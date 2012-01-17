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CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera

7 yıl
53,7b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Giyilebilir kameralar konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan GoPro, Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni kamerası HD Hero2 ve bu kameranın farklı spor dallarında ya da çekim modlarında kullanılmasına olanak tanıyan aksesuarlarını sergiledi. 
Bu videomuzda GoPro HD Hero2 ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz.  
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
chilalilin 7 yıl
ekranı yok kameranın.200tl de ekranı için bayılmam lazım,alacağım ürün 890tl yuh yani,ekranı yok ve 1yıl garanti,buna nasıl güvenipde para yatırayım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Karadeniz Otoyolu 7 yıl
Ne kadar boş konuşan bir kalabalık var.
İnsanlar duygularını hislerini yazıyor resmen.

Bunun bir önceki versiyondan farklarını yazın bilen varsa.
Öncekide 1080 progressive çekiyordu buda aynı. LCD Ekranındaki satır sayısı artmış ama onun dışında ciddi anlamda fark ne acaba?

Önceki modelle boyutlarıda aynı.
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sideprensi07 7 yıl
kusura bakmayın üst mesajımda kelimelerin bazılarını eklememişim.pardon...dedimya 10 gündür bunlarla yatıp kalkıyorum gözlerim ağrıdı pc ye baka baka.. :)
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magicboyguccino 7 yıl sideprensi07
sideprensi07

kusura bakmayın üst mesajımda kelimelerin bazılarını eklememişim.pardon...dedimya 10 gündür bunlarla yatıp kalkıyorum gözlerim ağrıdı pc ye baka baka.. :)

çok fazla yorulmaya gerek yok :)

gopro hero 2 alın bitsin.

bende tüm detaylarını inceledim. alternatif az. contour marka var ancak daha pahalı ve şekil itibari ile tüm sporlarda kullanılması zor görünüyor.

okuduğum kadarı ile hero 2 deki lens cam. hero'da ise plastik. bu nedenle daha iyi bir ışık geçirgenliği sağlıyor. daha iyi görüntü elde ediliyor.
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sideprensi07 7 yıl
10 gün kamera araştırıyorum gözlerim bozulacak halen karar veremedim.go pro düşünüyordum..ekranı yok kameranın.200tl de ekranı için bayılmam lazım,alacağım ürün 890tl yuh yani,ekranı yok ve 1yıl garanti,buna nasıl güvenipde para yatırayım,yutube ye girin,go pro problem yazın görün.. son çıkanlarında bie arıza ile karşılaşanlar var,tek tek inceledim,go pro dan yorum göremedim o sorunlarını paylaşan kişilerin paylaşımlarında..
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ygt.e 7 yıl
İşe bak kısmetse ay sonu bende dalış ve paraşütte kullanmak üzere alacaktım. :)
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gokhan91 7 yıl
türkiyedeki fiyatları biraz pahalı ama muhteşem bir kamera
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Boltux 7 yıl
@halitozbasli youtube.com/...
Gerçektende GoPro çok başarılı ve piyasada daha iyisi yok. Bir bilgi daha vermek isterim, kendi sitesinde sistemi bulabilirsiniz. İki tane alınarak yan yana birbirlerine monte edilerek 3D çekimler yapılabiliyor. Arkadaşımda vardı, deneme fırsatım olmuştu HD Hero'yu çok kaliteliydi.
Bu güzel inceleme için teşekkür ederiz.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Giyilebilir yazınca bende küçük birşey sanmıştım ama büyükler :D ,bence biraz boyutlarının küçülmesi gerek.One öle olmadı habercilerin kameralarından takalım :D . Şaka bi yana bu kadar hareketliyken gerçekten kaliteli çekim yapıyor :)
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Tiegro 7 yıl
Lucci
gordon959-10tane GoPro kamera almıştınız anladık GOPro kameralarını çok seviyorsunuzda erdi senin neyine bu kamera artık kafana takıp mı videoları çekiceksin :D
Adamın her incelemesi mükemmel olmayabilir. Ama bir emek var yaptığı işte. Senin gibi tipler olmasa ne kadar güzel olur. Erdi 40 yıllık kankisi ya sanki neyine lo kamera erdi lo ...

Ben öyle birşey söylemedim bence inceleme gayet güzel olmuş espiri olsun diye söyledim saldırganlığa gerek yok :)
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında ben çoğu yerdede söylediğim gibi bana fotoğraf makineleri eskisi kadar cazip gelmiyor..Neden derseniz bulunduğumuz dönemin,çağın ürünleri olan sıradışı telefonlar sıradışı özellikler ver kameralara sahip artık cazip gelmez diye düşünürdüm tabi profesyonellere saygımız sonsuz ama bu kamera gerçekten harika..:)
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xLmNt13 7 yıl
oyun oynarken monitoru felan çekeriz :P
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