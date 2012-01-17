CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera

Giyilebilir kameralar konusunda sektörün iddialı isimlerinden birisi olan GoPro, Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni kamerası HD Hero2 ve bu kameranın farklı spor dallarında ya da çekim modlarında kullanılmasına olanak tanıyan aksesuarlarını sergiledi.

Bu videomuzda GoPro HD Hero2 ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz.