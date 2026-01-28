Kim Nerede? 221 Nissan güneş enerjili Ariya'yı tanıttı: Günlük 23 km bedava menzil 200 WhatsApp'ın reklamsız aboneliği netleşiyor: Abonelik fiyatı ortaya çıktı 191 Çin’in hayalet bombardıman uçağı, gizliliğini korurken çok daha hızlı uçabilecek
    Bu Fiyata Rakipsiz | Next YE-55GFSG8-QLED TV İnceleme

    Next YE-55GFSG8-QLED, LG üretimi IPS paneli ve QLED renk katmanıyla canlı bir yapısı bulunuyor. Bu televizyon 55 inç boyutunda paneli 4K UHD çözünürlük standardı ile geliyor.

    Next YE-55GFSG8-QLED, LG üretimi IPS paneli ve QLED renk katmanıyla canlı bir yapısı bulunuyor. Bu televizyon 55 inç boyutunda paneli 4K UHD çözünürlük standardı ile geliyor. 
      
    🎁 Hediye TV kazanmak için ödüllü testi tamamla:
    NEXT 55 İNÇ TV ÖDÜLLÜ QUİZ

    *Testi en çok doğruyla ilk tamamlayan DH üyesine Next iş birliği ile 55" Next QLED Google TV hediye ediyoruz. Üyelik tarihi 3 ay veya daha eski tüm DH üyeleri katılabilir. Bu bir promosyon etkinliğidir. Çekiliş içermez.

    🛒 Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0G6MCRHB6
    🔥 İndirimli Satış Fiyatı: 17.999 TL
    ⏰ 29 Ocak saat 00.01'de Amazon'da yüzde 10 ek indirim fırsatıyla 16.199 TL.
    ⚠️ Kuponlar sınırlı sayıda.
    💳 Ocak ve Şubat ayı boyunca Amazon'da seçili kartlara peşin fiyatına 4 taksit imkanı!

    Direct LED arka aydınlatmaya sahip Next YE-55GFSG8-QLED, 300 nit tipik parlaklık değeriyle birlikte HDR10 ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralığa sahip görüntüleri oynatabiliyor. Panelin tazeleme oranı 60Hz yenileme ve 6ms gecikme süresi sayesinde oyun odaklı olmasa bile oyun işleri için kullanılabiliyor. 

    Ses tarafında Dolby Audio destekli 2x10W hoparlörler fiyatına göre bir ses çıkarıyor. Google TV arayüzlü Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Android olması hasebiyle geniş uygulama desteği ve Google Home üzerinden görüntü aktarımı gibi özelliklerle kullanım kolaylığı sağlıyor. Zengin bağlantı seçenekleri yanı sıra işlevsel bir kumandayla birlikte çalışıyor. 

    Next YE-55GFSG8-QLED, uygun fiyatına rağmen sunduğu katma değerli özelliklerle cazip bir televizyon olmayı amaçlıyor. Fiyat/Performans dengesi göz edilerek hazırlanan bir model olduğunu unutmadan tercih etmek gerekiyor.

    00:00 - Giriş
    00:11 - Bu Televizyonu Hediye Ediyoruz
    00:25 - Televizyonun Yapısal Detayları
    01:28 - Ekran Panelinin Detayları ve Gözlemler
    06:01 - Ürünün Ses Deneyimi ve Detayları
    07:17 - Platform Üreticisi ve Yerlilik Vurgusu
    07:31 - Next Televizyonda Yer Alan Portlar
    07:37 - Harici Disk Üzerinden İçerik Gösterimi
    07:55 - HDR Lisansları ve Sunduğu Tecrübe
    08:13 - İçerik Platformlarında Sunduğu Performans ve Kalite
    09:27 - Medya Oynatıcı Destekleri ve Çalışma Şekilleri
    09:45 - Kablosuz Olarak Ekran Yansıtma Gösterimi
    09:59 - Tarayıcı Üzerinden Video İzleme Performansı
    10:20 - Next YE-55GFSG8-QLED Donanım Bilgisi ve Performansı
    11:28 - Widevine L1 Güvenlik Protokolünü Destekliyor
    11:38 - Android Sürümüm ve Google TV Deneyimi
    12:05 - Kumandanın Özellikleri ve Çalışma Şekli
    12:33 - Wi-Fi ve Bluetooth Performans Testi
    12:54 - Next YE-55GFSG8-QLED Değerlendirme
    13:46 - Bu Televizyonu Nasıl Kazanacaksınız?
    14:06 - Kapanış


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

