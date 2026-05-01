Yeni Toyota bZ4X gerçek kullanımda resmi menzilini ezdi geçti

Edmunds tarafından gerçekleştirilen menzil testleri, 2026 Toyota bZ4X'in verimlilik konusunda iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Test sonuçlarına göre araç resmi EPA verisi olan 505 km'lik menzilini 27 km aşarak 532 km yol yapmayı başardı. Gerçek kullanım koşullarını yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen testlerde, sürüşün %60'ı şehir içi, %40'ı ise otoyol koşullarında yapıldı.
Enerji tüketimi ciddi oranda düşük çıktı
Aktarılan bilgilere göre Toyota bZ4X, ortalama 64 km/s hızla ve klima 22 dereceye sabitlenmiş şekilde kullanıldı. Aracın enerji tüketimi de dikkat çekici ölçüde düşük çıktı. Kaydedilen tüketim değeri 100 kilometrede 14.48 kWh olarak ölçüldü. Bu da resmi EPA verilerine kıyasla %11.4 daha verimli bir performansa işaret ediyor. Toyota bZ4X bu sonuçlarla Honda Prologue, Volkswagen ID.4 ve Nissan Ariya gibi rakiplerini geride bıraktı.