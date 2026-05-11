Milli Muharip Uçak'ın yerli servo-hidrolik sistemi TAAC imzasıyla SAHA EXPO 2026'da

Türkiye'nin 5. nesil uçak teknolojisinde sessiz güç: TAAC! SAHA EXPO 2026'dan Genel Müdür Murat Koç ile yerli eyleyici sistemleri ve küresel ihracat hedefleri üzerine röportaj

SAHA EXPO 2026'da Cem Sünbül ile TAAC Havacılık Teknolojileri standını ziyaret ederek Genel Müdür Murat Koç ile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde kritik alt sistemler alanında öne çıkan TAAC, bu fuarda en yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı.

TAAC, insanlı ve insansız hava platformlarında kullanılan uçuş kontrol sistemleri, iniş takımları ve uçuş test sistemleri olmak üzere üç temel faaliyet alanında faaliyet göstermektedir. Milli Muharip Uçak (MMU) için geliştirilen servo-hidrolik eyleyiciler ve ACE (Actuator Control Electronics) üniteleri, firmanın en kritik yerli ve milli çıktıları arasında yer almaktadır.

Dünyada yalnızca çok sınırlı sayıda firmanın sahip olduğu bu yetkinliğe ulaşan TAAC, 5. nesil savaş uçaklarının tüm kontrol yüzeylerini tahrik eden hidrolik sistemleri tamamen yerli imkânlarla geliştirmektedir. Dört yedekli mimari ve DAL-A seviyesinde tasarım güvencesiyle üretilen bu sistemler, en zorlu uçuş koşullarında bile güvenilir çalışma garantisi sunmaktadır.

%50 TUSAŞ ve %50 Altınay ortaklığıyla kurulan TAAC, 280'i aşkın mühendis ve uzman personeliyle Türk havacılık sanayiine kritik know-how kazandırmaktadır. Yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıran firma, aynı zamanda ihracata yönelik çalışmalarını da hızlandırarak küresel savunma pazarında söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

Bu röportajda TAAC'ın yerli üretim felsefesini, ihracat stratejisini ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki konumuna katkılarını ilk elden Murat Koç'tan dinliyorsunuz.