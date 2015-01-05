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CES 2015 : TempTraq ile bebeğinizin ateşi sürekli kontrol altında

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : TempTraq ile bebeğinizin ateşi sürekli kontrol altında

Bebeklik döneminde meydana gelen ateşli hastalıklar özellikle ebeveynler için zorlayıcı oluyor ve bebekler tepki vermeye başladıklarında bir sıkıntı olduğu anlaşılabiliyor. Ancak akıllı teknolojiler bu konuda ebeveynlerin yardımına koşuyor.

TempTraq adındaki akıllı termometre, bebeğinizin koltukaltına değecek şekilde kıyafetine tutturuluyor ve Bluetooth üzerinden vücut ısısının sürekli kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Isıda belirgin derecede değişim olursa ebeveynler uyarılıyor. Veya ateşli bir bebeğin vücut ısısı normale dönerken de cihaz anlık olarak bilgilendirme yapabiliyor. 

İçerisinde bulunan batarya sayesinde 24 saat sürekli kullanım sunan termometre sadece bebekler için değil yetişkinler için de alternatif bir vücut termometresi olabiliyor. Kişi sayısına göre birden fazla termometre uygulamaya bağlanarak takip edilebiliyor. Ayrıca veriler aile hekimi ile de paylaşılabiliyor. 

TempTraq ürünü hali hazırda ABD ilaç komisyonu tarafından analiz ediliyor. Eğer kullanıma uygun bulunursa bu yıl içerisinde cihaza onay verilecek ve satış başlayacak. Bu bakımdan şimdilik piyasada bulunan bir ürün değil.  

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Innovative 4 yıl
Çok tahat, neredeyse hissedilmeyen bişey olmalı ki gezdilebilsin koltukaltında
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tamtamam 4 yıl
çok kullanışlı olmuş, ancak bu yeni birşey değil bizde bant şeklinde vucüda yapıştırılan set ettiğin değerin üzerinde alarm vereni vardı.Çocuğun başında beklemekten ya da uyuyakalmaktan kolluyordu.Telefonla haberleştirmek çok iyi fikir olmuş.
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doctor_bey 4 yıl
Saçma bir girişim olduğunu söyleyebilirim, tamam bebeklerde belki işe yararda ebeveynlerde kim koltuk altında böyle bir şey gezdirmek ister ki?
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zaferaa 4 yıl
vucut ısısı nedir ya? sicaklik ile isinin farki konusunda biraz dikkat etmeniz lazim. vucut sicakligi olacak orasi.
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