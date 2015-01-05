CES 2015 : TempTraq ile bebeğinizin ateşi sürekli kontrol altında





Bebeklik döneminde meydana gelen ateşli hastalıklar özellikle ebeveynler için zorlayıcı oluyor ve bebekler tepki vermeye başladıklarında bir sıkıntı olduğu anlaşılabiliyor. Ancak akıllı teknolojiler bu konuda ebeveynlerin yardımına koşuyor.





TempTraq adındaki akıllı termometre, bebeğinizin koltukaltına değecek şekilde kıyafetine tutturuluyor ve Bluetooth üzerinden vücut ısısının sürekli kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Isıda belirgin derecede değişim olursa ebeveynler uyarılıyor. Veya ateşli bir bebeğin vücut ısısı normale dönerken de cihaz anlık olarak bilgilendirme yapabiliyor.





İçerisinde bulunan batarya sayesinde 24 saat sürekli kullanım sunan termometre sadece bebekler için değil yetişkinler için de alternatif bir vücut termometresi olabiliyor. Kişi sayısına göre birden fazla termometre uygulamaya bağlanarak takip edilebiliyor. Ayrıca veriler aile hekimi ile de paylaşılabiliyor.





TempTraq ürünü hali hazırda ABD ilaç komisyonu tarafından analiz ediliyor. Eğer kullanıma uygun bulunursa bu yıl içerisinde cihaza onay verilecek ve satış başlayacak. Bu bakımdan şimdilik piyasada bulunan bir ürün değil.