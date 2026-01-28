Bu Fiyata Rakipsiz | Next YE-55GFSG8-QLED TV İnceleme

Next YE-55GFSG8-QLED, LG üretimi IPS paneli ve QLED renk katmanıyla canlı bir yapısı bulunuyor. Bu televizyon 55 inç boyutunda paneli 4K UHD çözünürlük standardı ile geliyor.

Next YE-55GFSG8-QLED, LG üretimi IPS paneli ve QLED renk katmanıyla canlı bir yapısı bulunuyor. Bu televizyon 55 inç boyutunda paneli 4K UHD çözünürlük standardı ile geliyor.



🎁 Hediye TV kazanmak için ödüllü testi tamamla:

NEXT 55 İNÇ TV ÖDÜLLÜ QUİZ

*Testi en çok doğruyla ilk tamamlayan DH üyesine Next iş birliği ile 55" Next QLED Google TV hediye ediyoruz. Üyelik tarihi 3 ay veya daha eski tüm DH üyeleri katılabilir. Bu bir promosyon etkinliğidir. Çekiliş içermez.

🛒 Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0G6MCRHB6

🔥 İndirimli Satış Fiyatı: 17.999 TL

⏰ 29 Ocak saat 00.01'de Amazon'da yüzde 10 ek indirim fırsatıyla 16.199 TL.

⚠️ Kuponlar sınırlı sayıda.

💳 Ocak ve Şubat ayı boyunca Amazon'da seçili kartlara peşin fiyatına 4 taksit imkanı!

Direct LED arka aydınlatmaya sahip Next YE-55GFSG8-QLED, 300 nit tipik parlaklık değeriyle birlikte HDR10 ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralığa sahip görüntüleri oynatabiliyor. Panelin tazeleme oranı 60Hz yenileme ve 6ms gecikme süresi sayesinde oyun odaklı olmasa bile oyun işleri için kullanılabiliyor.

Ses tarafında Dolby Audio destekli 2x10W hoparlörler fiyatına göre bir ses çıkarıyor. Google TV arayüzlü Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Android olması hasebiyle geniş uygulama desteği ve Google Home üzerinden görüntü aktarımı gibi özelliklerle kullanım kolaylığı sağlıyor. Zengin bağlantı seçenekleri yanı sıra işlevsel bir kumandayla birlikte çalışıyor.

Next YE-55GFSG8-QLED, uygun fiyatına rağmen sunduğu katma değerli özelliklerle cazip bir televizyon olmayı amaçlıyor. Fiyat/Performans dengesi göz edilerek hazırlanan bir model olduğunu unutmadan tercih etmek gerekiyor.

00:00 - Giriş

00:11 - Bu Televizyonu Hediye Ediyoruz

00:25 - Televizyonun Yapısal Detayları

01:28 - Ekran Panelinin Detayları ve Gözlemler

06:01 - Ürünün Ses Deneyimi ve Detayları

07:17 - Platform Üreticisi ve Yerlilik Vurgusu

07:31 - Next Televizyonda Yer Alan Portlar

07:37 - Harici Disk Üzerinden İçerik Gösterimi

07:55 - HDR Lisansları ve Sunduğu Tecrübe

08:13 - İçerik Platformlarında Sunduğu Performans ve Kalite

09:27 - Medya Oynatıcı Destekleri ve Çalışma Şekilleri

09:45 - Kablosuz Olarak Ekran Yansıtma Gösterimi

09:59 - Tarayıcı Üzerinden Video İzleme Performansı

10:20 - Next YE-55GFSG8-QLED Donanım Bilgisi ve Performansı

11:28 - Widevine L1 Güvenlik Protokolünü Destekliyor

11:38 - Android Sürümüm ve Google TV Deneyimi

12:05 - Kumandanın Özellikleri ve Çalışma Şekli

12:33 - Wi-Fi ve Bluetooth Performans Testi

12:54 - Next YE-55GFSG8-QLED Değerlendirme

13:46 - Bu Televizyonu Nasıl Kazanacaksınız?

14:06 - Kapanış

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.