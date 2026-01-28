Bu Fiyata Rakipsiz | Next YE-55GFSG8-QLED TV İnceleme

Next YE-55GFSG8-QLED, LG üretimi IPS paneli ve QLED renk katmanıyla canlı bir yapısı bulunuyor. Bu televizyon 55 inç boyutunda paneli 4K UHD çözünürlük standardı ile geliyor.
Direct LED arka aydınlatmaya sahip Next YE-55GFSG8-QLED, 300 nit tipik parlaklık değeriyle birlikte HDR10 ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralığa sahip görüntüleri oynatabiliyor. Panelin tazeleme oranı 60Hz yenileme ve 6ms gecikme süresi sayesinde oyun odaklı olmasa bile oyun işleri için kullanılabiliyor.
Ses tarafında Dolby Audio destekli 2x10W hoparlörler fiyatına göre bir ses çıkarıyor. Google TV arayüzlü Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Android olması hasebiyle geniş uygulama desteği ve Google Home üzerinden görüntü aktarımı gibi özelliklerle kullanım kolaylığı sağlıyor. Zengin bağlantı seçenekleri yanı sıra işlevsel bir kumandayla birlikte çalışıyor.
Next YE-55GFSG8-QLED, uygun fiyatına rağmen sunduğu katma değerli özelliklerle cazip bir televizyon olmayı amaçlıyor. Fiyat/Performans dengesi göz edilerek hazırlanan bir model olduğunu unutmadan tercih etmek gerekiyor.
00:00 - Giriş
00:11 - Bu Televizyonu Hediye Ediyoruz
00:25 - Televizyonun Yapısal Detayları
01:28 - Ekran Panelinin Detayları ve Gözlemler
06:01 - Ürünün Ses Deneyimi ve Detayları
07:17 - Platform Üreticisi ve Yerlilik Vurgusu
07:31 - Next Televizyonda Yer Alan Portlar
07:37 - Harici Disk Üzerinden İçerik Gösterimi
07:55 - HDR Lisansları ve Sunduğu Tecrübe
08:13 - İçerik Platformlarında Sunduğu Performans ve Kalite
09:27 - Medya Oynatıcı Destekleri ve Çalışma Şekilleri
09:45 - Kablosuz Olarak Ekran Yansıtma Gösterimi
09:59 - Tarayıcı Üzerinden Video İzleme Performansı
10:20 - Next YE-55GFSG8-QLED Donanım Bilgisi ve Performansı
11:28 - Widevine L1 Güvenlik Protokolünü Destekliyor
11:38 - Android Sürümüm ve Google TV Deneyimi
12:05 - Kumandanın Özellikleri ve Çalışma Şekli
12:33 - Wi-Fi ve Bluetooth Performans Testi
12:54 - Next YE-55GFSG8-QLED Değerlendirme
13:46 - Bu Televizyonu Nasıl Kazanacaksınız?
14:06 - Kapanış
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.