Samsung Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı

Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı
Paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra, dört ana renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar, Cobalt Violet (Kobalt Moru), Siyah, Sky Blue ve Beyaz. Cobalt Violet daha canlı bir ton sunarken, Sky Blue daha yumuşak ve sade bir renk tasarıma sahip. Siyah ve Beyaz ise serinin klasik seçenekleri arasında yer alıyor.
Renk seçeneklerinin yanı sıra Galaxy S26 Ultra'nın tasarımında da küçük dokunuşlar bekleniyor. Arka bölümde dört kameralı yapı korunurken, kamera diziliminin güncellendiğini görüyoruz. Ön tarafta ise daha ince çerçeveler tercih edilmiş. S Pen yuvasının da bu modelde yer almaya devam etmesi bekleniyor.
Yeni modelin, Samsung'un "Privacy Display" (Gizlilik Ekranı) olarak adlandırılan yeni bir ekran özelliğiyle tanıtılacağı da sızıntılar arasında. Galaxy S26 Ultra'nın diğer teknik özellikleri ve donanım detaylarının ise lansman yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: