz hızındaki işlemcisinin performansını değerlendiriyor ve üst modelin daha hızlı işlemcisi ile kıyaslıyoruz. Eğer telefonun diğer detaylarını merak ediyorsanız, videosunu altta bulabileceğiniz önceki incelememize bakabilir, işlemci mimarisine ilişkin detaylara ise en alttaki linkten ulaşabileceğiniz kapsamlı makalemde okuyabilir, Intel'in stratejisi ve tasarım detaylarına derin dalış yapabilirsiniz.

İşlemcileri kıyaslayacağımız ilk test tablomuz, saf çekirdek gücünü ölçümleyen GeekBench 3 olacak. Testin tek çekirdek sonucunda, %20, çok çekirdek skorunda da benzer şekilde %21 fark ile Atom Z3580 daha hızlı çıktı. Yani iki işlemci modeli arasındaki %27'lik en yüksek düzeydeki saat hızı farkı büyük oranda kendisini belli ediyor.

Detaylı tabloları video içerisinde görebilirsiniz!

İkinci test tablomuz, popüler ölçüm yazılımlarından AnTuTu'daki sonuçları yansıtıyor. Genel tablo itibariyle Atom Z3580 işlemcili ZenFone 2 %5, alt değerlendirme kriterlerinden işlemci tam sayı performansında %16, kayar nokta başarımında ise %2 daha hızlı çıktı. İşlemci performansının önem arz ettiği HTML5 tarafında ise AnTuTu'nun dahili testi ile yaptığımız ölçüm sonucunda ortaya çıkan tablo da Atom Z3580 işlemcisi lehine %22 seviyesindeydi.

Şimdiki test tablomuz genel başarımı çok iyi özetleyen PCMark sonucunu gösteriyor. Genel değerlendirmede Atom Z3580'li ZenFone 2 %10 daha yüksek skor alırken, tarayıcı başarımında %8, video oynatma performansında ise yok denecek kadar az sadece %1 , fotoğraf düzenleme performansında ise %18 daha hızlı olduğunu görüyoruz.

Detaylı tabloları video içerisinde görebilirsiniz!

Ağırlıklı olarak grafik performansını ölçmek için kullandığımız 3DMark testinin fizik algoritması, işlemcilerin mimari yeteneğini gösteren en başarılı ölçüm standartları arasında. Atom Z3560 işlemcili ucuz ZenFone 2 versiyonu, bu testte üst modelin %22 gerisinde kalıyor. Yani aradaki fark bir kez daha frekans farkına yakın.

Vellamo'nun alt testlerinden metal ile devam edelim isterseniz. İşlemci frekans yelpazesinin 500MHz ile 1833MHz arasında olduğu Atom Z3560'da çalışma frekansı büyük oranda maksimum frekans çizgisini yakın seyrediyor. Pilin güç arayüzünden alınan veriye göre testin başladığı ve bittiği nokta arasın işlemcide 1 derecelik sıcaklık farkı ölçümlerken Atom Z3580 içinse bu değer yarım derecenin altında. Performans farkı ise Atom 3580'li ZenFone 2 lehine %15 düzeyinde. Multicore testinde de benzer fark ortaya çıkarken, uygulamanın tarayıcı alt testinde ise fark %19'a çıkıyor.

Atom Z3580'in Vellamo Metal testi sonucundaki termal karakteristiği.

Quadrant için konuşmak gerekirse, Atom Z3580'li ZenFone 2 genel skorda %18, işlemci alt skorunda ise %32 daha iyi. Ham kas gücüne ihtiyaç duyan ComputeRS ile yaptığımız partikül testinde %6, yüz tanıma hesaplamasında %15, Gaussian Blur efektinin uygulanmasında ise %13 daha hızlı olan Atom Z3580'li model, Pi sayısının son 200 hanesini üzerinden ölçüm yapan SuperPi 1M testinde ise süre olarak %30 daha kısa zamanda işlemi tamamlayarak önemli bir fark yaratıyor.

Basemark testinin ortaya çıkardığı genel tablo itibariyle Atom 3580, %12 daha hızlı gelirken, bu farkın oluşmasında özellikle bellek alt başarımı ve genel web performansı büyük rol oynadı. Sistem genel performans değerlendirmesi de, ZenFone 2'nin 200 TL gibi daha yüksek fiyatla satılan Atom Z3580 işlemcili ve 32GB kapasiteli model lehine.

Detaylı tabloları video içerisinde görebilirsiniz!

Hazır web demişken, internet tabanlı performans değerleriyle devam edelim. BrowserMark 2.0 testinde %17 fark oluşurken, HTML5 tabanlı Peacekeeper testinde %26, fotoğraf düzenlemesinden albüm organize etmeye hatta ofis uygulamaları üzerinde tablo oluşturmaya kadar farklı ihtiyaçları web üzerinde simüle eden WebXPRT 2015 testinde ise %18 fark bulunuyor yani Atom 3580 bariz bir şekilde çok daha hızlı. Mozilla'nın JavaScript testi olan Kraken 1.1'de %22 daha iyi sonuç veren Atom Z3580 işlemcili ZenFone 2, Google Octane 2.0 testinde de %20 fark açmayı başarıyor. SunSpider 1.0.2 testi için de keza %20 civarı bir farktan söz edebilirim.

Peki oyun performansında durum nedir ? Atom Z3560 ve Atom Z3580 işlemcisinin her ikisi de 533MHz'de çalışan PowerVR G6430 GPU'sunu kullanıyor. Teorik seviyede, %27'lik işlemci frekansı farkı, GPU'nun daha iyi beslenmesine vesile olduğu için grafik tarafında da farkın oluşmasını sağlıyor lakin oyunlardaki deneyim testlere yansıtı kadar kendisini belli etmiyor, bunu net bir şekilde ifade edebilirim.

Detaylı tabloları video içerisinde görebilirsiniz!

Gelelim en önemli soruya yani daha yüksek performansın, pil tüketimi tarafındaki maliyetine. GeekBench 3'ün işlemciyi yük altında tutarak yaptığı pil ölçümünde, iki telefon arasında sadece %2'lik bir performans farkı ortaya çıktı. Atom Z3580 işlemcili ZenFone 2 5 saat 24 dakika çalışırken, Atom Z3560 işlemcili model ise 5 saat 30 dakika. Yani frekansı %27 daha yüksek olan işlemcinin, aynı pil kapasitesindeki kullanım süresine etkisi sadece %2 düzeyinde.

Buradaki avantaja ek olarak işlemci yüksek frekansına rağmen, Thermal Throttling gibi bir problem ile bazı rakipleri gibi yüzyüze kalmıyor. Peki hangi modeli tercih etmeli. Elimizdeki cihazlardan Atom Z3560 işlemcili ve 16GB depolama kapasiteli ZenFone 2 1100TL, 2.3GHz ve 32GB depolama kapasiteli model ise 1300TL'dan satılıyor. Yani oralarında %18'lik bir fiyat farkı var, ancak diğer taraftan Atom Z3580 işlemcili ZenFone 2 pek çok ölçüm kriterinde de en az %18 daha hızlı.

Üstelik iki kat daha fazla depolama kapasitesi, daha iyi ekran kalitesi ve kutu içeriğinde hızlı şarj adaptörü sunuyor. Açıkçası yeni telefon tercihini Asus ZenFone 2'den yana kullanmak isteyenler için tavsiyem kesinlikle 2.3GHz Atom Z32580 işlemciye sahip model olacaktır. Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Asus ZenFone 2'nin farklı versiyonlarını değerlendirmiş olduk. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.

Asus ZenFone 2 incelemesi için tıklayınız.