    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı

    Samsung Galaxy S26 Ultra'ya dair sızıntılar hız kazandı. Son paylaşılan görüntülerde, Samsung'un yeni amiral gemisi modelinin renk seçenekleri ve tasarım detayları netleşti.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra için bekleyiş çok yakında sonlanacak. Lansman tarihine yaklaşılırken, cihazın renk seçenekleri ve tasarım detaylarını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler, kısa süreliğine yayında kalan perakendeci listelemelerine dayanıyor. 

    Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı

    Paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra, dört ana renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar, Cobalt Violet (Kobalt Moru), Siyah, Sky Blue ve Beyaz. Cobalt Violet daha canlı bir ton sunarken, Sky Blue daha yumuşak ve sade bir renk tasarıma sahip. Siyah ve Beyaz ise serinin klasik seçenekleri arasında yer alıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan render görüntülerinin bir kısmı hızlıca yayından kaldırılsa da, aynı renk kombinasyonu farklı kaynaklar ve güvenilir sızıntı hesapları tarafından da doğrulandı. Ayrıca Silver Shadow ve Pink Gold gibi ek renklerin, daha sonraki dönemde veya Samsung'un resmi sitesi üzerinden sınırlı sayıda sunulabileceği belirtiliyor.

    Renk seçeneklerinin yanı sıra Galaxy S26 Ultra'nın tasarımında da küçük dokunuşlar bekleniyor. Arka bölümde dört kameralı yapı korunurken, kamera diziliminin güncellendiğini görüyoruz. Ön tarafta ise daha ince çerçeveler tercih edilmiş. S Pen yuvasının da bu modelde yer almaya devam etmesi bekleniyor.

    Yeni modelin, Samsung'un "Privacy Display" (Gizlilik Ekranı) olarak adlandırılan yeni bir ekran özelliğiyle tanıtılacağı da sızıntılar arasında. Galaxy S26 Ultra'nın diğer teknik özellikleri ve donanım detaylarının ise lansman yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.

