    Yeni Toyota bZ4X gerçek kullanımda resmi menzilini ezdi geçti

    Toyota'nın başarılı satış rakamlarına ulaşan tamamen elektrikli modeli bZ4X, gerçek yol testlerinde resmi menzil verilerini geride bıraktı. Aracın enerji tüketimi dikkat çekici ölçüde düşük çıktı.

    Toyota'nın tamamen elektrikli modeli bZ4X, yenilenen versiyonuyla hem satış rakamlarında hem de yol performansıyla otomobil dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle ABD pazarında güçlü bir ivme yakalayan model, Tesla Model Y ve Model 3'ün ardından yılın en çok satan üçüncü elektrikli otomobili olmayı başarmış durumda.

    Edmunds tarafından gerçekleştirilen menzil testleri, 2026 Toyota bZ4X'in verimlilik konusunda iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Test sonuçlarına göre araç resmi EPA verisi olan 505 km'lik menzilini 27 km aşarak 532 km yol yapmayı başardı. Gerçek kullanım koşullarını yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen testlerde, sürüşün %60'ı şehir içi, %40'ı ise otoyol koşullarında yapıldı.

    Enerji tüketimi ciddi oranda düşük çıktı

    Aktarılan bilgilere göre Toyota bZ4X, ortalama 64 km/s hızla ve klima 22 dereceye sabitlenmiş şekilde kullanıldı. Aracın enerji tüketimi de dikkat çekici ölçüde düşük çıktı. Kaydedilen tüketim değeri 100 kilometrede 14.48 kWh olarak ölçüldü. Bu da resmi EPA verilerine kıyasla %11.4 daha verimli bir performansa işaret ediyor. Toyota bZ4X bu sonuçlarla Honda Prologue, Volkswagen ID.4 ve Nissan Ariya gibi rakiplerini geride bıraktı.

    Yenilenen bZ4X, 73 kWh kapasiteli batarya ile donatılmış durumda. Model önden çekişli (FWD) versiyonunda 204 beygir güç ve 569 km WLTP menzil sunarken, dört tekerlekten çekişli (AWD) seçeneğinde ise 218 beygir güç ve 468 km WLTP menzil değerine ulaşmakta. ABD'de EPA test döngüsü WLTP'ye göre daha gerçekçi ve genellikle daha düşük menzil değerleri verdiği için, 569 km WLTP menzili EPA'da 505 km olarak ölçülüyor.
