Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Asus ZenFone 3 nihayet ülkemizde kullanıma sunuluyor. Bu videomuzda ZenFone 3'ü kutusundan çıkarıyor, kutu içeriği ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz. İşte Asus ZenFone 3 ve ilk izlenimlerimiz.

Asus'un merakla beklenen yeni nesil ZenFone 3 akıllı telefonları uzun süren bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde satışa çıkıyor. Bu videomuzda ZenFone 3'ü kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.