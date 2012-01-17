CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Giyilebilir kameralar konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan GoPro, Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni kamerası HD Hero2 ve bu kameranın farklı spor dallarında ya da çekim modlarında kullanılmasına olanak tanıyan aksesuarlarını sergiledi.
Bu videomuzda GoPro HD Hero2 ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz.
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İnsanlar duygularını hislerini yazıyor resmen.
Bunun bir önceki versiyondan farklarını yazın bilen varsa.
Öncekide 1080 progressive çekiyordu buda aynı. LCD Ekranındaki satır sayısı artmış ama onun dışında ciddi anlamda fark ne acaba?
Önceki modelle boyutlarıda aynı.
çok fazla yorulmaya gerek yok :)
gopro hero 2 alın bitsin.
bende tüm detaylarını inceledim. alternatif az. contour marka var ancak daha pahalı ve şekil itibari ile tüm sporlarda kullanılması zor görünüyor.
okuduğum kadarı ile hero 2 deki lens cam. hero'da ise plastik. bu nedenle daha iyi bir ışık geçirgenliği sağlıyor. daha iyi görüntü elde ediliyor.
Gerçektende GoPro çok başarılı ve piyasada daha iyisi yok. Bir bilgi daha vermek isterim, kendi sitesinde sistemi bulabilirsiniz. İki tane alınarak yan yana birbirlerine monte edilerek 3D çekimler yapılabiliyor. Arkadaşımda vardı, deneme fırsatım olmuştu HD Hero'yu çok kaliteliydi.
Bu güzel inceleme için teşekkür ederiz.
Ben öyle birşey söylemedim bence inceleme gayet güzel olmuş espiri olsun diye söyledim saldırganlığa gerek yok :)