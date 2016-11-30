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Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu

2 yıl
55,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ZenFone 3 nihayet ülkemizde kullanıma sunuluyor. Bu videomuzda ZenFone 3'ü kutusundan çıkarıyor, kutu içeriği ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz. İşte Asus ZenFone 3 ve ilk izlenimlerimiz.
Asus'un merakla beklenen yeni nesil ZenFone 3 akıllı telefonları uzun süren bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde satışa çıkıyor. Bu videomuzda ZenFone 3'ü kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz. 

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Pulstar 2 yıl en beğenilen
O değil de aramızda toplanıp Erdi Özüağ'a çakı veya maket bıçağı falan hediye edelim.
Dün Macbook Pro'yu anahtarla, bugün de ASUS Zenfone 3'ü tornavidayla açmak için uğraştı.
Bir sonraki kutu açılımını kalemle, kürdanla falan yapmasın, yazık...
O değil de aramızda toplanıp Erdi Özüağ'a çakı veya maket bıçağı falan hediye edelim.Dün Macbook Pro'yu anahtarla, bugün de ASUS Zenfone 3'ü tornavidayla aç...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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@rd@ 2 yıl
Bu işi profesyonel olarak yapan insanlarsınız. Müzik, ambiyans falan on numara. Bilinen bir site ve hatta bilinen bir editörsünüz de. E peki kardeşim kontrol kalemiyle kutu açmak nedir? Videoyu izleyesim kaçtı yahu. En kral maket bıçağı 20 lira. O kadar da masraf yapın yani.
Bu işi profesyonel olarak yapan insanlarsınız. Müzik, ambiyans falan on numara. Bilinen bir site ve hatta bilinen bir editörsünüz de. E peki kardeşim kontrol ka...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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complete_ 2 yıl
Bu telefonun en az 300 TL si döviz kuru dan kaynaklandı büyük resimi görmek lazım asus çeyrek altınla almadı telefonları, hükümet 3 milyon Suriyeliye bakıp tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkını araplara yedirirlerse bu iyi günler
Bu telefonun en az 300 TL si döviz kuru dan kaynaklandı büyük resimi görmek lazım asus çeyrek altınla almadı telefonları, hükümet 3 milyon Suriyeliye bakıp tüy...
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fakasupi 2 yıl
Ben Zenfone 6 sahibiyim. 2 sene içinde ekran sararması başladı büyüdü sonra mikrofon bozuldu şimdi de üst tarafın dokunmatigi komple öldü. Şimdi nasıl nihayet geldi diyeyim ben. Yahu 2 sene dolmadan bi telefonu sorunsuz kullanamayacaksam neyleyim Asus Masus Lagus unu.
Bu sorunları yaşayan Asus kullanıcısı sadece ben değilim, çok insan var şikayetçi.
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SecurityPayne 2 yıl fakasupi
kardeşimde zenfone 5 var daha hiç bir şey olmadı telefona sadece bataryası eskidi onuda garantiden değiştirdik.
bende zenfone 2 kullanıyorum 1 yıl olacak.Gayet güzel asusun telefonları.
Eğer bu kadar pahalı giriş yapmasaydı upgrade düşünüyordum.
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milyondabir 2 yıl
pişmanlıktır asus
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Php 2 yıl
Asus'tan bi daha telefon alırsam jhonny Sins'in yer aldığı güzide yapımda yer alayım.
Ulan aldığım günden beri gün yüzü göstermedi telefon bana, her şeyi mi problemli olur bir telefonun...
Ha bi de telefon incelerken IMEI numarasını kapatın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 tl indirim için birbirini yiyen insanların olduğu forumda açık açık imei numarası gösteriyorsunuz. MTK işlemcili telefonların menüsünden IMEI değişiyor anında kaparlar valla.
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Şans Kapıyı Kırınca 2 yıl
hala tuş ışıklandırması yok
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SecurityPayne 2 yıl Şans Kapıyı Kırınca
tuş ışığı var yurtdışında yaptığı ayaküstü incelemede göstermişti belki ayarlardan kapalı olabilir bu incelemede
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idombayci 2 yıl
O kadar bekleme yapıldı hevesimiz kaçtı. Note7 toplanmasa onu alacaktım. Note8 martta çıkacak. Geç kaldın be asuscum. Alev gibi Zenfone5 ekranından parmaklarımız yandı. Sende samsung gibi tüm dünyada aynı anda satış yap. Bu parayı sana vereceğimize note8 alırız. Su geçirmezlik yok.ekran bi acayip. İki adım geriden geliyorsun.
Birazda soğutma üzerine çalış asus.
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yawuz58 2 yıl
fiyat 1800 tl olacaksa bunun sebebi dolardır kim nasıl çıkartıyor nasıl oluyorsa çözemedim ama normalde talep arzına göre yükselir .şimdi vatandaş habire dolar bozduruyor nafile iyice yükseliyor telefonun türkiye ye geç gelmesinin sorunu çok iş bilen gümrükçüler yüzündenmiş 2 ay önce gelmiş ama gümrükten onay alamamış imei numaraları ile sıkıntı cihazın kapağı açılmadığı için imei görünmüyordu asus ta çareyi tel in arkasına imei numarasını yapıştırarak çözmüş
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DH Misafiri 2 yıl
lenovo p2 yimi beklesek
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DH Misafiri 2 yıl
Asus zenfone 3' ün şebeke sinyal çekim gücünü de test etme imkanı var mı acaba? Ayrıca bu kadar yüksek fiyatla satışa çıkacaksa Samsung c5-c7 modellerini tercih etmek daha isabetli bir karar olacaktır.
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expressimo 2 yıl
Asus un yaptığı şerefsizlik yüzünden pahalı ve geç geldi. Mayısta çıkan cihazı aralıkta satarsanız kimse almaz çünkü hiçbirimiz sizden salak değiliz. Donanımhaber forumu olarak kolay kolay yemeyiz bu kazıkları.
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technoroom 2 yıl
uzun süredir 5.5 inch. s625 ve üstü 4k çeken adam gibi bir tel. gelir de alır mıyım diye bekledim ( kullandığım tel. Nokia 5500) asus zenfone ile olacak gibi oldu ama WW versiyonundaki teknik düşüşler ve fiyat yine HAYAL KIRIKLIĞI oldu. bukadar beklettiği ve ortaya bişey koymadığı için asusa oluşan gıcıklığım ve sinirim cabası. son olarak vesteli beklicem. Vestel tüketiciyi dinlerde şu seviyede hatta zenfone 3 ultra seviyesinde ( ekranı hariç) bi cihaz yaparsa alacam yoksa biçok kişi gibi kadere kısmet deyip xiaomi ye merhaba dicez. tekrardan kahrolsun kapitalizm. yaşasın tüketiciyi ve insanı düşünen hak hukuk sahibi cümle zihniyet... ( asus türkiyeye bi lafım yok ama asus globale hertürlü gider.) bastır vestel
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ffgul 2 yıl technoroom
technoroom

uzun süredir 5.5 inch. s625 ve üstü 4k çeken adam gibi bir tel. gelir de alır mıyım diye bekledim ( kullandığım tel. Nokia 5500) asus zenfone ile olacak gibi oldu ama WW versiyonundaki teknik düşüşler ve fiyat yine HAYAL KIRIKLIĞI oldu. bukadar beklettiği ve ortaya bişey koymadığı için asusa oluşan gıcıklığım ve sinirim cabası. son olarak vesteli beklicem. Vestel tüketiciyi dinlerde şu seviyede hatta zenfone 3 ultra seviyesinde ( ekranı hariç) bi cihaz yaparsa alacam yoksa biçok kişi gibi kadere kısmet deyip xiaomi ye merhaba dicez. tekrardan kahrolsun kapitalizm. yaşasın tüketiciyi ve insanı düşünen hak hukuk sahibi cümle zihniyet... ( asus türkiyeye bi lafım yok ama asus globale hertürlü gider.) bastır vestel

Aman aman vestelden uzak durun, 2 tane akrabam daha yeni aldı ama takılmalar donmalar, geçişteki yavaşlıklar hat safhada..
Hele o berbat arayüz yokmu adamı tlf. dan uzaklaştırmaya yeterde artar..
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