Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus ZenFone 3 nihayet ülkemizde kullanıma sunuluyor. Bu videomuzda ZenFone 3'ü kutusundan çıkarıyor, kutu içeriği ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz. İşte Asus ZenFone 3 ve ilk izlenimlerimiz.
Asus'un merakla beklenen yeni nesil ZenFone 3 akıllı telefonları uzun süren bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde satışa çıkıyor. Bu videomuzda ZenFone 3'ü kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
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Dün Macbook Pro'yu anahtarla, bugün de ASUS Zenfone 3'ü tornavidayla açmak için uğraştı.
Bir sonraki kutu açılımını kalemle, kürdanla falan yapmasın, yazık...