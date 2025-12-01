Amazon ve Google çoklu bulut ağı hizmetini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon ve Google, artan güvenilir bağlantı talebine yanıt olarak ortak geliştirdikleri çoklu bulut ağı hizmetini duyurdu. Şirketlerin açıklamasına göre bu hizmet, kullanıcıların iki bulut platformu arasında özel ve yüksek hızlı bağlantıları haftalar yerine dakikalar içinde kurmasını sağlayacak.

Kesintileri yönetmek kolaylaşacak

Yeni servis, 20 Ekim’de yaşanan AWS kesintisinin ardından geliyor. O tarihte yaşanan arıza, dünya genelinde binlerce web sitesini etkileyerek popüler uygulamaları ve platformu çevrimdışı bırakmıştı. Analiz firması Parametrix, bu kesintinin ABD şirketlerine 500 ila 650 milyon dolar arasında zarar getirdiğini hesapladı.

Amazon ve Google, hizmette AWS’in Interconnect–multicloud çözümü ile Google Cloud’un Cross-Cloud Interconnect teknolojilerini birleştirerek ağlar arası uyumluluğu artırmayı hedefliyor. AWS Ağ Hizmetleri Başkan Yardımcısı Robert Kennedy, iş birliğinin çoklu bulut bağlantısında temel bir değişimi temsil ettiğini söyledi. Google Cloud Ağ ve Bulut Networking Genel Müdürü Rob Enns ise yeni ağın müşterilerin veri ve uygulamalarını bulutlar arasında daha kolay taşımalarını sağlayacağını belirtti.

Türkiye’de çocuklara sosyal medya yasağı başlıyor 12 sa. önce eklendi

Google Cloud’un açıklamasına göre Salesforce, bu yeni servisi erken benimseyen şirketler arasında yer alıyor. AWS, dünya genelinde şirketlere, hükümetlere ve bireylere hesaplama gücü, veri depolama ve dijital hizmetler sunan dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Bu endüstride Google Cloud ve Microsoft Azure da önemli yere sahip. Amazon’un bulut birimi, üçüncü çeyrekte 33 milyar dolar gelir elde ederek Google Cloud’un 15,16 milyar dolarlık gelirinin iki katından fazla performans göstermişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Amazon ve Google çoklu bulut ağı hizmetini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: